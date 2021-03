Kindgerecht: Sabrina Kramer bietet in Martfeld und Ristedt Delfi-Kurse und Schwangerschafts-Yoga an. (FR)

Martfeld. Delfi – den Namen kennt fast jeder durch das griechische Orakel aus der Antike. Obwohl: Dieser Ort wird ja Delphi geschrieben. Delfi steht in Frankfurt am Main für Durchgängige elektronische Fahrgastinformation, gleichnamige Nachrichten-Portale sind die meistbesuchten Internetseiten Estlands, Lettlands und Litauens. Für Sabrina Kramer steht Delfi für: denken, entwickeln, lieben, fühlen und Individualität. Damit verdient die Martfelderin einen Teil ihres Geldes.

Eigentlich hat Sabrina Kramer Kauffrau für Bürokommunikation gelernt – und in diesem Beruf gearbeitet. „Das mache ich auch immer noch.“ Doch zurzeit ist die Personal- und Finanzbuchhalterin in Elternzeit und beginnt jetzt, das, was sie in der Delfi-Weiterbildung im Jahre 2019 gelernt hat, auch praktisch umzusetzen. Mit Kursen im Martfelder Gemeindehaus und in der Praxis Lebenszauber in Ristedt. Richtig losgehen soll es Anfang Mai.

Mit der Geburt ihres Sohnes wusste Sabrina Kramer, dass sie „etwas machen möchte, was mit Säuglingen zu tun hat“. Der Junge litt als Säugling schon an Essstörungen, „also habe ich mich damit beschäftigt“. Nachvollziehbar, „wenn man so viel im Krankenhaus ist mit seinem Kind“. Das sei der „ausschlaggebende Faktor“ gewesen für eine nebenberufliche Beschäftigung mit Kleinstkindern. Die 30-Jährige wäre wahrscheinlich schon weiter, gäbe es da nicht das zweite Kind, eine Tochter, und das Coronavirus.

Nun, was steht denn hinter Delfi? „Wir Delfi-Kursleiterinnen geben dem Entwicklungsstand der Babys entsprechende Anregungen zu Streichelmassagen, Finger- und Berührungsspielen sowie Halte- und Tragegriffen“, erklärt Sabrina Kramer auf ihrer Internetseite www.delfi-kurse.de. Auf spielerische Art werde die individuelle Bewegungs- und Sinnesentwicklung der Kleinsten unterstützt. „Dazu gehören interessante Materialien zum Begreifen und Experimentieren, der Spaß miteinander und die Freude aneinander stehen im Mittelpunkt.“ Auch Babys mit Einschränkungen sind bei Kramer herzlich willkommen.

Babymassage, Tragetuchberatung, Fingermassage, Singen – das alles gehört für Sabrina Kramer zu Delfi. Das Konzept ist im Raum Hannover weit verbreitet, berichtet sie. Hier ist sie damit nicht alleine, weiß sie. In Achim gebe es das Angebot einmalig, mehr habe sie nicht gehört. Entsprechend gut laufen ihre Buchungen für die drei geplanten Kurse.

Dazu soll ein Kurs mit Schwangerschafts-Yoga kommen – allerdings nur für Martfeld. Dieses Angebot gelte für alle Frauen, die länger als zwölf Wochen schwanger sind. Dabei sei es nicht der Sinn, sich heftig zu verbiegen – im Gegenteil, „das darf man gar nicht“. Die Teilnehmerinnen sollen Entspannung finden, ihr Rücken soll entlastet werden. Sabrina Kramer will auf die Problematiken der Teilnehmerinnen individuell angehen. Und so ganz nebenbei wird „die richtige Atemtechnik für die Geburt“ erlernt.

Nun hofft die zweifache Mutter auf gut gebuchte Kurse. Kontakte hat sie vor allen Dingen nach Thedinghausen und Emtinghausen, wo sie groß geworden ist. Seit fünf Jahren wohnt sie in Martfeld. An eine Verschiebung aufgrund der Corona-Bedingungen mag sie nicht glauben. Derartige Kurse seien im Landkreis Diepholz auch möglich, „ich habe selbst mit meiner Kleinen einen Pekip-Kurs in Präsenzform mitgemacht“.

Zur Sache

Ab sofort anmelden

Im Mai will Sabrina Kramer loslegen. Dienstags und mittwochs soll es dann Delfi-Kurse in der Praxis Lebenszauber in Ristedt geben, donnerstags einen Kurs im Martfelder Gemeindehaus. 75 Minuten dauert ein Block, zwölf Termine stehen pro Kurs im Angebot. Fragen beantwortet die 30-Jährige unter der Telefonnummer 01 74 / 3 99 89 99 oder nach einer E-Mail an die Adresse delfi-kurse(at)web.de. Anmeldungen sind online auf www.delfi-kurse.de möglich. Ab sofort.