Mahlzeit: Bevor Hauskatzen aus dem Haus gelassen werden, sollten sie kastriert werden. (Julian Stratenschulte/DPA)

Bruchhausen-Vilsen. Für freilaufende Hauskatzen gilt seit dem 1. Oktober 2012 im Landkreis Diepholz eine Kastrationspflicht. Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hat sich dafür mit der Tierschutzstiftung „Vier Pfoten“ Hilfe ins Boot geholt. Aufgrund diese Kooperation wurden allein im Jahr 2018 157 streunende Katzen kastriert und medizinisch versorgt. „Die Einführung der Kastrationspflicht für freilaufende Hauskatzen im Zusammenhang mit regelmäßigen Kastrationen von ,Vier Pfoten' und Kastrationszuschüssen der Gemeinde für Katzenhalter haben einen überaus positiven Effekt auf die Populationen von Streunerkatzen“, sagt Manuela Stau, Koordinatorin des Streunerkatzenprojektes bei „Vier Pfoten“.

Die Katzenkastrationspflicht besagt, dass jeder Halter seinen schnurrenden Vierbeiner kastrieren, chippen und registrieren muss – bevor er ihn aus dem Haus lässt. Freilaufende Hauskatzen, die nicht kastriert sind, würden automatisch Kontakt zu Streunerkatzen aufnehmen. Die Konsequenz: Die Population wächst an, der Fall einer Überpopulation wird wahrscheinlicher. „Die wachsende Zahl an freilebenden Katzen geht also auch auf Halter zurück, deren Freigängerkatzen nicht kastriert worden sind“, heißt es in einem Schreiben der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen.

Die Samtgemeindeverwaltung hat Maßnahmen ergriffen. Laut eigener Aussage wurden in den vergangenen sechs Jahren gemeinsam mit „Vier Pfoten“ Hunderte von Streunerkatzen kastriert. Hilfreich dabei waren auch Hinweise aus der Bevölkerung: Hier wurden der Samtgemeindeverwaltung sogenannte „Hot Spots“ gemeldet. Dadurch war es der Samtgemeindeverwaltung und „Vier Pfoten“ möglich zu intervenieren und somit die Population zu reduzieren und zu stabilisieren. „Im Laufe der Jahre hat auch die Bereitschaft der Bevölkerung zugenommen, nicht nur die eigene Mieze kastrieren, kennzeichnen und registrieren zu lassen, sondern auch bei der Betreuung der Streunerkatzen zu helfen“, so Manuela Stau. „Dies ist die beste Voraussetzung für einen nachhaltigen Katzenschutz.“

Auch die Abgabe der Fundtiere sei in den vergangenen Jahren zurückgegangen, heißt es. „Es hat sich gezeigt, dass die Fortführung der Kastrationsaktionen in unserer Samtgemeinde zwingend notwendig ist, um langfristig den positiven Effekt auf die Population der Streunerkatzen zu garantieren“, erklärt Volker Kammann, Fachbereichsleiter Bürgerservice bei der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen. „Nur diese Nachhaltigkeit wird auch den Wandel des Bewusstseins innerhalb unserer Bevölkerung vorantreiben und zu einer größeren Verantwortung für die eigenen Tiere führen.“ Die Samtgemeinde würde dieses Projekt gerne auch in der Zukunft fortführen. Heißt: „Vier Pfoten“ dürfte auch weiterhin mit Kastrationszuschüssen rechnen dürfen.

Bei Fragen oder zur Meldung von Streunerkatzenpopulationen können sich Bürger der Samtgemeinde entweder bei Volker Kammann (Telefon 0 42 52 / 39 13 18, E-Mail volker.kammann@bruchhausen-vilsen.de) oder bei der Tierschutzstiftung „Vier Pfoten“ (0 40 / 39 92 49 33 oder streunerkatzen@vier-pfoten.de) melden.