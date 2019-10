Bürgermeisterin Suse Laue erklärt, dass die inzwischen kostenfreie Kinderbetreuung nicht ausreichend vom Land ausgeglichen wird. (Monika Skolimowska /dpa)

Nun hat es auch die Stadt Syke erwischt. Trotz rekordverdächtiger Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Trotz eines traditionell konservativ planenden Kämmerers Peter Pawlik. Der Syker Ergebnis-Haushalt für das Jahr 2020 weist einen Fehlbetrag auf. 48,9 Millionen Euro an Erträgen stehen 50,6 Millionen an Aufwendungen gegenüber. Bleibt ein Minus von 1,7 Millionen Euro. Das allerdings war Stand 18. Oktober. Danach ist der Haushalt des Landkreises Diepholz erschienen, der 44 anstatt der bisher üblichen 45 Prozent für die Kreisumlage ausweist. Rund 300.000 Euro spart die Stadt Syke dadurch. Bleibt eine Unterdeckung von 1,4 Millionen Euro.

Wie gedenkt Peter Pawlik dies auszugleichen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Hoffnung ist die Steuerschätzung der Bundesregierung in der übernächsten Woche. Vielleicht bläht sich der Stadtsäckel dadurch unerwartet auf und alle Sorgen sind Vergangenheit. Könnte auch sein, dass es mehr als die im Haushalt veranschlagten 3,37 Millionen Euro aus dem Finanzausgleich gibt. „Wir haben mit einer Steigerung von drei Prozent gerechnet“, erklärt der Kämmerer. Andere Kommunen hätten an dieser Stelle sieben Prozent veranschlagt. Versiegen diese Geldquellen, bleibt immer noch die Überschussrücklage, aus der Fehlbeträge ausgeglichen werden können. Die Frage ist nur: Wie lange noch?

Mehr zum Thema Zustimmung bei Eltern und Trägern Kostenlose Kinderbetreuung kommt an in Bremen Die Forderung der CDU nach kostenlosen Kita-Plätzen kommt bei Eltern und Trägern an. Parallel zu ... mehr »

Schuld an den Miesen sind in erster Linie die Kindergärten. Genauer: die Kosten für die Kinderbetreuung. Rund 7,4 Millionen Zuschussbedarf von der Stadt werden da fällig, da die Betreuung für die Lütten inzwischen ja für die Eltern kostenfrei ist. „Wir bekommen dafür keinen Ausgleich vom Land, zumindest nicht das, was wir bräuchten“, moniert Bürgermeisterin Suse Laue. Und das, obwohl Bildung ja bekanntlich Landessache ist. Peter Pawlik registriert's mit einem Achselzucken: „Und dann soll mir mal jemand erzählen, wie man so seinen Haushalt ausgleichen soll.“

Nun muss niemand, der in Syke wohnt oder ein Unternehmen leitet, in Schockstarre verfallen. „Wir sind nicht notleidend“, stellt Peter Pawlik klar. Aber: „Uns geht es nicht gut, sondern befriedigend.“ Anderenfalls würde es beispielsweise kein Geld mehr aus dem Finanzausgleich geben. Dennoch sind die Kinderbetreuungskosten etwas, wegen dem „die Masse an Kommunen ein Problem hat“, wie es der Kämmerer formuliert. Nicht nur, dass in Syke und den angeschlossenen Dörfern Jahr für Jahr eine weitere Kindertagesstätte aus dem Boden sprießt – vor allem die Personalkosten schlagen ins Kontor. So ist für 2020 schon eine Tariferhöhung von 2,7 Prozent eingeplant. Gut also, dass es eine Überschussrücklage von etwa 20 Millionen Euro gibt. „Damit kann ich Fehlbeträge ausgleichen.“

Keine Auswirkungen auf Investitionen

Das Loch im Ergebnis-Haushalt hat in der Doppik allerdings keine Auswirkungen auf die Investitionen, die die Stadt Syke im Jahr 2020 vornehmen möchte. Das steht im Finanz-Haushalt. Den füllt als größter Teil das Hallenbad. Das muss dringend saniert werden. Im Finanz-Haushalt wurden dafür 8,3 Millionen Euro eingetragen. Im Dezember soll feststehen, wer die Planungen übernimmt, dann gibt es eine neue Kostenschätzung, „und dann sind es wahrscheinlich wieder mehr als 8,3 Millionen Euro“, sagt Peter Pawlik. 4,5 Millionen Euro verschlingt die Sanierung der Grundschule Heiligenfelde, weitere 3,5 Millionen Euro der schon begonnene Umbau der Grundschule Barrien zur offenen Ganztagsschule. Dazu kommt unter anderem der Anbau an den Kindergarten in Gessel und der Straßenbau im Gewerbegebiet hinterm Bahnhof. 4,5 Millionen Euro an Eigenmitteln muss die Stadt Syke für all diese Projekte aufbringen. Da allerdings bleibt der Kämmerer gelassen. Die Stadt Syke hat genug Geld auf der hohen Kante. „Und im Hinblick auf die Negativzinsen ist es sicher gut, wenn wir diese Liquidität abbauen.“

Letztlich vermeldete Peter Pawlik noch einen Nachtragshaushalt für 2019. Der wurde notwendig, weil viele Bauarbeiten verschoben wurden. Zudem wurde ein großes Grundstück im Gewerbegebiet verkauft. Die Folgen: Die Investitionen gingen um 2,4 Millionen Euro runter, die Verpflichtungsermächtigungen um 2,5 Millionen Euro und die Kreditaufnahme sank von zwei Millionen Euro auf Null. Der dadurch entstandene Überschuss von 390.000 Euro im Ergebnis-Haushalt 2019 wandert als Rückstellung in die Bauunterhaltung. Womit wenigstens der Ergebnis-Haushalt 2019 ausgeglichen ist.