Zum informativen Rundgang der Bürgerinitiative für Landschafts- und Umweltschutz Nordwohlde und Fahrenhorst hatten einige Gegner Protestplakate mitgebracht. (Michael Galian)

Bassum-Kastendiek. Jürgen Schierholz begrüßte zahlreiche Spaziergänger am Sonnabendvormittag in Bassum-Kastendiek auf dem Grundstück der ehemaligen Gaststätte Waldeslust. Sie liegt an einer mittlerweile von der Hauptstraßenführung abgeteilten Straßenfläche, dennoch fanden 80 Interessierte den Weg. Als Vorsitzender der im Jahr 2011 gegründeten Bürgerinitiative für Landschafts- und Umweltschutz Nordwohlde und Fahrenhorst hatte er nicht nur die 63 Vereinsmitglieder, sondern auch interessierte Gäste aus den umliegenden Städten und Gemeinden zu einem informativen Spaziergang rund um das Firmengelände der Gesellschaft für Abfall und Recycling, in Kurzform Gar, an der Kätinger Heide eingeladen.

„Seit der Gar in Kastendiek Anfang der 1990iger-Jahre die Betriebserlaubnis, damals noch auf der Grundlage des Dualen Systems, erteilt wurde, ist der Betrieb an der Kätinger Heide immer wieder vergrößert worden. Die Emissionen sind seither stetig gestiegen“, informierte er die Spaziergänger. Der jüngste Antrag der Recyclingfirma auf Abholzung eines im Anschluss an das Firmengelände liegenden Eichenwaldes, der vor fast 20 Jahren als Ausgleichsfläche von der Gar angelegt werden musste, soll für eine erweiterte Firmennutzung abgeholzt werden.

Neue Ausgleichsfläche kein Ersatz

„Eine in einem relativ langen Zeitraum gewachsene Heimat für die unterschiedlichsten Tiere, Insekten und auch Pflanzen soll geopfert werden. Die Firmenzusage, dass wieder eine neue Ausgleichsfläche angelegt wird, klingt doch nach Verspottung. Wir warten dann wieder 20 Jahre, um Tieren, Insekten und Pflanzen einen geeigneten Ersatz anbieten zu können. Durch unsere heutige Anwesenheit wollen wir kundtun, dass wir eine weitere Zerstörung unserer Umwelt nicht mehr hinnehmen“, beendete Jürgen Schierholz seine Einleitung.

Alfred Krüger, Mitglied der Bürgerinitiative und Anlieger, führte die Spaziergänger auf der Gemeindestraße, entlang des Gar-Firmengeländes bis hin zum besagten Eichenwald und weiter bis zum Ende der angrenzenden Sandkuhle. „Hier werden heute nicht nur Mülltüten gesammelt. Das jetzige Ausmaß der Verarbeitung ist für uns Anlieger erschreckend. Die Idee des Dualen Systems bildet längst nicht mehr die Grundlage der heutigen Verarbeitungsmodalitäten. Altholz wird auf offener Fläche geschreddert, die hierbei entstehende Staubentwicklung ist immens und beschert uns Anliegern große Ängste“, so Alfred Krüger. Die vielen Informationen durch Anlieger und Mitglieder der Bürgerinitiative trieben bei den Besuchern der gemeinsamen Aktion Sorgenfalten auf die Gesichter. Einige Spaziergänger brachten ihre Bereitschaft zum Widerstand durch Protestschilder zum Ausdruck. Nicht nur ortsansässige Initiativmitglieder waren am Sonnabendvormittag vor dem Gar-Firmengelände zu finden. So waren auch der stellvertretende Vorsitzende der Ortsgruppe Stuhr des Naturschutzbundes Gerold Leschke sowie die Sprecherin des seit September 2019 bestehenden Klimabündnisses der Städte Syke, Bassum und Twistringen Anja Cavazos nach Kastendiek gereist, um zu informieren und die dortige Bürgerinitiative zu unterstützen. „Mich interessieren Antworten beider Seiten auf die Frage, warum das Firmengelände erweitert werden und eine in fast 20 Jahren gewachsene Ausgleichsfläche geopfert werden soll“, so Anja Cavazos. „Das Klimabündnis informiert interessierte Menschen auf unserer Internetseite unter www.klima-aktions-buendnis.de immer über die aktuellsten Informationsstände“, so Anja Cavazos. Weitere Gäste waren aus der Gemeinde Stuhr und der Stadt Syke nach Kastendiek gekommen, um ihr Unverständnis zum Ausdruck zu bringen.

„Bäume und Wälder sind in der Lage das CO2 dauerhaft zu binden und in der Kombination aus CO2 und Sonnenlicht Biomasse und Sauerstoff zu produzieren. Da wollen wir gemeinsam dem Irrsinn der Abholzung entgegenwirken“, erklärten Jürgen Schierholz als Vorsitzender der Bürgerinitiative und Alfred Krüger als besorgter Anlieger übereinstimmend zum Abschluss des gemeinsamen Spazierganges.