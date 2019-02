Abgezappelt: Auch die Fit-Kids-Nr. 2 vom Dance-and-Style-Aerobicstudio sorgten mit einer Einlage für Stimmung in Maas' Verkaufsräumen. (Fotos: Braunschädel)

Bassum. Es gibt immer wieder Unternehmer, die neben dem Ursprünglichen den Mut haben, etwas zu verändern. Michael Maas ist einer dieser positiv denkenden Menschen. Nach der Geschäftsübernahme des Modehauses Maas an der Ecke Sulinger Straße und Alte Poststraße in Bassum gab er dessen Innenräumen ein vollkommen neues Outfit. Immer wieder neue Ideen umsetzend, eröffnete er rund um das Modehaus mit „Schlecks“ eine neue Eisdiele und bietet weiter Weine in den Verkaufsräumen des früheren Blumenhauses Knese am Ende der Sulinger Straße unter dem heutigen Namen „Vinothek“ an.

Mit „Fit for me“ setzte Michael Maas am Sonnabend eine weitere Idee in seinem Modehaus um. Gute Vorsätze, die sehr viele Menschen gerade zum Jahreswechsel beschäftigen, brachten ihn auf den Gedanken, diesen Menschen, die immer mehr auf Gesundheit achten, Veränderungsmöglichkeiten näher zu bringen.

„Das Modehaus Maas ist ein Haus für Erlebnis, mehrere Generationen treffen sich hier“, erzählt Michael Maas nicht ohne Stolz über die Umsetzung seines Konzeptes. „16 Partner aus den Bereichen Fitness, Ernährung und Wellness konnte ich für meine Idee begeistern. Damit die guten Vorsätze keine Eintagsfliege werden, muss man die Menschen mit entsprechender fachlichen Beratung an die Hand nehmen“, sagte Maas weiter. Besonders freute er sich über die große Einsatzbereitschaft der Aussteller und auch seiner Mitarbeiter. Während Nicole Ropella aus dem Hause Casa Vida in Osterbinde und Claudia Hencke mit „Yin und Klang“ und „TriloChi“ Entspannungs- sowie meditative Wochenausklänge anboten, punkteten Sabine Beuke vom TV Heiligenloh und Hermann Dierks vom TSV Bassum mit Trampolin, Pezzi-Bällen, Tischtennisplatte – und nicht zu vergessen Basketball-Bällen zum Ausprobieren. Ohne Angst vor zerbrochenen Spiegeln beobachtete Michael Maas das Spiel der Jugendlichen mit den Bällen in den Verkaufsgängen. „Alles kein Problem. Wo gehobelt wird, da fallen auch einmal Späne“, beruhigte Michael Maas locker ängstliche Eltern, die scheinbar schon über Schadensregulierungen nachdachten.

Von Hautanalyse bis Candy-Bar

Wer wollte, konnte sich bei Ute Bries aus Bassum über Dinge wie ein zucker-, rauch- oder alkoholfreies Leben nach der „Weiss-Therapie“ oder bei Leoni Danker über den Fitness-Club Syke informieren. Ob ein Wellness-Urlaub, ein Zell-Check, eine Hautanalyse und Elektro-Epilation oder auch einer Laufanalyse: Bei allen Angeboten ging es um die Gesundheit der Besucher des Modehauses. „Über das Angebot der Laufanalyse habe ich mich sehr gefreut. Ich weiß jetzt über den aktuellen Zustand meiner Füße Bescheid“, freute sich die Besucherin und aktive Langstreckenläuferin Sabine Bode aus Eschenhausen. Auch Tomke Borchers und Sonja Zourlas aus Bassum erfreute der „Fit for me"-Tag von Michael Maas. „Dinge zum Thema Sport ziehen uns an“, sagten die beiden Gäste übereinstimmend. Und wie könnte es auch anders sein, machten beide beim Kauf einer Kinderhose und Kleidung für den Mann auch noch ein Schnäppchen.

Die Tanzschule Sonja Augustin aus Syke bot den Besuchern Aufklärung zu Video-Clip-Dancing und Zumba-Fitness an. Zur Auflockerung des informationsreichen Tages präsentierte das Dance-and-Style-Aerobicstudio Bettina Degwitz aus Bassum Tanz- und Bewegungsbeispiele zum Thema „Zumba“. Neben den Vorführungen der Erwachsenen begeisterten die Zumba-Kids die Gäste ganz besonders. Unter dem rhythmischen Beifall ihrer Zuschauer zeigten sie ihr ganzes Können. Weil ihm die Gesundheit seiner Gäste am Herzen liegt, ließ Michael Maas von seiner Mitarbeiterin Gianna Granetto mit der Frage „What's your flavour? – Was ist dein Geschmack“ an der Candy-Bar kleine Tütchen mit leckeren Zutaten für ein gesundes Müsli nach den Wünschen der Modehausbesucher füllen.

Mit der Zahl der Besucher zeigten sich alle 16 Aussteller zufrieden. „Ein super Tag“, freute sich auch Michael Maas zum Abschluss. Sein Resümee fiel daher mehr als positiv aus und lässt Sportfreunde aufhorchen: „Bei einem solch großen Interesse wird sich ein solches Angebot in meinem Modehaus mit Sicherheit wiederholen.“