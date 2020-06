Bianca Hardemanns "Kunst-Kästen" sind in der Klostermühle Heiligenberg zu sehen. (Michael Braunschädel)

Heiligenberg. Was glitzert da? Miniatur-Bierdosen? Oh nein, weit gefehlt: Menschen sind es, teilweise auf Fahrrädern. Und Hunde. Alle aus Edelstahl, nicht einmal fingerspitzengroß. Und in Bewegung. Filigranarbeit, die Bianca Hardemann ab sofort in der Klostermühle Heiligenberg ausstellt. Filigranarbeit, bei denen sich der durchschnittliche Handwerkslegastheniker einen Knoten in die Finger machen würde. „Ich finde das entspannend“, sagt die Künstlerin.

3D-Art nennt die 49-Jährige ihren Mix aus Kunst und Kunsthandwerk. Hinter dem Gedankenstrich steht dann „Kunst im Kasten“. Okay, dieser Kasten kann durchaus auch rund sein. So wie beim Werk „Colorful World“, eine von den drei Kreationen mit den glitzernden Edelstahlmenschchen. Doch in der Tat: Hinter der sichernden Glasscheibe findet sich immer eine Einbuchtung, in der die Haupt-Action spielt. Ein rotes Kreuz mit einem Herzen drumherum, ein Golfball mit einem Mini-Mann darauf, ein schnittiger Wagen umringt von kleinen nackten Frauen. „Attraktive Kurven“ nennt sich das letztgenannte Werk. „Das ist ein Klassiker für den Herren“, schmunzelt Bianca Hardemann.

Sie habe aber durchaus auch etwas für die Dame im Repertoire. Oder für den Anwalt. Oder den Tierarzt. Oder, oder oder. „Jedes Motiv ist nach den Wünschen des Kunden reproduzierbar.“

Eigentlich kommt Bianca Hardemann aus dem pädagogischen Bereich. Aber das Kunsthandwerkeln ist der gebürtigen Bielefelderin mit in die Wiege gelegt worden. „Meine Eltern sind daran nicht ganz unschuldig“, sagt sie, die der Liebe wegen nach Syke gezogen ist. Ihre Mutter mache „extrem gutes Patchwork“, ihre Familie sei „durch die Bank handwerklich begabt und kreativ“. Sie auch. Als Kind hat die lütte Bianca schon Ketten hergestellt und auf Kunsthandwerkermärkten verkauft. Auch die aus Birkenrinde gefertigten Körbchen machten sich dort gut. Als Erwachsene bot sie Holzkunst auf Märkten an. „Aber das war nichts, wovon ich hätte leben können.“ Dennoch entschied sie sich für die Kunst, für das Handwerk, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Die Pädagogik hat sie – vom eigenen Nachwuchs mal abgesehen – an den Nagel gehängt.

In die Klostermühle Heiligenberg hat es Bianca Hardemann über Karin Bliefernich geschafft. In deren Galerie hängen Werke von Hardemann, „und die sind sooo schön“. Also hat Bliefernich ihre Kontakte zum Verein Art-Projekt spielen lassen und für die junge Kollegin eine Ausstellung möglich gemacht. Art-Projekt stelle viel Malerei aus, weniger Skulpturen und Installationen. „Da war die Kunst von Bianca Hardemann ganz etwas anderes“, erklärt die Bassumerin. Die Idee mit den Kästen fand sie toll. „Diese Kästen erzählen Geschichten, da wird die Fantasie in Gang geschoben.“ Das passt. Denn Hardemann will mit ihrer Kunst unterhalten, will zum Schmunzeln anregen, zum Nachdenken, zum Lachen. Der Coronavirus stört sie dabei überhaupt nicht: „Ich freue mich, zu dieser Zeit auszustellen.“

Nun hofft Karin Bliefernich auf viele rote Punkte. Rote Punkte bedeuten, dass das Werk verkauft ist. Bianca Hardemann widerspricht: „Nein, keine roten Punkte. Lieber gleich mitnehmen. Dann kann ich aus meiner Werkstatt in Bassum immer Neues nachholen.“

Eine Vernissage in der Klostermühle wird es nicht geben, die Corona-Schutz-Regeln machen dies unmöglich. Dennoch gibt es für Fans die Möglichkeit, die Künstlerin persönlich zu treffen. Am Sonnabend, 13. Juni, und am Sonntag, 30. August, wird Bianca Hardemann jeweils von 14 bis 17 Uhr in der Klostermühle, Heiligenberg 2 in Bruchhausen-Vilsen, zugegen sein und Fragen beantworten. Ansonsten sind ihre Kunst-Kästen zu den Öffnungszeiten der Klostermühle zu bestaunen, bewundern, bekichern: immer von Mittwoch bis Sonntag ab 11.30 Uhr.