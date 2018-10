Die Datenverwalter: Walter Riekemann vom Kreismuseum Syke (rechts) und der ehrenamtliche Mitarbeiter Ralf Weber freuen sich über Mitstreiter. (Viola Heinzen)

Syke. Viele Stunden Recherche sind in die Arbeit für das Buch „Besitz- und Rechtlos – Vom schweren Leben der Häuslinge – Schwarme früher: von 1600 bis 1960“ geflossen (wir berichteten). Im Mai erschien besagtes Buch von Herbert Brückner, Ulrich Dunker, Siegfried Haubner und Dieter Voigts, und eine Wanderausstellung machte Halt im Syker Kreismuseum. Das soll es also nun gewesen sein, obwohl damals noch viel mehr Informationen zusammengestellt worden waren? Das wollte Ralf Vogeding, Leiter des Kreismuseums, so nicht hinnehmen. Damit die gesammelten Erkenntnisse nicht in der Versenkung verschwinden, soll die dazugehörige Datenbank Stück für Stück im Internet veröffentlicht werden.

„Wir haben damals für die Recherchen richtig große Datenbanken bestehend aus Interviews, Zeitzeugenberichten, Fotos und Fragebögen angelegt“, beschreibt Ralf Vogeding. Um an diese Fakten zu kommen, müssen Interessierte aktuell jedoch zum Geschichts-Arsenal an der Herrlichkeit in Syke pilgern – wenn sie denn überhaupt von diesem Schatz wissen. Ein Kampf gegen das Vergessen beginnt. „Erst sind die Ausstellung und das Buch präsent und alle wissen davon. Aber von Jahr zu Jahr versiegt das und keiner weiß mehr, dass wir so etwas haben“, bedauert Vogeding. Doch das Internet vergisst bekanntlich nie. Eine Weisheit, die scheinbar auch Walter Riekemann auf der Suche nach Lösungen beherzigt hat. Der hauseigene Computerspezialist des Kreismuseums hat sich kurzerhand um eine Erwähnung auf der Internetseite nds.museum-digital.de bemüht. Betrieben vom Berliner Institut für Museumsforschung bietet die Seite eine Plattform, auf der große und kleine Museen Informationen zu ihren Objekten veröffentlichen können. Davon macht nun also auch das Kreismuseum Gebrauch. Stück für Stück soll die Datenbank rund um das Häuslingswesen im Landkreis Diepholz hochgeladen werden. Schon jetzt können Interessierte sich über den Bereich Kirchdorf informieren.

Die Nennung auf Museum-Digital bietet dem Kreismuseum laut Ralf Vogeding die Möglichkeit, sich zu präsentieren: „Das ist für uns natürlich auch schon wichtig. Denn ein Museum lebt nicht nur von den Besucherzahlen, sondern auch von der Außenwirkung. Wenn man nach außen nicht vertreten ist, ist man im Prinzip fast gar nicht existent." Die Eigentümer der Datenbanken können dabei selber entscheiden, welche Informationen veröffentlicht werden. Im Grunde folgen aber alle Einträge einem festen Muster, meist bestehend aus einer kurzen Beschreibung, einem Foto sowie Infos über das Einzelobjekt. Wer darüber hinaus weitere Daten wünscht, kann sich mit dem Kreismuseum in Verbindung setzen. "So kann jeder selber entscheiden, ob ihm das Gezeigte ausreicht oder er mehr wissen möchte", fasst Ralf Vogeding zusammen. Außerdem gibt es die Möglichkeit für Ergänzungen. "Wenn man noch mehr weiß, weil man beispielsweise einen Häuslingsvertrag von seinem Großvater hat, würden wir den aufnehmen und reinstellen", beschreibt Vogeding.

Apropos aufnehmen und reinstellen: Museum-Digital ist nach den Worten von Ralf Vogeding zwar ein "tolles System". Dennoch müssten alle Daten – immerhin Informationen zu gut 100 Häuslingen – händisch eingegeben werden, was für den spärlichen Mitarbeiter-Pool des Kreismuseums kein leichtes Unterfangen ist. "Jetzt stehen wir vor der Entscheidung, entweder alle Jubeljahre mal eine Datenbank hochzuladen oder uns auf die Suche nach interessierten Menschen zu machen", richtet sich Ralf Vogeding an fleißige Bürger. Spezielle Datenbanken-Kenntnisse seien dafür nicht nötig. „Man muss eigentlich nur mit dem PC umgehen können und Spaß daran haben, so etwas zu machen." Vor allem Freude an geschichtlichen Themen sei wichtig, da die Arbeit kleinteilig werden könnte. Mit einem freiwilligen Engagement leiste man aber viel mehr als nur ein bloßen "Zubringerdienst". "Das ist ein Stück Partizipation. Wir möchten Menschen animieren, mitzumachen und damit ein Teil des Museums zu werden", motiviert Ralf Vogeding. Denn durch sie Hilfe verkörpere man einen Teil des Museums nach außen und präge das Haus auf seine Weise mit.

Wer sich einbringen und die Datenbank erweitern möchte, möge sich entweder telefonisch unter 0 42 42 / 25 27 oder per E-Mail an info@kreismuseum-syke.de beim Museum melden.