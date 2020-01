Stefan Latzko kommt mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen für ein Konzert zur Kulturbühne nach Bassum. (Michael Braunschädel)

Herr Latzko, mit der Deutschen Kammerphilharmonie sind Sie ja eher in Bremen verwurzelt, jetzt kommen Sie mit ihren Musikerkollegen Jürgen Winkler, Jakob Nierenz und Artem Yasynskyy nach Bassum. Warum?

Stefan Latzko: Wir haben ein großes Interesse daran, dass wir nicht nur im eigenen Saal in Bremen spielen, sondern auch ins Umland gehen. Wir sind nicht nur in Bassum, sondern kommen auch nach Thedinghausen. Das sind ja von Bremen keine Entfernungen. Außerdem steckt in den Programmen auch viel Arbeit drin, dann ist es schön, wenn man das öfter als ein Mal aufführt.

Was ist das Besondere an der Kammermusik?

Eigens für die Programme stellen sich die Ensembles zusammen. Diese sind nicht fest, das wäre neben dem vollen Orchesterjob auch nicht zu leisten. Dennoch spielen wir auf einem hohen Niveau und das funktioniert sehr gut. An der Kammermusik selbst wachsen wir als Musiker. Damit bilden wir uns in gewisser Art und Weise fort, um mal einen nichtmusikalischen Begriff zu verwenden.

Ansonsten spielen Sie auch in großen Hallen, in Bassum passen keine 200 Menschen in die Kulturbühne. Ist man überhaupt nervös?

Man gewöhnt sich daran, auf großen Bühnen und Sälen zu spielen wie etwa in der Elbphilharmonie in Hamburg. Da waren wir aber nun auch schon mehrmals, sodass man nicht mehr so nervös ist wie beim ersten Auftritt. Beim Konzert in Bassum bietet sich ein sehr intimer Rahmen, man sieht die Gäste und sitzt nicht 50 Meter von ihnen entfernt. Auf der anderen Seite entfaltet ein größerer Raum natürlich den Klang besser.

Wonach sind Sie bei der Zusammenstellung des Programms gegangen?

Wir versuchen uns immer, ein Motto zu geben. Jetzt befinden wir uns im Jubiläumsjahr von Ludwig van Beethoven, der vor 250 Jahren geboren wurde. Wir hatten auch schon mal „Wege zu Beethoven“ als Thema und haben uns denen gewidmet, die seine Wegbereiter gewesen waren. Jetzt beschäftigen wir uns mit Beethoven, den Folgen und was er angestoßen hat. Der wichtigste Name dabei ist Johannes Brahms, den wir auch im Programm haben.

Warum ist gerade Brahms so wichtig?

Ihn hat das Erbe Beethovens sehr stark belastet, sogar so stark, dass er sich anfangs gescheut hat, Streichquartette herauszubringen. Ludwig van Beethoven war ein Riese im musikalischen Sinne und das führte unter Umständen zu einer Schreibhemmung. Schließlich musste man als Musiker neue Wege und eine neue Sprache für seine Werke finden.

Was hat Brahms dann gemacht?

Er hat mit einer anderen Kammermusik angefangen und schrieb ein Klavierquartett. Es gibt eine ganz interessante Parallele zu Beethovens Klaviertrio. Denn das waren beides Stücke, um sich in Wien, der Welthauptstadt der Musik, vorzustellen. Aber während Beethoven einen Aha-Effekt erzielen wollte, wählte Brahms einen ungarischen Schwerpunkt. In Zeiten der Donaumonarchie war Ungarn viel präsenter in Wien als heute. Die Wiener liebten das Ungarische.

Es gibt auch eine Violinsonate von Brahms, die Sie als Duo präsentieren. Irgendwann hat sich Brahms dann aber doch an das Erbe von Beethoven getraut?

Es war ein langer Prozess, um aus dem Schatten Beethovens zu treten. Sein erstes Streichquartett hat er 20 Jahre nach dem Klavierquartett herausgebracht. Zahlreiche davor hatte er vernichtet, weil er sie nicht gut gefunden hatte. Danach war er aber angekommen und angesehen. Und sehr erfolgreich.

Was zeichnet die Werke von Johannes Brahms aus?

In seiner Zeit war die Musik persönlicher. Vorher haben die Komponisten Aufträge von Fürsten bekommen und die Stücke mussten ihnen gefallen, sonst gab es kein Geld. Das war später anders. Bei Brahms ziehen sich vor allem Wehmut und Resignation durch seine Stücke.

Warum?

Der 23 Jahre ältere Komponist Robert Schumann schrieb in einer bedeutenden Musikzeitschrift über den jungen Brahms, was diesem viel Aufmerksamkeit verschaffte. Nach und nach näherten sich dessen Frau, Clara Schumann, und Brahms, einander an. Als Robert Schumann dann starb, hielt sich Brahms zurück und sie blieben nur Freunde. Unter anderem deshalb sind Wehmut und Resignation bei ihm später die vorherrschenden Stimmungslagen.

Noch einmal kurz zu Ihrem Auftritt in Bassum. Sie werden erst nach der Pause in voller Besetzung spielen?

Genau. Beethovens Klaviertrio op. 1/3 c-moll spielen wir als Trio, Brahms’ Violinsonate G-Dur op. 78 zu zweit und das Klavierquartett Nr. 1 g-moll op. 25 dann als Quartett. Das Schöne an der Kammermusik ist es, dass die kleine Besetzung sehr intim ist, im Gegensatz zum Objektiven wie beim großen Orchester. Es ist etwa so, als wenn man einer Person etwas sagt, viel persönlicher.

Das Gespräch führte Tobias Denne

Zur Person

Stefan Latzko,

der im Jahr 1961 in Freising bei München geboren wurde, lernte an den Musikhochschulen in München, Würzburg, Hannover und der Juilliard School of Music in New York. Neben dem Orchesterspiel ist Stefan Latzko ein begeisterter Kammermusiker, gründete sein erstes festes Streichquartett während des Studiums. Heute tritt er regelmäßig als Solist auf und lehrt an der Hochschule für Künste Bremen sowie als Coach des Landesjugendorchesters Bremen und des Hanze-Sinfonieorchesters. Außerdem ist er mittlerweile Konzertmeister der Sinfonietta Oldenburg und der Sinfonia-Concertante in Bremen.

Zur Sache

"Kleine Besetzung – große Kunst“

Das Kammermusik-Konzert findet am Freitag, 31. Januar, auf der Kulturbühne in der Mittelstraße 4-12 in Bassum statt. Los geht es um 19.30 Uhr mit dem Einlass, ab 20 Uhr spielen die vier Musiker auf. Die Karten für das Konzert kosten 20 Euro im Vorverkauf beim Bürgerservice der Stadt, Alte Poststraße 10, bei Papier und Tinte im Lindenmarkt. An der Abendkasse müssen Gäste 23 Euro bezahlen.