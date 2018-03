Engagierter Teenie: Einmal die Woche nimmt Juliane Schwecke im Fahrradschuppen Aufträge entgegen. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Manche Kinder engagieren sich bei der Jugendfeuerwehr, andere bei Vereinen wie Lebenswege begleiten, wieder andere leiten Konfirmandengruppen in der örtlichen Kirchengemeinde. Für Julia Schwecke aus Uenzen gibt es derweil kein entweder oder. Trotz ihrer zarten 16 Jahre übernimmt sie kurzerhand alle oben genannten Aufgaben.

Dabei begann alles so harmlos mit einer unverfänglichen Anfrage. In der vierten Klasse wurden Schüler gesucht, die in der Kinderkirche mithelfen möchten. „Ich habe zu der Zeit schon bei einem Konzert mitgetanzt. Dadurch hatten die Organisatoren mich schon im Blick“, erinnert ich Juliane. Schwups hat die Uenzerin als Teenie-Mitarbeiterin mit den Erwachsenen den Ablauf der Kinderkirche besprochen und geplant. Doch das sollte noch längst nicht alles sein. Nach dem Konfirmanden-Unterricht in der achten Klasse hat Juliane endgültig den Spaß am Teamen – also der Leitung von Gruppen – gefunden und die Ausführung des Konfi-Unterricht übernommen. „Die Pastorin bereitet den Unterricht zwar noch weiter vor, begleitet ihn aber nur noch“, beschreibt Juliane.

Mehr noch – ist dem Kopf der Uenzerin die Idee für einen Jugendgottesdienst entsprungen. „Mit Jugendlichen aus Bruchhausen-Vilsen gehen wir vierteljährlich in andere Kirchengemeinden und bereiten dort mit anderen Freiwilligen einen Jugendgottesdienst vor“, berichtet Juliane. Allein dafür seien vorbereitend fünf bis sechs Treffen à drei Stunden nötig. Wer denkt, das allein ist schon beachtlich, sollte noch einen Moment inne halten. Denn das war nur das kirchlich bezogene Engagement von Juliane. Seit der vierten Klasse ist sie noch Teil der Jugendfeuerwehr in ihrem Heimatort. „Jetzt bin ich in die aktive Feuerwehr übergegangen“, sagt Juliane. Das sei aber der geringste Aufwand. „Das ist ja nur einmal im Monat auf einem Sonntag treffen“, wiegelt sie locker ab. Nur der im April anstehende Truppmann-1-Lehrgang werde sich mit seinen sechs Wochenendterminen bemerkbar machen.

Daneben bereichert Juliane seit der fünften Klasse die Fahrradwerkstatt des Vereins Lebenswege begleiten. Schon ihr großer Bruder hat sich hier eingebracht, wie Juliane erzählt: „Durch den Fahrradparkplatz beim Brokser Markt habe ich das alles dann mitbekommen und war einfach von der Gemeinschaft begeistert.“ Fortan ist sie unter der Leitung von Ingo Rahm mit der Bearbeitung von Aufträgen betraut. Jeden Dienstag nimmt sie ab 15 Uhr die leidgeplagten Drahtesel von Kunden an. „Und ich mache auch den Jungs in der Werkstatt zwischendurch ein bisschen Druck, wenn sie zu langsam sind“, fügt Juliane zwinkernd an. Eine Aufgabe, die die 16-Jährige schon auf vielfältige Weise bereichert hat. „Es kommen so viele gute Erfahrungen, mit denen ich jetzt schon viel anfangen kann. Wie beispielsweise frei vor Gruppen zu reden“, sagt Juliane. Darüber hinaus könne sie bereits viele Bürotätigkeiten ausüben wie Überweisungsträger auszufüllen, das Kassenbuch zu führen, Kontakt zu Kunden aufzunehmen, E-Mails zu schreiben und mehr. „Zum Ende des vergangenen Jahres haben wir Internet und Telefon für den Fahrradschuppen anmelden müssen. Das kann ich später, wenn ich in meine erste eigene Wohnung ziehe auch gut gebrauchen“, freut sich der junge Tausendsassa.

Die Schule leide darunter derweil nicht, wie Juliane versichert: „Zwischendurch sitze ich natürlich abends mal länger am Schreibtisch, aber da komme ich überall hinterher.“ Auch ihre Klassenkameraden wissen über Julianes Engagements bescheid und unterstützen ihre fleißige Klassenkameradin. „Wenn ich in der Pause eben noch eine Andacht für den Konfirmanden-Unterricht schreibe, geben sie mir Ideen, was ich noch einbringen könnte“, beschreibt Juliane stolz. Wenn Juliane dann mitten im Unterricht sogar noch ein Termin einfällt und sie ihren Kalender zückt, geht auch Mal das eine oder andere Schmunzeln durch den Klassenraum. Bei Julianes Eltern kommt das vielseitige Engagement ihrer Vorzeigetochter gut an. „Auch wenn sie es manchmal nervig finden, mich im Winter so viel hin- und herzufahren. Aber im Sommer fahre ich die meisten Strecken mit dem Rad“, sagt Juliane.

Aber ein paar Tage Auszeit wären doch auch mal begrüßenswert, oder? „Klar ist es auch mal schön, einen Tag nichts zu machen. Aber wenn ich gar nichts zu tun habe, funktioniert das bei mir mittlerweile gar nicht mehr“, gesteht Juliane und lacht. Klar freue sie sich nach eigenen Angaben mal über ein stressfreies Wochenende, aber die Erfahrungen machen alles wieder wett. „Man sieht viele neue Leute und trifft Freunde. Das genieße ich einfach.“

Bei aller Passion für ihre Arbeit, denkt Juliane dennoch darüber nach, auch mal Projekte aufzugeben. „Darüber habe ich schon oft nachgedacht, aber dafür macht mir das alles viel zu viel Spaß. Ich könnte mich nicht für eine Sache entscheiden, die ich wegpacke“, sagt Juliane. Doch genau das wird sie bald notgedrungen machen müssen, denn ab nächstem Jahr besucht Juliane die Oberstufe. „Es kann sein, dass ich die Fahrradwerkstatt schon bald nicht mehr machen kann, je nach Stundenplan.“ Ihre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr soll darunter aber nicht leiden. „Es ist für mich einfach wichtig, Menschen zu helfen, die dringend Hilfe benötigen. Und das kann ich ja auch machen, wenn ich später studiere“, sagt Juliane, die später Theologie belegen möchte.