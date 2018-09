Von der Alster an die Delme: Die fünf Hamburger von Hardbone werden die Bühne der Ziegelei zum Erzittern bringen. (Ziegelei Twistringen)

Twistringen. „Let There Be Rock“ schallmeiten einst AC/DC und wussten, worin der Sinn des Lebens liegt. Auch Rene Beckmann vom Verein Freunde der Alten Ziegelei in Twistringen weiß anscheinend die musikalisch umgedeutete Schöpfungsgeschichte zu schätzen und hat für das Herbstprogramm der Alten Ziegelei Hardbone am Sonnabend, 29. September, für 20 Uhr ins Haus geladen. Ihr Motto: „110 Prozent Rock'n'Roll“. Eher nicht so Ihr Geschmack? Dann gefällt vielleicht der 27. Oktober ab 21 Uhr mit Deutschlands erster und einziger Seeed- und Peter-Fox-Tribute-Band das entspanntere Kontrastprogramm.

Jedem Rockfan das Trommelfell über die Ohren ziehen – das ist das Anliegen von Hardbone. Die fünf waschechten Hamburger und nicht minder wasserfesten Rocker stehen laut eigener Aussage auf „dreckigen und biergetränkten Rock'n'Roll der guten alten Schule“. Und das auf nunmehr vier veröffentlichten Alben – „Dirty'n'Young“ heißt das neueste Werk. Für den unverkennbaren AC/DC- und Airbourne-Sound sorgt allen voran die Stimme von Tim Dammann. Für die melodische Untermalung sorgen seine Mitstreiter Sebastian Kranke (Lead-Guitar), Tommy Lindemann (Rhythm-Guitar), Benjamin Ulrich (Drums) und der Bassist Tim Schwarz. Zusammen sind sie seit zwölf Jahren unterwegs, stets mit dem Auftrag „Klischees zu bedienen, Spießbürger zu verärgern und den Sound der alten Schule des Hard-Rocks abzufeiern“.

Während die fünf Hamburger wohl alleine schon mit ihrer Energie und ihren Egos die Bühne füllen, sorgen die Music Monks auch zahlentechnisch für Platznot. Denn ähnlich ihrer Vorbilder Seeed und Peter Fox wollen sie nicht nur vor der Bühne für eine Party sorgen. Zu zwölft kommen sie nach Good Old Twustern. Ende 2009 aus einer spontanen Idee entstanden, haben sich die Music Monks aus Rhein-Main längst zu einem der bekanntesten Tributes des Landes entwickelt, die von der Nordsee bis nach Italien und von Görlitz bis in den Pott die Bühnen auf Links drehen. „Egal, auf welcher Bühne die Monks ihr über zweistündiges Tribute-Set abfeiern: Der Saal verwandelt sich stets in eine verschwitzte Dancehall, in der tropfnasse Shirts, pulsierende Körper und tanzende Massen das Bild bestimmen, während die Bassattacken wohlig die Magengrube massieren“, schwärmt Rene Beckmann. Am Ende der Reggae-Sause sollen Besucher vor allem eins sein: durchgetanzt und überglücklich.

Angefixt? Dann schnell Tickets sichern. Diese gibt es für zwölf Euro (Hardbone) beziehungsweise 17 Euro (Music Monks) jeweils zuzüglich Vorverkaufsgebühr entweder über www.ziegelei-twistringen.de/shop, bei Autoteile Wessels an der Lindenstraße 32 sowie beim Fahrzeughaus Johann Abeling an der Hauptstraße 23.