Handgemacht: Karin Monsees spinnt Kleidung aus Wolle und Seide. (Björn Hake)

Syke. Die Dame mit den ausladenden Rundungen wartete neben dem Eingang auf Kunden, schräg gegenüber saß ein Schwarm bunter Vögel, ebenfalls gespannt, wer sich für sie interessieren würde. Die Vögel waren lebensgroß, die Dame trotz ihres breiten Popos deutlich kleiner als in echt. Die Vögel waren aus buntem Glas, direkt vor Ort gefertigt, die Dame war aus Beton, außen herum mit einem Metallkorsett und mit Glassteinen besetzt. Beide Skulpturen waren nur ein kleiner Ausschnitt aus dem großen und mannigfaltigen Angebot beim Kunsthandwerkermarkt im Syker Kreismuseum.

Die Resonanz war groß, was die Aussteller angeht, und mittelmäßig, was die Zahl der Besuchenden angeht. Ansonsten: Handwerk as usual, es gab Taschen und Tücher, wahrscheinlich auch Taschentücher, Schmuck für Hände, Ohren und Hals, Haus und Garten, Hinstellkram, Bilder und so weiter. Es gab Süßes, Kuchen aus dem Steinofen, Kaffee aus der Maschine, Bratwürste, softes Eis und krosse Flammkuchen. Einige Damen wurden mit Blumenkränzen im Haar gesichtet. Das war weniger flower und power, sondern vielmehr eine Reminiszenz an Midsommar in Schweden. Unterm Vordach des Anbaus, leider etwas schwer zu entdecken, lagen Schnittblumen, Schnittgrün, Draht und Scheren. Ute Kollander und ihre Kolleginnen standen mit Rat und Tat zur Seite, und einige Damen verließen mit kreativem, einzigartigem und vor allem duftendem Kopfschmuck das Museumsgelände.

Essen und Trinken standen kommerziell im Mittelpunkt, sonst wurde viel geguckt und über die Waren gesprochen. Manch einer Besucherin fehlten ob der Schönheit und Kreativität der Waren die Worte, dafür sagten glückselige Blicke alles. "Man geht hier immer mit einem Schatz nach Hause", meinte die eine. Trotz ihres Liebsten an der einen Hand war damit wohl doch eher das Bild in ihrer anderen gemeint. Das Bild stammte von Katja Priebe, die im Museum saß und mit spitzem Bleistift und bunten Farben Sehnsuchtsbilder und Querschnitte durch wilde Wohnwelten zeichnete. Konzentriert saß sie da und nutzte die Wartezeit, um neue Werke zu produzieren. "Sie zeichnet Orte, die sie so ausdrückt", lautete der Bericht einer glücklichen Kundin.

Der Markt zieht inzwischen nicht nur Kunden aus mittlerer Entfernung sondern auch Aussteller von weiter her an. So stammten die rundlichen Damen vom Eingangsbereich aus der Werkstatt von Jutta Vogelsberger. Die war mit ihren Betondamen aus Moers angereist – zum zweiten Mal. "Vielleicht finde ich ja hier den Kenner für meine Werke", gab sie sich gelassen. Angesichts von Preisen ab 500 Euro waren ihre Werke eher nicht für die Laufkundschaft gedacht. "Man verliebt sich in ein Objekt und kauft es dann", so ihre Erfahrung mit Käufern.

Schon häufiger dabei war Petra Jänich aus Landesbergen. Ihre Spezialität sind Taschen aus alten Jeans. Teilweise färbt sie die Stoffe noch, doch verwendet sie ausschließlich gebrauchte Hosen. "Mir werden die alten Jeans inzwischen reihenweise gebracht, aber ich suche auf Flohmärkten auch besondere Exemplare", verriet sie. Aus neuen Geschirrtüchern nähte eine andere Ausstellerin Einkaufsbeutel. "Der Stoff wird ja mal schmutzig, und man kann ihn bei 60 Grad waschen."

Die Dame von Welt braucht zur Tasche bestimmt auch neue Kleidung. So war der Speicher zur Modemeile umgewidmet worden. Leinenblusen und Kleider hingen dort reihenweise auf Ständern, Hüte, wie sie sich auch in Ascot sehen lassen könnten, ergänzten das Angebot, und die selbst gefilzten Ansteckblumen gehörten auch dazu. Es roch im Gebäude zwar etwas altertümlich, doch waren extra Spiegel aufgestellt und Strahler angebracht, um die Anprobe ins rechte Licht zu rücken.

Katja und Kalle Sturhan aus Asendorf hatten Glaskunst im Angebot. Sterne, Fische und andere Formen, äußerst bunt, könnten auf Metallstäbe gesteckt im Garten ausgestellt werden. Und wer wollte nicht immer schon die Majoran-Pflanzen im eigenen Hochbeet mit einem Glasschild ausstatten, damit der Hobby-Gärtner sie von Thymian unterscheiden kann? Es blieben keine Wünsche offen. Und viele Wünsche wurden wohl auch erst vor Ort geweckt. Kurz gesagt: Was für ein Angebot!