Ein bunter Strauß zur Amtseinführung: Katrin Schwarze ist neue Ortsbürgermeisterin von Twistringen. (Katrin Schwarze)

Twistringen hat eine neue Ortsbürgermeisterin. Die CDU-Politikerin Katrin Schwarze wurde bei der Sitzung des Ortsrates Twistringen am Montagabend ins Amt gewählt. Bis auf ein Ratsmitglied, das sich enthielt, stimmten alle für die 45-Jährige. Jens Bley, Bürgermeister der Stadt Twistringen, übernahm bei der Veranstaltung im Hildegard-von-Bingen-Gymnasium die Wahlleitung. Schwarze führte derweil von Beginn an durch die Sitzung. Bislang war die Physiotherapeutin stellvertretende Ortsbürgermeisterin.

Hintergrund der Sitzungsleitung und vor allem auch der Wahl war der kurzfristige Abschied des bisherigen Ortsbürgermeisters Frank Hömer (wir berichteten). In einem offiziellen Schreiben hatte der CDU-Mann am 26. März erklärt, dass er alle seine politischen Ämter zum 29. März niederlegt. Als Grund nannte der Betreiber mehrerer Fitnessstudios die Pandemie-Entscheidungen der Bundes- und Landespolitik. Am Montag wurde die Mandatsniederlegung im Ortsrat bestätigt.

„Schade, dass Frank Hömer heute nicht da ist“, sagte Jens Bley. Er sei zu einer Verabschiedung eingeladen worden, habe sich aber entschuldigen lassen. In Abwesenheit des Unternehmers betonte Bley: „Frank Hömer hat sich mir gegenüber immer loyal verhalten.“ 2019 kandidierte Hömer für das Amt des Bürgermeisters, verlor aber gegen Bley. Katrin Schwarze hob bei der Ortsratssitzung hingegen die „gute Arbeit“ des bisherigen Ortsbürgermeisters hervor. „Frank bat mich, zum Ausdruck zu bringen, dass er sich gerne in der Kommunalpolitik eingebracht hat“, so die 45-Jährige.

Bei der Wahl eines neuen Oberhauptes waren sich die Ortsratsmitglieder einig: Als bisherige Stellvertreterin des Bürgermeisters sei Schwarze eine geeignete Nachfolgerin. Als diese ihre Kandidatur bestätigte, blieben weitere Personenvorschläge für das Amt aus. Nach der Wahl stand eine weitere Frage im Raum: Soll es unverändert zwei Stellvertreter geben? Der Ortsrat entschied sich dagegen. Von nun an wird der bisherige Stellvertreter Frank Hammann das Amt also alleine ausüben. Die Christdemokratin Gisela Hanschen rückt für Hömer als stimmberechtigtes Mitglied in den Ortsrat.