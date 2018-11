Matthias Meißel (v. l.), Reinhard Müller, Jessica Wißmann und Dagmar Wodtke vor dem Feld der Windpark-Erweiterung. (Dominik Albrecht)

Menninghausen. Die Initiative Pustekuchen aus Menninghausen wehrt sich aktuell gegen eine Erweiterung des Windparks Albringhausen. Zu den bestehenden 16 Anlagen sollen bald sieben hinzukommen. Diese sollen aber je 240 Meter hoch sein. Für die Initiative werden dadurch erholsame Spaziergänge unmöglich und der „Naturschatz“ bedroht. Daher rufen die Mitglieder auf, Gebrauch von der Einspruchsfrist zu machen, die bis zum 12. Dezember beim Landkreis möglich ist. Christian Meindertsma vom planenden und später betreibenden Unternehmen Westwind-Energy sieht die Lage entspannter.

„Wir haben hier 16 Windräder, gegen die wir schon damals nichts gesagt haben. Aber jetzt wird es einfach zu viel“, beschreibt Dagmar Wodtke von Pustekuchen die Situation. Zudem seien die Windräder damals mit rund 120 Metern Höhe halb so hoch gewesen. Bezüglich der Erweiterung des Parks konnte eine Änderung des Flächennutzungsplanes zunächst verhindert werden. Im Januar dieses Jahres wurde er laut Jessica Wißmann im zweiten Anlauf aber doch mit der Begründung durchgewunken, dass sich der Betreiber mit der Bedrohung des Rotmilans und anderen Problemen auseinandersetzen werde.

Pustekuchen möchte die geplanten Windräder zum einen aus Naturschutzgründen verhindern. „Sowohl Nord als auch West sind ein hoch sensibles Gebiet, in denen Rotmilane und Mäusebussarde leben“, schildert Reinhard Müller. Zum anderen würde eine für Anwohner unzumutbare Schallbelastung entstehen und der zu erwartende Schattenwurf bis in Sudwalder Neubaugebiete reichen. Müller, der nach eigener Aussage selber vom Schattenwurf der neuen Anlagen betroffen ist, zeigt auf einem Plan auf eine der geplanten Anlagen im Norden des Windparks und erzählt: „Von diesem Windrad bin ich weniger als 800 Meter entfernt. Die haben aber das Haus meines Nachbarn als Messpunkt genommen, der 830 Meter entfernt von der Anlage lebt. Da frage ich mich, warum die nicht von mir aus gemessen haben.“

Christian Meindertsma, Projektleiter bei Westwind, kann die Behauptungen nicht verstehen. „Beim Schattenwurf sind wir ganz klar gebunden an das Bundesimmissionsschutzgesetz, und da kann man sicher sein, dass alles richtig läuft.“ Die Windanlagen seien zudem mit Abschaltmodulen ausgestattet, die den Schattenverlauf berechnen. „Wenn der Schatten ein Haus treffen könnte und das länger als 30 Minuten am Tag oder acht Stunden im Jahr, schaltet die Anlage ab. Das funktioniert und dafür müssen wir als Planer und spätere Betreiber auch einstehen“, versichert Meindertsma. Auch Vogelliebhaber müssen sich laut dem Projektleiter keine Sorgen machen: „Es sind in vier Jahren in Folge von Gutachtern im Windpark keine Rotmilane gesichtet worden. Die haben da zwar mal gerastet, aber es konnte kein Horst festgestellt werden.“ Auch werde ein Vogel-Detektions-System erprobt, das Vögel erkennt und ablenkt.

Christian Meindertsma ist sich bewusst, dass es immer positive und negative Aspekte gibt. „Man darf nicht vergessen, dass wir dort grünen Strom produzieren. Wir versuchen, den Co2-Ausstoß zu verhindern – und das sollte das Thema sein.“ Der Bau größerer Anlagen trage nicht nur dazu bei, mehr Strom zu produzieren – eine Windenergie-Anlage produziere 18 Millionen Kilowattstunden und damit Strom für etwa 6000 Haushalte. Für die geforderte Ruhe soll die Einhaltung von mindestens 750 Metern Abstand zu allen Häusern sorgen. Auch die Emissionen würden sich laut Meindertsma durch größere Anlagen verringern: „Größere Anlagen laufen deutlich ruhiger und sind für Anwohner besser zu ertragen.“