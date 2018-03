Da stehen sie nun. Das Kinn auf zwei Finger gestützt, volle Konzentration auf die Wand aus roten Klinkersteinen. Daran hängen sechs Rahmen mit Schwarz-Weiß-Fotografien. Für Sophie und Inken geht es um Millimeter. Sollen die auf Säulen stehenden Skulpturen noch einen Hauch nach vorne oder lieber einen Tick nach links? „46,6 Zentimeter“, nennt Moritz, mit dem Zollstock in der Hand, den Abstand von Kunstwerk zu Wand. Reicht. Passt. So etwas gehört nicht zum Kunstunterricht des Syker Gymnasiums. „Das ist Gefühl, künstlerisches Gefühl“, erklärt Sophie. Sie ist eine von vielen Künstlerinnen, die für Donnerstag, 22. Februar, zur Vernissage der Ausstellung „Dies ist keine Kunst“ einladen. Los geht es um 19.30 Uhr im Foyer der Kreissparkasse (KSK), Mühlendamm 4 in Syke.

Viel gibt es dann zu sehen. Nahezu in jeder Ecke, an jeder Wand hängt eine kleine eigene Ausstellung. Bleistiftzeichnungen, Fotografien, Skulpturen, Gemälde, Installationen – dazu muss der Kunstinteressent sonst fünf Ausstellungen besuchen. In der Eingangshalle der KSK reicht ein Rundumblick. Die beiden Kunst-Leistungskurse des Syker Gymnasiums, die jetzt im April Abitur machen, präsentieren ihre Arbeiten aus den jüngsten drei Semestern. Die Themen: das Ereignis im Bild, Bewegung und Lebensenergie sowie das Bild der Dinge.

Doch warum soll das keine Kunst sein, wie es auf der Einladungskarte heißt? Kunstlehrer Matthias Radeck klärt auf: „Das geht auf den belgischer Künstler René Magritte zurück.“ Der unterschrieb das Bild „Der Verrat der Bilder“, auf dem eine Pfeife abgebildet ist mit dem Worten „Ceci n'est pas une pipe“. In Deutsch: Dies ist keine Pfeife. Genau so wenig sind die Werke der Syker Gymnasiasten Kunst.

Qualität kann sich sehen lassen

Wobei: Die Qualität lässt sich sehen. Die Skulpturen nach Georg Kolbes „Der Tänzer“ beispielsweise. „Wir sollten zwei Figuren in Bezug zueinander darstellen. Und sie sollten tanzen“, erzählt Inken. Weitere Vorgaben: keine. So sitzt einer der Tänzer auch im Schaukelstuhl. Und dennoch hat die Skulptur durchaus etwas elegantes, fließendes. Im Hintergrund die gleiche Figur in Ausschnitten auf schwarz-weißen Fotografien. Hat was. Genau wie Antjes Skulptur. Sieht nach Bronze aus. Ist es aber nicht. „Ein Stück Draht, Alufolie darum gewickelt, noch eine Lage Kreppband darum und letztlich selbst gemachte Knetmasse“, gibt die Künstlerin das Rezept preis. Nun hat die Figur gemeinsam mit dem dazu passenden Bild ihren Platz an einer Säule in der Syker Sparkasse gefunden. Würde auch gut auf einen ausgedienten Kamin oder ein verschnörkeltes, dunkles Holzmöbel passen.

Es gibt viel zu entdecken bis zum 14. März in der Syker Sparkasse. „Tolle Sachen“, findet auch Dennis Landt aus dem Marketing der Kreissparkasse. Die kennt die Zusammenarbeit mit dem Gymnasium schon, „wir machen das ja fast jedes Jahr“. Dieses Jahr allerdings herrsche unter den ausstellenden Schülerinnen eine besonders große Akribie. „Die sind nicht hier angetanzt, um die Sachen irgendwie aufzuhängen.“ Fingerspitzengefühl gehöre dazu. Und Experimentierfreudigkeit. „Probiert einfach mal, wie das aussieht“, fordert Matthias Radeck seine Schützlinge auf. Wobei hinter der Sitzecke der mittlere von fünf Rahmen zwei Finger breit tiefer hängt als die anderen. Absicht?

Neben den Formen der Präsentation lernen die Gymnasiastinnen etwas weiteres: eine Vernissage auszurichten. Eine kleine Ausstellung gab es schon in der Schule. Aber dies hier ist etwas anderes. „Wir haben einen Dialog vorbereitet“, verrät Janina. „Ich hoffe, ich vergesse den Text nicht.“