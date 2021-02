Die Stuhrerin Mara Schierenbeck hat Bassum in den vergangenen Monaten ganz anders kennengelernt. (Michael Galian)

Bassum. Wenn sie ehrlich ist, dann dachte sie bei der Behörde direkt an richtige Klischees. Schnell hat Mara Schierenbeck im Bassumer Rathaus gemerkt. „Es ist total locker hier. Jeder macht zwar seine Arbeit, aber man hilft sich gegenseitig und die Türen sind immer offen“, erzählt die 19-Jährige über ihre ersten Erfahrungen in der Lindenstadt. Denn die Stuhrerin kannte Bassum zwar, aber so richtig Kontakt hatte sie nicht. Das hat sich durch ihr Kultur-FSJ geändert. Seit September arbeitet Schierenbeck in Bassum – und hat trotz Corona-Lockdown keine Langeweile.

Wenn sie auf ihre nächsten und damit auch letzten Monate schaut, dann freut sie sich darüber, dass sie noch ein paar Projekte umsetzen kann. „Susanne Vogelberg und Claudia Voss geben mir viele Freiheiten“, schwärmt Schierenbeck über ihre Kolleginnen. Grob geplant sind ein „Actionbound“, also eine Art Schnitzeljagd oder Rallye. „Die Idee ist, dass man Bassum spielerisch kennenlernt“, hat sie überlegt. Die 19-Jährige hat selbst in den vergangenen Monaten gemerkt, dass Bassum einiges zu bieten hat. Und das sollen andere auch mitkriegen.

Außerdem sollen die Wanderwege ein Thema sein. Gerade in Zeiten einer Pandemie, in der man nicht mal eben quer durch die Welt fliegen kann, haben heimische Wanderwege oder Ausflugsziele gleich an neuer Attraktivität gewonnen. Schierenbeck will die Wanderwege filmisch vorstellen und Lust auf einen Rundgang machen. „So etwas spricht auch jüngere Menschen an“, weiß die FSJlerin, die selbst in ihrer Freizeit gerne kurze Filme dreht. Gerade jüngere Leute für ihren Heimatort zu begeistern, ist eines der Ziele von Schierenbeck. So bastelt sie momentan an einem Bassum-eigenen Instagram-Filter, mit dem man für seinen nächsten Ausflug nach Bassum eine zufällige Sehenswürdigkeit auswählt und dann losziehen kann.

Vor allem im Bereich Social Media tobt sich die Stuhrerin, die ihr Fachabitur in Brinkum absolviert hat, aus. „Das ist ein großes Interesse von mir“, gibt sie zu. War ihre Vorgängerin, Julia Limberg, noch viel bei Veranstaltungen eingebunden, fällt das für Schierenbeck bislang zum größten Teil flach. „Anfangs konnte ich noch plakatieren, Flyer mitgestalten, Veranstaltungen auf- und abbauen“, erzählt sie. Oder einfach die Jutebeutel für den Fotomarathon im September packen. Seit November ist das nicht mehr möglich, daher ist Social Media eine gute Alternative, um sich kreativ auszuprobieren.

Noch hat sie den Großteil ihrer Zeit vor sich. Bis zum 31. August arbeitet Schierenbeck als Kultur-FSJlerin. Danach kann sie sich vorstellen, etwas Kreatives zu studieren. „Vielleicht geht es in den Veranstaltungsbereich“, überlegt sie. Das war nach dem Abi noch nicht so klar. Kurz danach wusste sie noch nicht, was sie später machen will. „Dann bin ich auf die Idee gekommen, ein FSJ zu machen“, berichtet sie. Als sie vom FSJ im Bereich Kultur hörte, entschied sie sich dafür. „Das war optimal, ich bin ein kreativer Mensch“, sagt sie. Daraufhin fand sie die Stellenausschreibung der Stadt Bassum.

Ihr gefällt, dass sie bei ihrer Arbeit eigene Aufgaben hat und in gewisser Art und Weise auch unabhängig arbeiten kann. Natürlich in Absprache mit Vogelberg und Voss. Wenn sie auf ihre erste Zeit in Bassum zurückblickt, dann war sie unter anderem vom Wechsel Schule zu Arbeit überrascht. Lachend gibt sie zu: „Früher hat man sich beschwert, wenn man mal acht Stunden in der Schule war. Jetzt arbeite ich 39 Stunden in der Woche.“



Die Stadt Bassum sucht für den 1. September einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Mara Schierenbeck. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite der Stadt (www.bassum.de).