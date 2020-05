Der Betrieb rund um das Sulinger Kreuz ruht seit Jahren. Er könnte jedoch wieder aufgenommen werden. (Udo Meissner)

Bassum/Landkreis Diepholz. „Wir haben unser Ziel erreicht“, freut sich Detlev Block. Vor Kurzem hat das Eisenbahn-Bundesamt einen Antrag der Deutschen Bahn abgelehnt, einen 13 Kilometer langen Gleisabschnitt freizustellen. Das bedeutet, dass der Betrieb auf der Bahnstrecke zwischen Sulingen und Nienburg auch weiterhin möglich wäre. Das Vorstandsmitglied des Aktionsbündnisses Bassum-Bünde betont, „es geht uns darum, den Status quo zu erhalten“.

Denn: Die Strecken rund ums Sulinger Kreuz sind seit Jahren stillgelegt. Das Aktionsbündnis kämpft dennoch darum, dass die Gleise nicht entwidmet werden und dass womöglich in Zukunft wieder Züge zwischen Bassum und Bünde in Westfalen sowie Sulingen und Nienburg fahren. Denn: Wenn die Strecken erst einmal entwidmet sind, ist eine Reaktivierung nicht mehr möglich. Daher ist Block froh, dass der Bahn-Antrag auf Freistellung beim Eisenbahn-Bundesamt nicht durchgegangen ist. „Für den Landkreis Diepholz ist das ein großartiger Erfolg“, erklärt auch Landrat Cord Bockhop in einer Mitteilung.

Schließlich wolle der Landkreis die Schienenstrecke Sulingen-Nienburg nachhaltig für eine eventuelle Reaktivierung des Schienenverkehrs sichern, heißt es darin. Daher habe man dieses auch als Ziel im Regionalen Raumordnungsprogramm festgelegt. Im Landkreis Nienburg sei das allerdings noch nicht der Fall, erzählt Block. Da ein Teil der 13 Kilometer über die Kreisgrenze hinausgehe, „hoffen wir darauf, dass der Landkreis Nienburg die Strecke auch in sein Programm aufnimmt“, um so die Wichtigkeit des Netzes herauszustellen.

28 unterschiedliche Stimmen

Obwohl der Antrag der Deutschen Bahn, die diesen im April vor einem Jahr gestellt hatte, abgelehnt worden ist, könne sie erneut die Freistellung beantragen, „wenn sich die Vorbedingungen ändern“, berichtet Block. Der Freistellungsantrag wurde mit einem fehlenden Verkehrsbedürfnis begründet, darüber hinaus sei langfristig eine Nutzung der Infrastruktur nicht zu erwarten, teilt der Landkreis Diepholz die Gründe der Bahn weiter mit. „Knapp ein Jahr später ist das Eisenbahn-Bundesamt nun zu der Entscheidung gelangt, den Antrag abzulehnen. Aus den Beschlüssen des Landkreises Diepholz, der Eisenbahnverkehrsunternehmen, den Stellungnahmen der Verkehrsverbände, der Vereine und Industriefirmen entlang der Strecken des Sulinger Kreuzes haben sich berechtigte Zweifel an einer Freistellung von Bahnbetriebszwecken ergeben“, freut sich Bockhop. Laut Detlev Block hätte es 28 unterschiedliche Parteien gegeben, die einen Einwand eingereicht hätten. „So eine Stellungnahme von einer Kommune wiegt natürlich deutlich schwerer als die eines Vereins“, sagt er und schmunzelt.

Auch der Kreistag hatte sich bereits mit dem Thema beschäftigt. Dieser ist im Juli einer Zweckvereinbarung zwischen den Landkreisen Diepholz, Heidekreis, Nienburg/Weser und Verden beigetreten, mit der der Güterumschlag auf der Schiene durch regional tätige Eisenbahnunternehmen gestärkt werden soll. „Es wurde festgelegt, dass die regional tätigen Eisenbahnunternehmen in einer Untersuchung die aktuelle Marktlage evaluieren und eine Konzeption für Handlungsoptionen auf ihrer Anbieterseite erarbeiten sollen, auch unter Berücksichtigung der Strecken des Sulinger Bahnkreuzes und damit der Strecke Sulingen-Nienburg“, lautete die Entscheidung des Kreistages, sodass jegliche Freistellungsabsichten in diesem Falle eindeutig kontraproduktiv wirken würden.

Landrat Cord Bockhop findet: "Die Wiederherstellung einer entsprechenden Infrastruktur im Güterbahnverkehr könnte in Zukunft ein bedeutender Standortfaktor im Hinblick auf die logistischen Angebote und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der Region sein.“