Der Kükenmarkt bietet Züchtern die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und dient auch dazu, ihren Bestand mit neuen Tieren aufzustocken. In diesem Jahr kamen trotz des guten Wetters fast genauso viele Besucher wie im vergangenen. Darunter auch die ganz Kleinen. (fotos: Jonas Kako)

Twistringen. Sie heißen Amrock, Zwerg-Welsumer, Sussex, Brabanter, Araucane, New Hamshire, Australorp und standen auf der Einkaufsliste von Käufern aus Nah und Fern, die zum Kükenmarkt in den Keller der Schützenhalle nach Twistringen gekommen waren. Unter ihnen wohl auch ein Marcel, der sich in einem Kommentar auf Facebook gesorgt hatte, dass um acht Uhr schon alle Küken ausverkauft sein könnten. „Hier kommen die Käufer schon weit vor acht Uhr, um die besten Tiere zu ergattern“, erzählte der Vorsitzende des Geflügelzuchtvereins, Stefan Siegmann und war äußerst zufrieden mit dem Resultat des zweiten Marktes in diesem Jahr: „Wir sind mehr als zufrieden, trotz des guten Wetters sind fast noch mehr gekommen als beim letzten Mal“, bilanzierte er.

Seit über 30 Jahren veranstaltet sein Verein einmal vor und einmal nach Ostern den Kükenmarkt, der neben dem Rassegeflügel, auch Tauben, Vögel und Kaninchen im Angebot hatte, die für viel Lärm sorgten in ihren Käfigen: Kreischen, Krähen, Pfeifen und Gackern erfüllten den Raum, denn es waren immerhin 20 Aussteller, die ihre Tiere anboten. Unter ihnen auch René und Alexander Hillmann. Die beiden Jungzüchter waren nicht so ganz zufrieden mit ihren Verkäufen, hätten gerne noch mehr ihrer New Hamshire- und Australorp-Küken verkauft. „Wir werden sie noch auf anderen Ausstellungen anbieten und bei Ebay-Kleinanzeigen“, erzählte René Hillmann, während die schwarzen und braunen Hühner eifrig durch ihren Käfig liefen. „Wir haben die Hühner von unserem Vater übernommen und der hat sie von seinem Vater. So wird die Zucht immer weiter geführt auf unserem Hof“, sagte René Hillmann. Preise haben sie auch schon gewonnen. Eine Zuchttradition, die auch in anderen Familien fortgesetzt wird. „Bei mir war es genauso“, schildert Heinz Meyer.

„Unser Verein hat im Gegensatz zu vielen anderen keine Nachwuchssorgen, es kommen immer noch wieder welche nach, wir haben derzeit 72 Mitglieder“, freut sich Siegmann über engagierte Jungzüchter in seinem Verein, der seit 1910 existiert. Der Markt biete Züchtern die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch, diene ihnen aber in erster Linie dazu, ihren Bestand mit neuen Tieren aufzustocken, um so für die Blutauffrischung in ihrer Zucht zu sorgen oder noch einmal eine andere Farbe dazu zu nehmen. Wie die Küken sich dann allerdings entwickelten, sei schwer vorherzusagen, aber wenn sie dann prämiert würden, teile man die Freude mit anderen Züchtern.

„Bei einigen Rassen kann man nicht einmal das Geschlecht sagen, geschweige denn wie das Gefieder oder andere Merkmale sich entwickeln“, so Siegmann. „Sie werden von unseren Vereinsmitgliedern gestiftet und morgens natürlich von einem Veterinär untersucht“, erläuterte der Vorsitzende die Voraussetzung zur Freigabe der Ausstellung.

Um kurz nach 11 Uhr waren jedenfalls nicht mehr viele Küken übrig, nicht einmal 20 an der Zahl tummelten sich unter der Wärmelampe, wo sie von den Kindern bestaunt wurden. Noch erstaunlicher, dass aus solch kleinen flauschigen Küken die großen schwarzen Hamshire-Hähne werden, die in einer Ecke der Ausstellung mit vehementem Krähen ihre Anwesenheit unterstrichen. Für Siegmann und Meyer ging es dann ans Abbauen, während die Züchter ihre nicht verkauften Tiere wieder mit nach Hause nahmen.