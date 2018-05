Kleider mit Blumenmustern sind angesagt (Bild links). Carsten Meyer näht maßgeschneiderte Kleider für seine Kundinnen (Bild rechts). (fotos: Jonas Kako)

Syke-Okel. Die angehenden Abiturienten aus dem Landkreis Diepholz beschäftigen sich derzeit mit Kurvendiskussionen und Textanalysen, um bei den letzten Prüfungen möglichst gut abzuschneiden. Vor allem viele junge Frauen stellen sich aber längst nicht nur die Frage, was sie bei den Prüfungen erwartet, sondern was sie beim Abitursball am besten anziehen sollen. Designer Carsten Meyer weiß das genau. Er führt in Okel sein Modelabel Sophia Dora.

Rosa und grau-blaue Ballkleider seien im Trend, sagt der Experte. Rot könnten die jungen Damen auch immer tragen, aber die Farbe werde mittlerweile etwas weniger. Kleider mit Blumenmustern in allen Farben seien angesagt. Ob sich eine Schülerin für ein knielanges oder ein langes Kleid entscheiden sollte, ist aus Sicht Meyers lediglich eine Frage des persönlichen Geschmacks. "Jemand, der sich mehr traut, trägt knielang", sagt er. In High Heels könnten die Schulabsolventinnen in jeder beliebigen Farbe laufen. Hauptsache, der Absatz der Schuhe sei hoch. Meyer ist davon überzeugt: "Wenn es nicht am Kleid glitzert, muss es am Schuh glitzern."

Ihre wichtigsten Gegenstände trage Frau am besten in einer kurzbügeligen Handtasche oder in einer Clutch. Dazu muss die Frisur sitzen. Hochsteck-Frisuren gingen zurück, vielmehr seien geflochtene Haare ein modischer Hingucker, sagt Meyer – ob an der Kopfseite oder um den ganzen Kopf herum, ist egal. Wenn das Kleid mit einem Blumenmuster gestaltet ist, passe eine Kunstblume super ins Haar. Die Frisur solle nicht streng, sondern leger rüberkommen. Meyer meint: "Das kann ruhig locker-flockig und ein bisschen hippiemäßig sein." Schmuckstücke würden seltener getragen. Damen, die dennoch nicht darauf verzichten wollten, sollten sich für etwas Schlichtes wie eine Brosche entscheiden. Und diejenigen, für die Uhren ein Muss sind, sollten eine kleine Uhr mit Strass-Steinen anlegen.

Den jungen Männern empfiehlt Meyer, sich für einen klassischen schwarzen oder dunkelblauen Anzug zu entscheiden – dazu ein weißes Hemd. Wer auffallen möchte, könne am besten ein rosa Hemd oder eins mit Blumenmuster anziehen. Das sehe cool aus, aber der Mann müsse sich das auch trauen und sich darin wohlfühlen. "Ich glaube, die Jungs sind da zurückhaltender", vermutet der 46-Jährige. Zu dem Hemd kann sich der Okeler eine rote, pinke oder lila Fliege gut vorstellen. Denn das komme nicht ganz so auffällig daher wie ein farbiges Hemd. Wer keine Fliege mag, solle sich eine Krawatte umbinden. Auf beides zu verzichten, sei keine gute Wahl.

Überhaupt nichts falsch machen könnten Männer mit klassisch schwarzen oder dunkelbraunen Schuhen. Wer mutig sei, entscheide sich für Lachsfarben. Bei der Frisur rät Meyer: Seiten kurz schneiden lassen, mittig lang und nach hinten gegelt. Meyer betont: "Das ist immer noch der neueste Trend. Ich denke, das wird auch noch ein bisschen so bleiben." Uhren-Liebhaber sollten sich eine große um den Arm legen. Wer unsicher ist, wo er seinen Anzug kaufen soll, dem rät Meyer zur Modekette Zara. Der Anbieter überzeuge durch eng anliegende Schnitte und aktuelle Mode zu bezahlbaren Preisen. Frauen können ihre Kleider für den Abiturball auch bei Meyer kaufen oder sich ein Kleid schneidern lassen.

Abiturienten, die sich neben den Abiturprüfungen einer weiteren Prüfung stellen möchten, können beim Wettbewerb des SYKER KURIER mitmachen. Dafür müssen sie ein Foto von sich in ihrem Abiball-Outfit per E-Mail an redaktion@syker-kurier.de schicken oder dieses als Kommentar unter diesen Artikel auf der Facebook-Seite www.facebook.com/SykerKurier posten – bis Dienstag, 12. Juni. Meyer und Michael Maas, der in seinem Modehaus Maas ebenfalls Abiball-Mode verkauft, wählen das beste Frauen- und Männeroutfit aus. Die Fotos der Gewinner veröffentlicht der SYKER KURIER in einer Ausgabe. Die Sieger dürfen sich über ein kostenloses digitales Abonnement des WESER-KURIER für drei Monate freuen. Mit diesem können sie auch das E-Paper des SYKER KURIER lesen.