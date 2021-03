Für das Interview mit Bürgermeister Porsch gab es im Sitzungssaal der Stadt Bassum einiges vorzubereiten. (fr)

Es sieht so einfach aus: Ein paar schnelle Schnitte, ein wenig in die Kamera quatschen, bisschen Musik suchen und fertig ist das Youtube-Video. Dass das gar nicht mal so simpel funktioniert, sehen die Zuschauer wenn überhaupt nur selten. „Ich wollte wissen, wie das mit den Videos geht“, sagt Tim. Er ist einer von drei Teilnehmern, die sich ein Jahr um den Bassumer Kinderkanal gekümmert haben. Gemeinsam mit Medienpädagogin Brigitta Wortmann überlegten sich Tim, Tetje und Joleen Themen für die Youtube-Videos, machten die Aufnahmen (wieder und wieder) und schnitten die Szenen zusammen. Nun haben sie sich jüngst zum letzten Mal getroffen. Das Projekt „Bassumer Kinderkanal“ ist vorbei.

Und als kamerascheu kann man die Jugendlichen wirklich nicht bezeichnen. „Das war kein Problem“, sagt Tim darüber, selbst vor der Kamera zu stehen und zu sprechen. Auch Tetje findet: „Nachher ging's.“ Und das ist nicht selbstverständlich, immerhin sind die drei zwischen zehn und 13 Jahre alt. Vor einem fiel der Startschuss (wir berichteten). Das Angebot wurde vom Weser-Hunte-Verband und dem Mütter-Kinder-Zentrum gefördert. Im Mükize fanden auch einige Videodrehs - wie das zum Keksebacken - statt.

Ähnlich wie bei anderen Projekten folgte die Corona-Pandemie und die Unsicherheit zu Beginn. „Wir hatten eigentlich zehn Anmeldungen. Wir haben uns im März einmal getroffen“, erinnert sich Wortmann. Sie und die sieben verbliebenen Teilnehmer wechselten auf Online-Plattformen, um an Projekten zu arbeiten. Projekte wie: ein Interview mit Bürgermeister Christian Porsch, ein Eistest oder ein gemeinsames Let's Play. Nach den Sommerferien gab es einen Bruch - Tim, Tetje und Joleen blieben übrig. „Viele haben die Schule gewechselt. Wir haben die Zeit verschoben, aber das hat nicht geholfen. Also haben wir zu dritt weitergemacht“, ließen sich die Teilnehmer laut Wortmann nicht entmutigen.

40 Treffen, zwölf Videos

Die Themen für die einzelnen Videos kamen übrigens von den Jugendlichen selbst, insgesamt zwölf Videos wurden im Laufe des Jahres hochgeladen. 40 Mal haben sie sich getroffen. Dabei ging es nicht nur immer darum, Videos zu produzieren. „Wir haben auch über die Gefahren im Internet gesprochen. Wo mache ich mich strafbar, wo nehme ich Fotos und Musik her, die ich benutzen kann?“, waren einige Fragen, die Wortmann den Jugendlichen beantworte. Dass das ein wichtiges Thema ist, zeigte sich schon bei vier Videos, die die Jugendlichen hochgeladen haben. Viermal verwarnte Youtube den Kanal, weil ein vermeintlicher Verstoß gegen das Urheberrecht vorlag. „Wir haben dagegen Einspruch eingelegt und sie wurden wieder freigeschaltet“, berichtet Wortmann.

Eines der erfolgreicheren Videos war übrigens das Interview mit Bürgermeister Porsch. „Die Idee kam schnell auf“, sagt Wortmann. So waren die Jugendlichen etwa für die Kamera und den Ton zuständig „und das alles auf Abstand. Das hat alles erschwert“, gibt die Medienpädagogin zu. Während Joleens Lieblingsvideo das „Keksbattle“ ist, ist Tims Favorit das Hörspiel, das sie über Gefahren im Onlineunterricht gemacht haben.

Nun ist das Projekt vorbei und die Förderung abgelaufen. Tetje, der einen eigenen Youtube-Kanal betreibt, konnte viel über den Videoschnitt lernen. Sollte es eine Wiederholung geben, wären er und Tim dabei. Schließlich gibt es noch zahlreiche Möglichkeiten, sein eigenes Youtube-Video zu gestalten. Was alle nun aber wissen: Ganz so einfach ist es nicht.