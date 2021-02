Die unendliche Geschichte vom Radweg an der Landesstraße 332 zwischen Bassum und Neubruchhausen hat womöglich noch in diesem Jahr ein Ende. So wurde Geld für den Bau in den Haushalt eingestellt, damit auch Radfahrer sicher von Bassum nach Neubruchhausen und zurück kommen. (Vasil Dinev)

Bassum. Zwölf Millionen Euro. Diese Zahl hat es erst einmal in sich. Bassums Bürgermeister Christian Porsch sprach davon, dass diese Summe „einmalig und außergewöhnlich hoch“ ist. Gleichzeitig sagte er in der jüngsten Ratssitzung aber auch, dass auch in diesem Jahr in Bassum keine goldenen Wasserhähne gebaut werden, sondern sämtliche Investitionen notwendig seien – manche wurden aus dem Vorjahr in dieses verschoben. Dass die Fraktionen im Stadtrat das ähnlich sehen, zeigte sich daran, dass sie ausnahmslos dem Haushaltsplan und der -satzung für das Jahr 2021 zustimmten – traditionell gab jeder Fraktionsvorsitzende noch seine Meinung zum Haushalt ab.

Allesamt sprachen sie davon, dass durch den Plan die Familienfreundlichkeit weitergeführt werde. „Wir erhöhen damit auch die Lebensqualität, und das betrifft uns alle“, sagte etwa Hans-Hagen Böhringer von den Christdemokraten. Das Ziel müsse aber weiterhin sein, leistungs- und handlungsfähig zu bleiben. Er lobte zudem die Zusammenarbeit im Rat. „So macht es Spaß, Probleme anzugehen“, fand er. Und er sei überzeugt, dass auch im Wahljahr Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Christoph Lanzendörfer (SPD) nahm den Gedanken Böhringers auf und fand ebenfalls, dass das Klima untereinander gut ist. Der Haushalt trage eine rote (Kita, Schule) und eine schwarze (Radwegebau, Gewerbegebiet) Handschrift. Die Schwerpunkte auf den Bereichen Kita und Schule, Radweg, Gewerbegebiet und Feuerwehrbedarfsplan „wurden einstimmig in den Fachausschüssen begrüßt“, sagte er.

Rainer Hartmann von den Grünen machte deutlich, dass „eine sichere Prognose unmöglich ist. Es gibt ein gewisses Risiko in der Planung. Damit müssen wir leben“, sagte er angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aber man wolle die Stadt Bassum weiterentwickeln und „als Ratsmitglieder gehen wir in dieselbe Richtung“. Als ein Beispiel hob die Investitionen rund um das Naturbad hervor: „Das Bad hat eine mögliche Leuchtturmwirkung.“ Man dürfe aber nicht den Klimaschutz vergessen. „Wir haben Aufgaben zu erledigen. Wir dürfen nicht nur das ökonomische Wachstum voranbringen, sondern müssen auch die ökologische Verträglichkeit bedenken“, betonte er.

Dass die Meinung über das Naturbad mal ganz anders aussah, daran erinnerte Hermuth Straßburg (Bürger-Block). Der Rückhalt für die Einrichtung wuchs aber mit der Zeit und „wir wollen Einmaliges weiterführen und gehen diesen Weg mit“, sagte er. Außerdem sprach er die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans an, die „nicht preiswert“ ist. Er fragte noch rhetorisch in die Runde, was mit dem Krankenhaus in Bassum passiert, wenn die Zentralklinik wirklich nach Borwede kommen sollte. Wie sieht die Nachnutzung aus und wie geht es weiter, wenn es die nötigen Fördergelder nicht in den Landkreis Diepholz schaffen?

In seinem Redebeitrag nannte Porsch bereits die großen Investitionen, die in diesem Jahr auf die Stadt Bassum zukommen werden. Der Winterrasenplatz, das Feuerwehrhaus in Dimhausen, das Naturbad, der Radweg von und nach Neubruchhausen, die Krippe in Bramstedt, die Umsetzung des Digitalpaktes. Die Liste ließe sich bis zum Ende des Artikels fortführen und wahrscheinlich wären dann noch Projekte nicht genannt. Es wundert nicht, dass der Haushalt nicht ausgeglichen ist. Durch Rücklagen, die die Stadt aber hat, kann es einen fiktiven Ausgleich geben, und „ich gehe davon aus, dass der Haushalt genehmigungsfähig ist“, sagte Porsch. In Zeiten von Unsicherheiten stelle Bassum damit die Weichen für eine familienfreundlichere Stadt. „Wir haben viele wichtige Projekte angeschoben, um eine liebenswerte Stadt weiterzuentwickeln“, schloss der Bürgermeister.

Ungewöhnlich spät verabschiedete der Rat den Haushalt, was daran lag, dass Ende des Jahres noch keine verlässlichen Aussagen zu Einkommens- und Gewerbesteuer gemacht werden konnten. Also wurden die Beratungen in den vergangenen Wochen nachgeholt. Für die nächsten Jahre blickte Porsch voraus: „Wir müssen die Einwohner- und Gewerbezahl im Blick behalten.“