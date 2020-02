Christiane Blenski (von links), Peggy Schierenbeck, Jana Jeske, Christof Richter und Christine Koerbel gründen eine Genossenschaft im Landkreis Diepholz, um gegen den Fachkräftemangel vorzugehen. (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz. „Einer für alle, alle für einen.“ Christof Richter verpackt die Gründung des Personalentwicklungsinstituts „Zukunftsfähighoch 3“ in den Slogan der aus der Literatur berüchtigten drei Musketiere. Nur: Wie soll man Jana Jeske, Christiane Blenski und Peggy Schierenbeck dann nennen? Es gibt keine weibliche Form für das Wort Musketier. Und doch haben die drei Damen ein hehres Ziel, wollen in gemeinschaftflicher Form einen Mangel beheben. Sie sind dabei, eine Genossenschaft zur Bekämpfung des Fachkräftemangels im Landkreis Diepholz zu gründen. „Zukunftsfähighoch 3“ eben.

Jana Jeske kümmert sich in diesem Dreiergespann um Personalentwicklung, Christiane Blenski um das Marketing und Peggy Schierenbeck um die Personalbindung beziehungsweise -motivation. Das Trio hat sich durch die Aktivitäten des Weyher Unternehmerinnen-Netzwerks Fairnet kennengelernt. Alle Drei arbeiteten selbstständig. Schnell merkten sie: „Unsere Kompetenzen ergänzen sich gut.“ Daraus entwickelte sich die Idee, die Unternehmen im Landkreis Diepholz weiterzubringen. „Hier gibt es noch viel Potenzial“, findet Jana Jeske.

Bis Ostern will das Trio die Genossenschaft gegründet haben. „Wir arbeiten inzwischen ein dreiviertel Jahr daran“, sagt Jana Jeske. Nebenbei natürlich, denn jede der drei Frauen muss ja auch noch ihren Lebensunterhalt als Coach oder Werbefachfrau verdienen. Die 42 Paragrafen starke Satzung liegt inzwischen beim Verband der Regionen in Hannover vor. Diesem Verband will sich „Zukunftsfähighoch 3“ auch anschließen. Jede Satzungsänderung muss dann beschlossen werden. Und auch ein Aufsichtsrat muss bestimmt werden. Das geschieht wohl in der Gründungsversammlung, die dann gleich in die erste Jahreshauptversammlung übergeht. Kompliziert? Nicht für Peggy Schierenbeck: „Ich bin darin mittlerweile sowas von fit.“

Die in Gründung befindliche Genossenschaft soll nicht als typisches Beratungsunternehmen auftreten. „Bei uns wird es eine fixe Leistung für einen fixen Beitrag geben“, kündigt Jana Jeske an. Dieser Beitrag ist angepasst an die Größe der beitretenden Unternehmen, liegt zwischen 650 und 1950 Euro pro Jahr. Dafür bietet „Zukunftsfähighoch 3“ einen sogenannten Wegweiser-Workshop, zwei Future-Lab-Veranstaltungen und drei Einzelcoachings für Unternehmer oder Führungskräfte. Der Wegweiser-Workshop wird individuell auf das Unternehmen zugeschnitten, „passend zu dem Handlungsfeld, wo's gerade am meisten brennt“, erklärt Christiane Blenski. Die Future-Lab-Veranstaltungen sollen „nach vorne schauend neue Impulse geben“, über den alltäglichen Tellerrand hinaus gehen.

„Es kann ein interaktives Ringen um die Potenzialentfaltung sein“, nennt Christof Richter, Geschäftsführer beim Gut Retzen, ein mögliches Thema. Die Pflegeeinrichtung aus Süstedt hat sich noch vor der offiziellen Genossenschaftsgründung dem Netzwerk „Zukunftsfähighoch 3“ angeschlossen. Als eine von vier Firmen. Richter beschreibt die Probleme: „Für junge Leute muss der Job hundertprozentig passen, sonst sagen sie nicht zu. Wir hingegen müssen beinahe jeden nehmen. Zurzeit ist es ein absoluter Arbeitnehmermarkt.“

Das Image der Altenpflege sei über Jahre hinweg schlecht gewesen, was junge Menschen nun wahrlich nicht in diesen Beruf treibt. Die Gewinnung von Nachwuchskräften werde immer komplexer, „und auch die Hürde der Umschulung ist vielen zu hoch“, hat Richters Mitarbeiterin Christine Körbel bemerkt. Dabei sei es beispielsweise ein Mythos, dass Pflegekräfte schlecht bezahlt würden. „Wir zahlen längst übertariflich.“

Die Konzepte von vor zehn Jahren würden nicht mehr greifen, erzählt Richter. Da setzt Jana Jeske an: „Es hat einen Wertewandel gegeben, das merken die Unternehmen jetzt.“ Entsprechend brauche es andere Instrumentarien, um „die Fachkräfte, die da sind, zu den guten Unternehmen zu locken“. Eine Aufgabe, mit der sich „Zukunftsfähighoch 3“ in Zukunft beschäftigen dürfte.

Neben den bereits erwähnten Leistungen, bietet das Frauen-Trio telefonische Kurzberatungen, ein profitables Netzwerk, regionale Stärkung im Wettbewerb und eine Innovationsbörse. Das alles mit einer, so Jana Jeske, „marktnahen Preisgestaltung“. Die Genossenschaft stehe dabei im Vordergrund, „das ist uns wirklich wichtig“. Wer sich in die Idee vertiefen möchte, kann das entweder online unter www.zukunftsfähighoch3.de tun oder am Sonntag, 23. Februar, auf der Unternehmerinnen-Messe Fairnet-City in der Kooperativen Gesamtschule Kirchweyhe, Hauptstraße 99 in Weyhe. Dort sind die drei weiblichen Musketiere vor Ort und stellen ihr Konzept im Kampf gegen den Fachkräftemangel vor. Frei nach dem von Alexandre Dumas erdachten Motto: „Eine für allen, alle für eine.“