Bruchhausen-Vilsen. Zwei junge Männer haben am Donnerstag einem Betrunkenen den Autoschlüssel abgenommen. Wenig später nahm ihm die Polizei auch noch den Führerschein weg. Der 48-jährige Alkoholsünder war in Bruchhausen-Vilsen aufgefallen, weil er starke Schlangenlinien fuhr, eine Verkehrsinsel touchierte und beim Abbiegen auf ein Verkehrsschild zufuhr. Nach Auskunft der Polizeiinspektion Diepholz überredeten ihn die jungen Männer, das Auto stehen zu lassen, als er an dem Schild anhalten musste. Polizisten stellten bei dem Autofahrer einen Atemalkoholwert in Höhe von 2,07 Promille fest.