Nur mit dem Fuß: Die Desinfektions-Säule von Horst-Dieter Jobst lässt sich ohne Hände bedienen. (Vasil Dinev)

„Not macht erfinderisch“ heißt es gemeinhin. Und Robert Haring gibt zu: „Es ist ein Produkt der Krise.“ Gerade wegen des Coronavirus ist Desinfektion notwendiger denn je. Überall stehen Spender herum, und man wird gebeten, sich seine Hände zu reinigen. Eine Sache, die Haring und Horst-Dieter Jobst aus Bassum immer gestört hat dabei. „Mit den Händen überträgt man die Viren, mit unserem Spender ist das völlig ausgeschlossen, das hat wahnsinnige Vorteile“, erzählt Jobst stolz. Er versichert: „In Deutschland gibt es sonst keine Säule mit einer Fußbetätigung.“

Vor wenigen Tagen hat er auf dem Lindenmarkt in Bassum bereits einen ersten Test abgeschlossen. Kunden konnten die Desinfektions-Säule schon mal testen. Der Clou am anthrazitfarbenen Spender: Zum einen befindet sich ein Kanister mit fünf Litern in der Vorrichtung, sodass man „ein bisschen weiter damit kommt“, sagt Haring. Denn standardmäßig seien nur 500-Milliliter-Einheiten im Umlauf. Gerade bei Betrieben mit vielen Menschen, die sich oft die Hände reinigen, sind die Standardgrößen schnell aufgebraucht. „Die Dinger mit einem Sensor sind eher Spielzeug und fassen auch nur 500 Milliliter“, findet Haring.

Zum anderen bekommt man das Desinfektionsmittel mithilfe einer Fußbetätigung aus dem Kanister. Hände oder Strom? Beides braucht man dafür nicht. „Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir den Prozess hygienischer machen können. So kriegen wir die Übertragungen von Corona in den Griff“, findet Jobst. Er hat gemerkt: Die Säule kommt an. So hätten schon Bassumer Schulen angerufen, um welche zu bestellen. Darüber hinaus ist die Desinfektions-Säule für Unternehmen geeignet, „die viel menschlichen Kontakt haben“, nennt Haring von Robert Haring Consulting etwa Supermärkte oder Hotels als Beispiele. Auch Praxen können davon profitieren. Die beiden Männer betonen aber: „Wir wollen den gesamten Markt bedienen.“

Von der ersten Idee zur Umsetzung hat es derweil nicht lange gedauert. „Wir hatten vor vier Wochen den ersten Prototypen. In kürzester Zeit war das Produkt da“, erinnert sich Haring. Das Thema „Desinfektion“ sei bereits seit Februar auf dem Plan gewesen. Auf seinem Handy zeigt er, wie schnell sich die Säule weiterentwickelt hat. Die Grundfunktionen, wie die Fußpedale und der Mechanismus für die Flüssigkeit, waren vor Wochen zwar schon fertig. Die Verkleidung des Kanisters und die Farben kamen nach und nach hinzu. „Man muss mit dem Verbraucher kooperieren“, weiß der Unternehmer. Mit dem Feedback – manche Kleinigkeiten fallen erst auf, wenn man ein Produkt nutzt – wird die Säule immer weiter verbessert. „Wir haben noch kleine Operationen vor“, kündigt Jobst an und schmunzelt. Der Unternehmer weiß, dass er seine Produkte immer weiterentwickeln muss. Man brauche Innovation. Daher stellen er und seine Mitarbeiter sich die Frage: „Was können wir verbessern?“ Eine Antwort hat ein Kunde bereits gegeben. So wird bei einer der kommenden Lieferungen eine kleine Schale am Spender angebracht, damit nichts auf den Boden tropft.



Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite von Horst-Dieter Jobst: www.jobst-recyclingsysteme.de.