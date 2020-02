Bilden keine Konkurrenz zur hauptamtlichen Unternehmensberatung: Heinz Lohmann (von links), Herbert Malowitz, Karl-Heinz Beinbrink und Bassums Wirtschaftsförderin Alena Grützmacher. (Vasil Dinev)

Bassum. Bei ihrer kombinierten Erfahrung kann ihnen niemand etwas vormachen. Egal ob Unternehmer mit einem Problem, oder jemand, der sich selbstständig machen möchte. Heinz Lohmann, Herbert Malowitz und Karl-Heinz Beimbrink kommen zusammen auf mehr als 100 Jahre Berufserfahrung. Ein ganz schönes Brett. Diese Expertise wollen sie nun weitergeben. „Man sieht den Bedarf, aber es gibt Hemmschwellen, die man besprechen kann. Wir können Vorschläge machen, wo man beim Problem ansetzen kann“, skizziert Malowitz eine Form der Beratung.

Die übrigens kostenlos ist. „Die ehrenamtliche Unternehmensberatung soll keine Konkurrenz zur herkömmlichen bilden“, betont Bassums Wirtschaftsförderin Alena Grützmacher. Das neue Angebot der Wirtschaftsförderung hat ihren Ursprung im Stadtentwicklungsprozess und rollt gerade an. So können Unternehmer zu den drei Beratern kommen, die ihre Mitarbeiter motivieren, die Stärken und Schwächen ihrer Firma untersuchen wollen, oder die sich eine teure Unternehmensberatung nicht leisten können. Auch Existenzgründer können sich bei den Ehrenamtlichen melden – oder falls jemand die Kosten-, Umsatz- und Ertragsplanung überprüfen soll. „Beim ersten Gespräch kann man einfach vorbeikommen“, betont Grützmacher, bei der man sich bei Interesse melden kann.

Dabei hat jeder der drei Berater eigene Schwerpunkte. Malowitz etwa war jahrelang Unternehmensberater in Bremen, später freiberuflich. Lohmann weist eine technische Ausbildung vor, arbeitete 25 Jahren im Vertrieb und Marketing und war „weltweit tätig“, sagt er. Seit seinem Ruhestand hat er immer wieder Engagements übernommen – wie nun in Bassum. Beimbrink war als selbstständiger Steuerberater unterwegs und hat schon Existenzgründer beraten. „Man allein deckt nicht alles ab, so kann man sich untereinander austauschen“, sagt Beimbrink über die Kombination.

Die drei Männer wissen, worüber sie reden und machen den Interessierten jedenfalls keine Illusionen oder falsche Hoffnungen. „Weiß der Existenzgründer, was auf ihn zukommt? Auf jeden Fall keine 40-Stunden-Woche“, nennt Malowitz als Beispiel. Lohmann ergänzt: „Das Warum interessiert mich. Welche Motivation steckt dahinter, denn ohne das Unternehmer-Gen geht es einfach nicht.“ Dann helfe auch kein Plan. Das Problem ist, dass sich in den vergangenen Jahren die Arbeit von Unternehmern und Existenzgründern geändert habe. „Das Praktische ist nicht mehr ganz so wichtig“, erzählt Lohmann. Das sei früher einfacher gewesen. Nun, ergänzt Malowitz, sei der Unternehmer oft mit Bürokratie überworfen worden. „Man braucht Fachleute“, betont er.

Eine Existenz gründen um jeden Preis – das soll es bei Lohmann, Beimbrink und Malowitz indes nicht geben. „Wir sprechen mit den Gründern, und bei manchen empfehlen wir, eine Anstellung zu suchen. So kann man Scherben vermeiden“, sagt Malowitz. Denn nur weil man gerade unzufrieden ist im Job, sollte man sich nicht sofort selbstständig machen. So einfach ist das nun auch wieder nicht. Ganz im Gegensatz zum ersten Treffen. Bürgermeister Christian Porsch hofft auf eine positive Resonanz: „Es ist ein niederschwelliges Angebot, die Leute sollten den Mut haben vorbeizukommen.“



Außerdem soll es einen regelmäßigen Beratungstermin geben. Das erste Mal findet dieser am Donnerstag, 27. Februar, von 15 bis 17 Uhr im Ratssaal, Alte Poststraße 14 in Bassum, statt. Der Termin ist immer auf den letzten Donnerstag im Monat festgelegt. Weitere Informationen gibt es bei Alena Grützmacher (0 42 41 / 84 60, gruetzmacher@stadt.bassum.de).