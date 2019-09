Eine gewaltige Explosion hat die Holzparzelle eines Bewohners auf dem Campingplatz in Hallstedt komplett zerstört. (Vasil Dinev)

Nach der Explosion auf einem Campingplatz im Bassumer Ortsteil Hallstedt am Dienstag liegen nun die ersten Ermittlungsergebnisse vor. Nach den Informationen der Polizei wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. „Der Bereich der Küche ist, mit ziemlicher Sicherheit, der zentrale Explosionsort“, heißt es vonseiten der Beamten, die mit externen Gutachtern gemeinsam am Donnerstag noch einmal den Campingplatz untersucht haben. In der Küche befanden sich auch die Gasanschlüsse. Ob ein technischer Defekt die Ursache ist, oder der Bewohner selbst an den Anschlüssen gearbeitet und so die Explosion ausgelöst hat, lässt sich laut Polizei nicht mehr abschließend ermitteln. Der 67-jährige Bewohner befindet sich weiterhin mit schweren Verbrennungen in einer Spezialklinik.