Er hat ein offenes Ohr: Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann hat Tipps und gute Neuigkeiten parat. (Björn Hake)

Bernd Bormann: Wir haben ja das gemeinsame Ausbau-Programm mit dem Landkreis Diepholz, mit dem wir zusammen 120 Millionen Euro in den Breitbandausbau investieren. Im Moment laufen Verhandlungen mit potenziellen Anbietern. Ich kann allen nur empfehlen, auf der Seite des Landkreises www.diepholz.de in der Rubrik "Politik und Wirtschaft" unter Breitbandinitiative nachzuschauen. Dort gibt es eine Karte, auf der Bürger ihre Adresse eingeben können und so erfahren, ob sie vom Ausbau umfasst sind. Ich kenne jetzt die genaue Adresse des Fragenstellers nicht. Aber ich weiß immerhin, dass der Ortsteil Scholen dabei ist.

In diesen Fällen werden die Bürger in den nächsten zwei Jahren mit einem Breitbandanschluss versorgt.

In diesen Fällen müssten wir zusammen mit der Wirtschaftsförderin Uta Seim-Schartz schauen, ob es andere Möglichkeiten gibt, etwas für dieses Grundstück zu tun. Das wird uns nicht in allen Fällen gelingen, aber wir werden uns bemühen.

Die Kabel hat bisher nicht unbedingt der Landkreis gelegt, sondern die Telekommunikationsanbieter. Und da wird ausschließlich geschaut, ob sich die Investition rechnet. Die Anbieter schauen extrem danach, ob es sich für sie rechnet. Wenn man als Anbieter 50 000 Euro investieren muss, um monatlich 45 Euro zu bekommen, kann man sich ausrechnen, wann sich das amortisiert hat.

Die K145 ist wirklich in keinem guten Zustand, was auch die Geschwindigkeitsbeschränkung erklärt. Allerdings ist es so, dass die Straße für dieses Jahr für eine Sanierung vorgesehen ist. Und der Landkreis geht auch davon aus, dass die Arbeiten noch 2018 abgeschlossen werden. Insofern sind wir da am Ball.

Die Aufnahme und Beurteilung von Straßenschäden in der Samtgemeinde teilt sich in drei Bereiche. Erstens führt der Bauhof jährlich Streckenkontrollen durch und schreibt anhand dieser Streckenberichte. Dabei vermerken wir starke Schäden, die aufgrund der Verkehrssicherungspflicht sofort behoben werden müssen. Alle anderen Schäden werden in eine Liste gepackt und nach und nach abgearbeitet. Beim zweiten Bereich machen wir mit allen Gemeinderäten im Frühjahr eine Wegebereisung. Bei der machen sowohl die Ratsmitglieder als auch die Verwaltung auf Maßnahmen aufmerksam, die durchgeführt werden müssen. Als drittes sind wir sehr froh, dass unsere Bürger aufmerksam sind und sich mit Schadensmeldungen an uns wenden. Diese Hinweise nehmen wir gerne und dankend an und arbeiten sie nach den genannten Kriterien ab.

Für die Landes-, Kreis- und Bundesstraßen übernimmt die Straßenmeisterei von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr die Kontrollen. Bei den Gemeindestraßen setzt der Gemeinderat der jeweiligen Gemeinde ein Budget fest. Innerhalb dessen entscheiden der Gemeinderat und die Verwaltung, welche Straßen saniert werden.