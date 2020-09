Ein Traum: Johannes Düren hofft, dass eine Werft die "Stollergrund" wieder seefest macht. (Vasil Dinev)

Süstedt. Ob Passagierschiff oder Tanker, Segelboot oder Fischerjolle – jedes Schiff, das über die Weltmeere, Flüsse, Seen oder Kanäle schippert, benötigt vor allem eines: mindestens eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Unter der „Stollergrund“ wächst hingegen eine Handbreit Gras. Weithin sichtbar an der Süstedter Dorfstraße hat sie sicherlich schon oftmals Verwunderung hervorgerufen.

Kann die „Stollergrund“ überhaupt als Schiff bezeichnet werden? Johannes Düren, ihr Eigentümer, besser gesagt ihr Eigner, hat nichts dagegen einzuwenden. Auch als Boot und Yacht, gern mit Ypsilon geschrieben, werde sie richtig bezeichnet. Nur Jolle passe nicht. Denn sie sei ein Zweimaster, und zwar ursprünglich Ketsch getakelt, wie der Fachmann preisgibt. Sie sei schon etwas Besonderes. Der berühmte und erfolgreiche Konstrukteur und Schiffbauer Max Oertz aus Holstein habe sie 1925 erbaut. Vor allem sei dieser als Konstrukteur der kaiserlichen Yacht Meteor bekannt, die er Anfang des 20. Jahrhunderts entwarf, fügt Düren hinzu.

Als die „Stollergrund“ erstmalig vom Stapel lief, trug sie noch den Namen „Karin“. Düren zeigt die Konstruktionspläne und weist auf Details hin, die sogar Laien einen gewissen Eindruck vermitteln, auch über den Innenaufbau. Noch in damalig üblicher Kompositbauweise gefertigt, wurden beim Schiffsgerüst auf die Stahlspanten die Holzplanken aufgebracht. Zuerst sei es ein reines Segelschiff gewesen, ohne Motor, ausgestattet mit einer Segelfläche am Wind von zirka 95 Quadratmetern, Vorsegel (Fock) und großes Beisegel (Spinnaker) eingerechnet. Um einen Antrieb per Motor zu ermöglichen, musste ein Ausschnitt am Bootskiel (Propellerbrunnen) vorgenommen werden. Eine Länge von 13,8 Metern sowie eine Breite von 3,33 Metern determinieren die unübersehbare Größe des Zweimasters, der seit 2003 auf dem Grundstück in Süstedt kein Wasser unter dem Kiel hat. Immerhin könnte er andernfalls mit seinem Tiefgang von 1,90 Meter und einer Wasserverdrängung von 13 Tonnen imponieren.

Im Logbuch sind alle Daten akribisch festgehalten worden. Yacht-Liebhaber Johannes Düren berichtet ausführlich von den verschiedenen Takelungen seiner „Stollergrund“, die je nach Vorliebe der Eigner wechselten. Das Schiff ist übrigens nach einer Untiefe in der Kieler Bucht benannt. Die ungebrochene Freude an dem Themengebiet insgesamt ist dem begeisterten Sachkenner anzumerken. Im Kontext seiner Biographie erinnert er sich ohnehin genau daran, wie er vor fast 40 Jahren zu seinem Segelboot kam.

Während seines Physik-Studiums erlangte er zunächst den Segelschein A und wurde später selbst geprüfter Segellehrer. In der Folge entstand „mit einigen anderen zusammen die Idee, selber ein Schiff zu kaufen“. Als die „Stollergrund“ vom Kieler Yachtclub 1979 zum Verkauf angeboten wurde, war er jedoch als alleiniger Interessent aus der Gruppe übriggeblieben. Im Oktober 1981 kaufte er den Zweimaster, an dem die Zeit ihre Spuren hinterlassen hatte.

Johannes Dürens Vision

Noch am Tag seines bestandenen Kolloquiums im November holte er die Schlüssel selbst ab, um als vierter Eigner die Yacht überführen zu können. Zunächst ging es übers Wasser von Kiel durch den Nord-Ostsee-Kanal, danach über die Elbe. Ein Foto aus dem Familienalbum belegt, wie Johannes Düren vom 18 Meter hohen Mast seiner neu erworbenen Yacht ganz Hamburg überblicken konnte. Weitere Kanäle mussten passiert werden. Letztlich ging es mit Sondergenehmigung von Duisburg über den Rhein bis Oberwinter. Vom Hafen aufs Trockene erfolgte die fast abenteuerliche Reise mit einem Tieflader inklusive einer Fahrt mit der Fähre. Bildlich gesprochen: das Schiff auf dem Schiff. Die Restauration am Schiff konnte losgehen. Nach fast zehn Jahren Arbeit, mehrerlei Pausen inklusive, wurde es im April 1991 vom Stapel gelassen. Um den Aufwand zu verdeutlichen, erläutert der Süstedter: „Eine Stunde Segeln entspricht zirka zehn Stunden Arbeit“.

Zur damaligen Zeit war Düren mit seiner Familie selbst in Ganderkesee ansässig geworden. So bot es sich an, für die Stollergrund den von der Tide unabhängigen Hafen Hooksiel zu wählen. Auf einem Aquarell und mehreren Fotos kann das Unikat noch jetzt in bestem Zustand bewundert werden. Johannes Düren und seine Frau erinnern sich an ihre Reisen bis nach Norwegen auf dem Meer und die häufigere Nutzung der Kanäle und Binnenschifferstraßen, so auch in Holland. Für die Familie an Bord musste die funktionsfähige „Infrastruktur“ – Koch- und Schlafgelegenheiten, Trinkwasser und Abwasser – vorhanden sein, gibt er zu bedenken.

Düren bedauert es nachträglich, seine Yacht nicht öfter genutzt zu haben. Zudem mag er sich bis heute nicht von seinem „Holzschiff“ trennen. In einem Gedankenspiel erlaubt er sich eine Vision: „Innerhalb von drei bis vier Monaten" könnte die erneut restaurationsbedürftige Segelyacht in einer fachlich versierten Werft „wieder seefähig“ gemacht werden.