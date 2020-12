Am Landgericht Verden wurde jetzt ein 42-Jähriger wegen vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Bassum/Verden. Bis zuletzt hatte die Staatsanwaltschaft daran festgehalten, der Angeklagte habe einen Mordversuch unternommen, als er am Abend des 20. Juni von einer Brücke in Bassum eine Handvoll Steine auf ein Auto warf. Zwar sei niemand zu Schaden gekommen, aber der einschlägig in Erscheinung getretene Mann sei empfindlich zu bestrafen, nämlich mit acht Jahren Haft. Doch die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Verden verneinte eine Tötungsabsicht und verurteilte ihn „nur“ zu zwei Jahren und neun Monaten – wegen vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Ihre deutlich abweichende Bewertung verband die Kammer in der kurzen Urteilsbegründung mit Kritik an der Staatsanwaltschaft. Da diese von Beginn an ein versuchtes Tötungsdelikt angenommen habe, sei es wünschenswert gewesen, wenn schon während der Ermittlungen ein Gutachten zur Gefährlichkeit des Geschehens eingeholt worden wäre, sagte der Vorsitzende Richter. Er verwies darauf, dass der vielfach verwendete Begriff Steine zu relativieren sei. Man müsse eher von „Steinchen“ sprechen, insgesamt „etwas größer als Kastanien“; auch von „Kieselsteinen“ war die Rede.

An dem Fahrzeug des 42-jährigen Bassumers, der mit seiner hochschwangeren 23-jährigen Schwester auf der Bundesstraße 51 Richtung Abfahrt Osterbinde unterwegs war, waren keine gravierenden Schäden festgestellt worden, „nur einige Dellen“, wie es jetzt hieß. Der schließlich vom Gericht beauftragte Sachverständige sei zu dem Ergebnis gelangt, es habe „keine objektive Gefahr“ bestanden, dass die Windschutzscheibe splittere oder sonstige schwere Schäden verursacht würden. Und allenfalls sei die hypothetische Möglichkeit gegeben gewesen, dass der Fahrer sich derart erschrecke, dass er das Steuer verreiße und es zu einem schweren Verkehrsunfall komme.

In seinem Plädoyer habe der Vertreter der Staatsanwaltschaft zudem eine „wesentliche Frage“ nicht beantwortet: Wenn der Angeklagte in Tötungsabsicht gehandelt habe, wieso habe er dann „Steinchen“ benutzt? Das Gericht ging allerdings davon aus, dass der 42-Jährige den Pkw treffen wollte. Daran könne „bei lebensnaher Betrachtung kein Zweifel“ bestehen, sagte Vorsitzender Volker Stronczyk. Und dass er einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr unternehme, sei ihm bewusst gewesen. Man habe es auch keineswegs mit einem „Bagatelldelikt“ zu tun.

Der gelernte Bäcker war erst im April vorzeitig aus der Haft entlassen worden und stand noch unter Bewährung. Eine andere Kammer des Landgerichts hatte den gebürtigen Verdener im Juli 2018, wie berichtet, vor allem wegen Brandstiftung zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. In der Lindenstadt Bassum sollte er sich in einer offenen Einrichtung einer Alkoholtherapie unterziehen.

Wie die psychiatrische Sachverständige bei ihrer mündlichen Gutachtenerstattung berichtete, hatte der Mann dort vermehrt Probleme mit anderen Patienten bekommenen, nachdem er in Verdacht geraten war, während seiner Fahrradausflüge in Bassum mehrere Brände gelegt zu haben. Dies habe er auch ihr gegenüber vehement bestritten.

Die Gutachterin hat bei dem 42-Jährigen eine „kombinierte Persönlichkeitsstörung mit emotional instabilen sowie histrionischen Anteilen“ diagnostiziert. Dabei könne es immer wieder zu unkalkulierbaren Impulsdurchbrüchen mit Gewalt gegen sich und andere kommen. Der Mann hat einige halbherzige Suizidversuche unternommen – und selbst die Polizei alarmiert, ehe es zum Schlimmsten kommen konnte. Er neige zu „großer Dramaturgie“ und benötige offenbar Aufmerksamkeit um jeden Preis. Er nehme es dann auch als „Wertschätzung für sich“ wahr, wenn sich, auch nach einer Straftat, erst einmal alles um ihn drehe. „Das ist schon eher tragisch“, meinte die Sachverständige.

Die Persönlichkeitsstörung, gepaart mit Alkoholmissbrauch, sei aber nicht so beträchtlich, dass sie zu einer Verminderung Einschränkung der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit geführt habe. Zur Tatzeit war der Angeklagte übrigens nüchtern. Er hatte jedoch während seiner ausführlichen Einlassung räsoniert: Sein Kopf könnte damals „ausgeschaltet“ gewesen sein, weil ihm gerade drei Zähne gezogen worden seien und er daher Schmerztabletten genommen habe.