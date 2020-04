Die drei Freunde betonten bei der Polizei, dass sie eigentlich nichts beschädigen wollten. (dpa)

Wie hoch der Schaden an den Windrädern ist, konnte ein Sprecher der Polizei am Freitag nicht sagen. Auch die Motive für das Handeln der Freunde sind noch unklar. Die drei jungen Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 24 Jahren gaben zu, dass sie mit Magnesiumpulver experimentierten und die selbstgebauten Sprengsätze an Windrädern explodieren ließen. Sie betonten bei der Polizei aber, dass sie eigentlich nichts beschädigen wollten.

Mitarbeitern eines Versandhandels war im März eine Bestellung von mehreren Kilogramm Magnesiumpulver aufgefallen, sie hatten daraufhin das Bundeskriminalamt informiert. Die Sprengexperimente an den Windrädern waren schon Ende vergangenen Jahres passiert. Die jungen Leute kommen nun vor Gericht.