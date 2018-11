Massenauflauf: Sobald die große Pause ansteht, rennen die Kinder zur Spiel-Ausleihe auf dem Hof. Die Spielzeuge fungieren dabei auch gerne mal als Eisbrecher, um ins Gespräch zu kommen. (Jonas Kako)

Große Pause an der Grundschule Am Lindhof: Überall durchzieht Gelächter, Getobe und Gekreische die Luft. Daran kann auch das regnerische Wetter nichts ändern. Beim Schweifenlassen des Blickes überrascht schließlich eine größere Traube Kinder, die sich vor einem mit Clowns und anderen Motiven bemalten Container sammeln: die Spiel-Ausleihe der Grundschule. Und selbige wird seit Beginn des neuen Schuljahres nicht von Lehrern, sondern von den Kindern betrieben. So sollen die Zwerge einen weiteren Schritt in die Selbstständigkeit machen.

Wunsch des Schüler-Rates

„In der letzten Konsequenz hat das mit der Entwicklung zu einem mündigen Bürger zu tun“, erklärt die Leiterin der Ganztags-Grundschule, Ursula Buchwald-Wachendorf. Was man sich vorstellt, soll ihrer Meinung nach auch umgesetzt werden. Schließlich ist das neue Konzept ein Wunsch des Schüler-Rates. Und so ist es jeden Tag in der ersten und zweiten Pause die Aufgabe von rund 30 plietschen Erst- bis Viertklässlern, die Spielsachen auszugeben und nach der Pause wieder entgegenzunehmen. Damit jeder mal etwas von den großen Pausen hat, wird sich abgewechselt. Auch Amalia hat sich freiwillig gemeldet. Weil sie möchte, dass jedes Kind ein Spielzeug bekommt, wie sie sagt. „Wir haben auch den Kindern, die die Ausleihe vor uns gemacht haben, zugeschaut und gedacht, dass uns die Ausgabe auch Spaß machen könnte.“

Mehr zum Thema Vorschlag des Schulausschusses Konzept soll in den Container Der Schulausschuss der Stadt Syke hat dafür plädiert, dass die Ganztagsschule Am Lindhof nicht mehr ... mehr »

Dass sie mit ihrem Dienst ein Lächeln ins Gesicht der Anderen zaubern kann, reicht Nevin als Beweis der Wertschätzung. „Es ist schön, dass alle Kinder mit den Sachen spielen möchten“, freut sie sich sichtlich. Zu den Rennern bei der Ausleihe zählen übrigens die Stelzen. Aber auch ein Kugellabyrinth, Springseile, Hockey-Sets und sogar Reitleinen finden sich im Fundus und erfreuen sich steter Beliebtheit. Auf die Frage, was sie eventuell noch verbessern würden, verweisen die Kleinen auf einen braunen Container neben der Spielausleihe, der aktuell noch geschlossen bleibt. Und was ist da drin? „Einräder, Pedalos und Roller“, zählen die Grundschüler auf. Momentan sei für die beräderten Spaßmacher allerdings noch kein Platz, klärt die Schulsozialarbeiterin Susanne Dieterich auf. „Da haben wir noch keine Lösung für eine geeignete Fläche und arbeiten daran“, versichert sie aber. Wieder eine Aufgabe für den Schüler-Rat.

Soziale Bedeutung

Susanne Dieterich sieht eine weitere soziale Bedeutung für die Spiel-Ausleihe. „Wir haben Kinder, die nicht so wirklich wissen, mit wem sie die Pause verbringen sollen oder schüchtern sind.“ Diese Kinder leihen sich etwas aus und spielen, wodurch wiederum die anderen Kinder aufmerksam werden und sich im besten Fall dazu gesellen. Das Spielzeug als Eisbrecher also. Zugleich lernen die Kinder den verantwortungsbewussten Umgang mit fremdem Eigentum. Wer sein Spielzeug nicht zurückgibt oder kaputt macht, erhält nämlich seine Ausleih-Karte nicht wieder. Diese werden von den Kindern selber gebastelt und an jeden Kameraden ausgegeben. Und da eine Ausleihe nur mit der Karte möglich ist, ist die Wegnahme selbiger eine empfindliche Strafe, was laut Susanne Dieterich auch schon zu Krokodilstränen führen kann.

Mehr zum Thema Es brodelt in der Grundschul-Küche Wer kocht denn da? Die Grundschule am Lindhof hat einen neuen Koch gefunden. Max Besch wird ab dem 1. November für die ... mehr »

Zum Glück sind diese Fälle eine Seltenheit. Und auch darüber, nach der Pause alle Spielzeuge wieder zusammenzubekommen, müssen sich die lütten Ehrenamtler anscheinend keine Sorgen machen. „Aber manchmal schießen die Jungs die Fußbälle auf das Dach“, schiebt Lilly leise ein. In solchen Fällen helfe nur noch der Hausmeister, der mit einer Leiter anrückt. Aber ob Dach oder nicht: Bälle waren und bleiben heiß begehrt und sind daher Mangelware.