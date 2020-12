Ente oder nicht Ente, das ist hier die Frage: Koch Klaus Melloh hat sich beim Weihnachtsmenü für "Ente à la Orange" entschieden. Für Vegetarier hat er natürlich eine Alternative parat. (Tobias Denne)

Langsam wird es ernst in der Vorweihnachtszeit. Nur noch wenige Tage bis Heiligabend, und die große Frage lautet: Was koche ich? Von Bockwurst mit Sauerkraut über Raclette bis hin zu einem richtigen Festmahl geht schließlich alles. Frei nach dem Motto: Erlaubt ist, was gefällt. „Es ist ein klassisches Gericht“, wie Koch Klaus Melloh betont. „Ente à la Orange“ wird den Hauptgang bilden, dazu serviert Melloh Apfelrotkohl. Das Dessert wird die Herzen von Schokofreunden höherschlagen lassen: Mousse au Chocolat. Für Vegetarier empfiehlt der Koch der Prinhöfte-Schule in Bassum ein Curry. Und keine Sorge: „Man braucht keine Angst davor haben. Kauft gute Lebensmittel und dann funktioniert das auch.“

Für die „Ente à la Orange“ empfiehlt Melloh, diese bereits einen Tag vorher vorzubereiten. Dazu sollte die Ente für 24 Stunden in eine sechsprozentige Salzlake gelegt werden. „Dann wird das Fleisch mürbe“, betont er. Danach die Ente herausnehmen, mit Paprika und Majoran gut würzen – „am besten Einweghandschuhe anziehen“ – und ganz intensiv die Gewürze einmassieren. Orangen vierteln und damit die Ente füllen. „Die Leber sortiere ich vorher aus. Magen, Hals und Herz lege ich auf das Backblech“, erzählt Melloh, der darauf hinweist, die Temperatur nicht zu hoch einzustellen und ein tiefes Backblech für das Fett zu benutzen. Für 90 Minuten kommt die Ente bei 160 Grad in den vorgeheizten Ofen. „Immer wieder das Fett über die Brust träufeln, nach etwa 80 Minuten die Garprobe machen und die Schenkel etwas auseinander drücken“, nennt Melloh einen Trick, um einfach und schnell zu sehen, ob die Ente schon gar ist. Wenn das der Fall ist, Temperatur runterschalten und „zusehen, dass die Beilagen fertig werden. Wenn die Ente erst einmal im Ofen ist, ist der Rest sehr entspannt“, gesteht er.

Wie die Zubereitung des Apfelrotkohls. Zunächst den Rotkohl mit Salz, Zucker und Gewürzen (eine Nelke, eventuell ein Lorbeerblatt) im Topf mit gutem Öl heiß machen. Für Veganer empfiehlt Melloh übrigens Nussbutter oder eben gutes Olivenöl. Die Äpfel werden geschält, geviertelt, in Stücke geschnitten und in den Topf gegeben. „Alles gut durchkochen, bis die Apfelstücke richtig weich werden“, betont der Koch. Beim Abschmecken sollte man aufpassen, denn der Rotkohl „ist richtig heiß. Alleine mit dem Zucker hat man das Gefühl, dass er verbrennt“, weiß er.

Für das Dessert hat sich Melloh ein Mousse au Chocolat überlegt. Dazu werden 100 Milliliter Sojasahne mit Zartbitter-Kuvertüre zum Kochen gebracht und cremig gerührt. Danach auskühlen lassen und in der Zeit die restliche Sahne aufschlagen. „Die erkaltete Masse nach und nach unterheben, mit einer Folie oder Papier abdecken und für mindestens drei Stunden in die Kühlung“, so gelingt der süße Abgang garantiert. Alternativ kann natürlich auch herkömmliche Sahne verwendet werden. Es muss nicht Soja sein.

Wem Ente nicht schmeckt oder wer Vegetarier ist, der kann stattdessen ein Curry zubereiten, das ebenfalls zum Apfelrotkohl und zur Mousse passt. Dazu zunächst das Gemüse putzen und in passende Stücke schneiden. Die Karotten, den Blumenkohl sowie den Brokkoli abblanchieren, was, wie Melloh sagt, bedeutet: „Wasser leicht salzen, zum Kochen bringen und der Reihe nach Karotten, Blumenkohl und Brokkoli hineingeben, einmal aufkochen lassen, herausnehmen, kalt abspülen und beiseitestellen.“ Als erstes die Karottenstücke in die heiße Pfanne geben, würzen und anbraten, dann kommt der Kürbis dazu (auch würzen und anbraten), dann der Blumenkohl. „Alles zusammen in der Pfanne lassen, mit der Kokosmilch ablöschen und den Topf oder die Pfanne bei 140 Grad in den Backofen stellen“. Wenn das Gemüse so langsam weich wird, kommen die vorher zerkleinerten Erdnüsse dazu. Und zum Schluss folgt der Brokkoli. „Umfüllen und vielleicht mit frischem gehacktem Koriander bestreuen.“ Fertig. Guten Appetit!

Zur Sache

Apfelrotkohl

1 Kilogramm Tiefkühl-Rotkohl

3 Äpfel

1 Nelke

Salz, Zucker

Ente

1 Ente

4 Orangen

Paprika, Majoran, Salz

Curry

1 Handball großen Hokkaido-Kürbis

2 Karotten

1 kleinen Blumenkohl

1 Strunk Broccoli

100 Gramm Erdnüsse

400 Gramm Kokosmilch

Salz, Pfeffer, Curry

Mousse au Chocolat

200 Gramm Zartbitter-Kuvertüre

400 Milliliter Sahne (Soja oder konventionell)

