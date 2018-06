Herr über den Fuhrpark: Frank Voßmerbäumer ist seit 40 Jahren bei der DLRG. 21 Jahre davon stand der dem Bassumer Ortsverein vor. (Janina Rahn)

Bassum. Viele Menschen haben ein falsches Bild von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Das findet Frank Voßmerbäumer. Seit 40 Jahren ist er Teil des Vereins. Doch eigentlich sei er erst recht spät dazu gekommen. Mit neun Jahren begeisterte ihn ein Nachbarsjunge für den Verein. Damals lebte er noch in Bielefeld. Von dort aus zog es den heute 49-Jährigen später nach Bassum. Der DLRG blieb er auch dort treu und schon nach drei Jahren fand sich der Neue im Vorstand wieder.

„Niemand hat die Ortsgruppe so geprägt wie er“, findet Ingo Winkelmann. Er trat vor einem Jahr in die Fußstapfen von Voßmerbäumer. 21 Jahre war der Bielefelder im Vorstand aktiv und schmiss dabei so einiges um. „Als ich hier anfing, lief viel auf Wettbewerbsbasis“, erinnert sich Voßmerbäumer. Das kannte er aus seiner nordrhein-westfälischen Heimat anders. Und so krempelte er im Laufe der Jahre den Verein um.

Als Rettungsschwimmer ging es für Voßmerbäumer mit 16 Jahren noch an den Weissenhäuser Strand in Schleswig-Holstein. Solche Ausflüge ans Meer wünschte sich der Vorstand auch für seine neue Heimat. 1995 ging es dann für eine Gruppe Jugendlicher nach Föhr zum Wasserrettungsdienst. „Die DLRG ist kein Schwimmverein“, das ist ihm besonders wichtig. Denn auch, wenn der Spaß im kühlen Nass auch eine große Rolle spielt, geht es doch noch immer um Lebensrettung.

Nicht nur in Frei- und Schwimmbädern oder an den norddeutschen Stränden, helfen die Mitglieder der DLRG im Notfall aus. Denn auch an Binnengewässern kann es zu Notfällen kommen, bei denen die Freiwilligen gefragt sind. Und so kam es, dass einige Mitglieder des Ortsvereins 2006 zur Hilfe beim Elbhochwasser ausrückten. Auch 2013, als eine weitere Naturkatastrophe die Pegel einiger deutscher Flüsse nach oben trieb, war der DLRG-Ortsverein mit dabei. „Wir haben die Menschen versorgt“, erklärt Voßmerbäumer. Außerdem standen das Befüllen und der Transport von Sandsäcken auf dem Programm.

Bei solchen Einsätzen stehen DLRG, das Deutsche Rote Kreuz, Feuerwehr und das Technische Hilfswerk Schulter an Schulter. Dass viele Menschen solche Notlagen nicht auch mit der Rettungsgesellschaft in Verbindung bringen, findet Voßmerbäumer bedauerlich. „Wir sind kein Badehosenverein“, betont er. Auch wenn viele bei dem Logo des Vereins nur an das Schwimmbad oder den Badestrand denken, das Aufgabenfeld reicht deutlich weiter.

Inzwischen zählt auch ein Einsatzboot zum Fuhrpark der Ortsgruppe. Für den zeichnet sich der hauptamtliche Polizist seit dem Rücktritt aus dem Vorstand verantwortlich. Das Schwimmgefährt ist in der Garage der DLRG beheimatet. Und auch das Vereinsheim ist neu. „Es fallen schon wieder die ersten Schönheitsreparaturen an“, stellt Voßmerhäuser fest. Unter seiner Regie lief auch der Bau des Vereinsheims. Anderthalb Jahre dauerte dieser. Mehr als 80 Prozent Eigenleistung, darauf ist die Gruppe besonders stolz. Vorher gastierten sie noch im benachbarten Schützenhaus, doch das wurde mit der Zeit zu eng.

350 Mitglieder zählte die Ortsgruppe in Voßmerbäumers Anfangszeit. Zehn Jahre später waren es schon 600. Inzwischen hat sich die Zahl auf knapp unter 600 eingependelt. „Wir sind ein sehr junger Verein.“ Damit hat die Gruppe ein ganz anderes Problem als die vielen Vereine, die an Überalterung leiden. Doch die Jugendlichen über die Pubertät hinweg für die DLRG zu begeistern sei eine große Herausforderung, weiß der ehemalige Vorsitzende. Doch dieser Sprung scheint in Bassum zu klappen. Denn trotz Wegzug bleiben viele Mitglieder ihrem Verein treu und kehren für Wettkämpfe und besondere Aktionen aus Hessen, Hamburg und Bremen in ihre alte Heimat zurück.

Bis 2016 war Voßmerbäumer im Vorstand. Danach gab er den Staffelstab an seinen Nachfolger weiter. Für das langjährige Engagement gab es nun nicht nur von der Ortsgruppe, sondern auch vom Vorsitzenden des Bezirks Oldenburger Land/ Diepholz ein dickes Lob. „Frank war nicht nur 40 Jahre Mitglied. Er hat sich 40 Jahre lang reingehängt.“