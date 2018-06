Herzlich willkommen: Schade, dass diese Kunstwerke der Neubruchhauser Kinder wohl letztlich von einer Schicht Putz überdeckt werden. (Janina Rahn)

Bassum-Neubruchhausen. "Staunst Du auch, wie groß das geworden ist?" Diese von Großmuttermund zu Großvaterohr geflüsterte Frage stand vielen vor dem Richtfest der Krippe in Neubruchhausen in den Augen geschrieben. Bassums Bürgermeister Christian Porsch unterfütterte diesen subjektiven Eindruck mit Fakten: 1000 Kubikmeter Krippe auf 2500 Quadratmetern Fläche. "Das passt in unser Konzept", freute sich der Verwaltungs-Chef am Donnerstagnachmittag. Das besagt, dass in jeder größeren Ortschaft Bassums Kinder von der Krippe bis zur Grundschule betreut werden können. Das gehe nun bald in Neubruchhausen.

Nun ja, so richtig bald nun doch nicht. "Eigentlich wollten wir zum 1. August fertig sein", erklärte Erster Stadtrat Norbert Lyko. Bis zur Fertigstellung wird es aber wohl zwei Monate länger dauern. 560 000 Euro werden dann drinstecken in dem Gebäude, 180 000 davon kommen vom Land Niedersachsen. "Da ist das Außengelände und das Inventar aber schon drin." Ein weiterer Parkplatz indes noch nicht. Der Anbau an das "Haus der kleinen Füße" wird eine reine Krippe beherbergen. Heißt: für Kinder von einem bis zu drei Jahren. Ausnahme: ein Bewegungsraum. Den können auch die Kindergartenkinder benutzen. "Der war Pflicht, weil es jetzt mehr als zwei Gruppen sind", so Lyko.

Dieser Bewegungsraum allerdings "macht hier vielmehr möglich", freute sich Sonja Dannemann. Die Kita-Leiterin wird ab Oktober sowohl für Kindergarten und Hort als auch für die Krippe zuständig sein. "Seit vielen Jahren haben wir schon Anfragen bekommen, ob wir Kinder unter drei Jahren betreuen können. Einige haben wir auch aufgenommen, aber wir haben gemerkt: Die ganz Kleinen brauchen mehr." Es sei ein langer Weg gewesen bis zum "Haus der noch kleineren Füße", aber jetzt findet Dannemann es einfach nur "großartig". Auch wenn die Kita eine kleine Kröte schlucken musste: "Das Außengelände ist kleiner geworden. Da wird auch bei den Kindern ein bisschen Wehmut aufkommen."

"Wunderschön gemacht"

Beim Richtfest am Donnerstag war von Wehmut allerdings nicht viel zu spüren. Die Lütten hatten in großen Buchstaben "Herzlich willkommen" an die Wand gemalt, schmückten den bloßen Mauerstein mit Bildern und ihren Namen. Schade, dass darauf noch Putz kommen wird. Das neue Schmuckstück hat teils karoförmige, teils runde Fenster. Auch die Giebelkonstruktion fand SPD-Ratsfrau Dorit Schlemermeyer "wunderschön gemacht". Während Politiker, Verwaltungsmitarbeiter, Eltern und Großeltern sich neugierig in der künftigen Krippe umsahen, knackten die Kids schon die ersten Bockwürstchen.

Vorher allerdings hatten die Handwerker schon den traditionellen Richtspruch aufgesagt. Christian Porsch musste mit Bindfaden und einer Miniatur-Schnapsflasche helfen, den Balken für den Richtkranz auszurichten. Am Ende dieses Rituals wurde oben auf dem Dach schließlich eine Flasche mit dem Zimmermannshammer zerdeppert, dass die Splitter nur so flogen. Porschs Kommentar in Richtung der Kinder: "Das macht ihr zuhause aber nicht nach."

Ans Ende dieses Richtfestes passt gut ein Zitat von Sonja Dannemann: "Liebe Nachbarn, der Baulärm ist bald vorbei. Es wird dann Kinderlärm werden – versprochen."