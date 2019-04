Rosige Zeiten: Am 5. Mai beginnen die Sonntagskonzerte im Kurpark Bruchhausen-Vilsen. Mit dabei: Diedrich Heumann alias Dididoktor. (Udo Meissner)

Bruchhausen-Vilsen. Was alles passieren kann, wenn die äußeren Bedingungen stimmen. 350 Menschen versammelten sich am ersten Maisonntag des vergangenen Jahres im Kurpark von Bruchhausen-Vilsen. Die Sonne schien, Musik war angekündigt worden. Aber nicht etwa in Person von Roland Kaiser oder die von Ernst Mosch inspirierten Egerländer. Nein, der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen hatte diesen Ansturm ausgelöst. Den hätten die Musiker dieses Jahr sicher auch gern wieder. 350 Besucher, wenn am Sonntag, 5. Mai, der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen die Reihe der Sonntagskonzerte im Kurpark eröffnet. Um 15 Uhr.

Die Kurpark-Konzerte kosten keinen Eintritt, es wird Kaffee und Kuchen serviert. Sobald das Wetter stimmt, gibt es also keinen wirklichen Grund, nicht hinzugehen. Zudem hat das Team des Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen auch für dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm bis zum letzten Auftritt am 8. September auf die Beine gestellt. Ohne dabei die Traditionen zu vergessen. Und eine davon heißt: Den Auftakt macht der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bruchhausen-Vilsen. Der liefert am 5. Mai von 15 bis 16 Uhr Polkas, Märsche und Schlager. Ein paar Beispiele: der „Tiger Rag“ von Louis Armstrong, Ernst Moschs „Amselpolka“ oder der „Fliegermarsch“ von Hermann Dostal.

Zwei Wochen später geht‘s schon weiter. Diesmal müssen die Musiker von weiter her anreisen: aus Bremen-Findorff. Vor dort kommt der Frauensingkreis Bremen. „Sie singen, was ihnen gefällt“, weiß Rabea Barz vom Tourismus-Service. In ihrem Repertoire haben die Damen Lieder aus Klassik und Romantik, Volkslieder, deutsche Schlager und sogar den einen oder anderen Hit von Elvis Presley. Besondere Spezialität: plattdeutsches Repertoire. Der Chor ist im Juli 1957 aus der Liedertafel Bremen hervorgegangen.

Und weiter im Takt, weiter mit einem Doppelpack. Am Pfingstwochenende, 9. und 10. Juni, werden Shantys aus dem Kurpark erklingen. Den Sonntag bestreitet der Shanty-Chor Hoya mit maritimen Liedern. Nun gut, Hoya liegt an der Weser, die Nordsee ist schon noch den einen oder anderen Kilometer entfernt. Aber: Der Shanty-Chor gehört zum Wassersportverein Hoya – wo könnte er besser angesiedelt sein? Seit 1993 gibt es diese mittlerweile 28-köpfige Männertruppe, die Stimmen werden begleiten von Schifferklavier und Gitarre. Tags darauf gibt der Capstan Shanty Chor aus Bremen ein Gastspiel. Bis zu 40 gestandene Sänger schmettern maritime Lieder in deutscher, plattdeutscher und englischer Sprache. Unterstützt werden sie von zwei Gitarristen und Akkordeonspielern sowie der Dirigentin Anna Koch. Beide Konzerte beginnen um 14.30 Uhr und dauern 90 Minuten.

Mitten in den Sommerferien verschönert Diedrich Heumann den Daheimgebliebenen einen Tag. Genauer: den 21. Juli. Dann sucht der singende Landarzt den Kurpark heim. „Er begeistert die Zuhörer jedes Jahr aufs Neue“, erzählt Rabea Barz. Er, der Dididoktor, wie er liebevoll genannt wird. Diedrich Heumann bekam im zarten Alter von acht Jahren von seinem Vater eine Mundharmonika, zwei Jahre später noch ein kleines Akkordeon oben drauf. Der Bremer Internist schreibt mittlerweile keine Rezepte mehr aus, sondern plattdeutsche Lieder, die er auch im Kurpark zum Besten geben wird. 150 Lieder hat er auf den Markt gebracht. Das dürfte für die eine Stunde ab 15 Uhr reichen.

Auch der Abschluss der Sonntagskonzerte hat Tradition. Er findet am 8. September statt – nicht im Kurpark, sondern am Kohlwührensee. Dort tritt ab 15 Uhr der Männergesangsverein Orpheus auf. Diese und alle weiteren Termine finden Interessierte zum Nachlesen im neuen Flyer „Sonntagskonzerte 2019“. Der ist ab sofort erhältlich im Tourismus-Service Bruchhausen-Vilsen, Bahnhof 2.