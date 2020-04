Die Tagesmutter Margret Thalmann betreut derzeit lediglich die eineinhalbjährige Clara. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Aus zehn mach eins: So lautet die Formel für Margret Thalmann. Zehn Kinder betreut die Bruchhausen-Vilserin als qualifizierte Kindertagespflegeperson normalerweise, davon maximal fünf Kinder gleichzeitig. Geblieben ist ihr die eineinhalbjährige Clara, deren Eltern beide in „systemrelevanten“ Berufen im Gesundheitsbereich tätig sind und in der Corona-Krise daher die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen dürfen.

Eltern, die keine Berufe ausüben, die nötig sind, um das gesellschaftliche Leben aufrecht zu erhalten, müssen ihren Nachwuchs nun selber hüten. Für die Kindertagespflegepersonen ist diese Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus ein herber Schlag – schließlich arbeiten die Tagesmütter und Tagesväter auf selbstständiger Basis.

Ihre Vergütung erhalten sie vom Landkreis; dieser hat den Tagespflegepersonen noch 30 Tage Lohnfortzahlung zugestanden. „Mitte April läuft die Lohnfortzahlung aus. Was danach geschieht, weiß man nicht“, sagt Thalmann besorgt. Viele der Kindertagespflegepersonen seien von diesem Einkommen abhängig, berichtet sie und fügt hinzu: „Im Gegensatz zu den Erzieherinnen und Erziehern in den Kitas sind wir nicht angestellt.“ Das bedeute, dass die Tagespflegepersonen bald „mit dem Rücken zur Wand stehen“, die Möglichkeit, beispielsweise Kurzarbeitergeld zu erhalten, bestehe für die Selbstständigen ja nicht.

Hier wünscht Thalmann sich „ein Stück mehr staatliche Unterstützung“. „Global sind alle am Rudern, das 'große Ganze' ist ins Schwimmen geraten“, begründet sie ihre Forderung nach staatlicher Hilfe. Wobei sie die Ausgangsbeschränkungen an sich sinnvoll findet: „Das Virus darf nicht weiter verbreitet werden, daher stehe ich voll hinter den Regelungen zur Kontaktminimierung.“ Denn gerade als Tagesmutter habe sie gewöhnlich Kontakte zu vielen Menschen.

Gewünscht hätte sie sich ebenfalls einen Informationsabend für die Tagespflegepersonen noch zu Beginn der Corona-Krise. „An den Schulen sind die Lehrerkollegien auch noch zusammengekommen, um sich zu besprechen“, sagt die Tagesmutter.

Eine bessere Informationsarbeit wünscht sie sich auch heute noch. „Eltern sollten detaillierter aufgezeigt bekommen, welche Kinder Notbetreuung erhalten“, findet sie.

Dass Thalmann mit nur einem Kind in der Betreuung deutlich weniger Arbeit habe, weist sie zurück. „Ein Kind in der Einzelbetreuung erfordert mehr Aufmerksamkeit“, erklärt sie. Sonst würden die Kleinen sich auch miteinander beschäftigen. Nun spiele sie die ganze Zeit mit Clara.

Die Tagesmutter denkt häufig an die Väter und Mütter, die ihren Nachwuchs jetzt selber hüten müssen. „Für manche Eltern ist das eine große Herausforderung, die Umstellung kann richtig anstrengend sein“, sagt sie. Um die Verbindung mit den Familien der von ihr betreuten Kinder aufrecht zu erhalten, schreibt sie ihnen regelmäßig E-Mails.

Ein wenig Sorge hat sie, dass die Kontaktsperre zu lange andauern könnte. „Dann müsste ich die kleinen Kinder wieder an mich gewöhnen. Kinder vergessen schnell“, weiß sie, die jüngsten Kinder seien im Alter von zwölf Monaten zu ihr gekommen.

Larissa Schumann darf ihre Tochter Clara weiter zu Margret Thalmann bringen. „Die Notbetreuung hält mir den Rücken frei“, sagt die Gesundheitswissenschaftlerin, die als Pflegedienstleiterin in Bremerhaven arbeitet. Privilegiert fühlt sich Schumann jedoch nicht. Privat habe sie ebenfalls ihre sozialen Kontakte minimiert. So können ihre Eltern die Enkelin nur noch per Videotelefonie sehen.

Für Gisela Ravens, Fachberaterin für Kindertagespflege bei der Verwaltung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, ist die derzeitige Situation ebenfalls neu. Neben Clara befinde sich nur noch ein weiteres Kind in der Notbetreuung. Dass die finanzielle Lage für die Tagespflegepersonen mit Auslaufen der Lohnfortzahlung nach Ostern schwierig werden könnte, kann sie gut nachvollziehen. Über die Bewilligung weiterer Gelder müsse erst das Land Niedersachsen entscheiden, erläutert Ravens. Sie glaube aber, dass die Landesregierung den Tagesmüttern und -vätern „wohlgesonnen“ gegenüberstehe, äußert sie sich optimistisch.

Im Landkreis Diepholz erhalten erfahrene Tagespflegepersonen fünf Euro pro Kind und Stunde. Das klingt nach sehr wenig, doch Ravens betont, dass man bis zu fünf Kinder gleichzeitig betreuen dürfe. „Man kann von der Vergütung leben“, ist die Fachberaterin überzeugt.

Sorge bereitet ihr die Entscheidung der Volkshochschule Diepholz, die den Kurs zur Qualifizierung in der Kindertagespflege – wie auch alle anderen Kurse – ausgesetzt hat. „Neun Personen hatten sich bereits verbindlich angemeldet“, sagt Ravens. Nun hofft sie, dass die Qualifizierung im Herbst in gestraffter Form stattfindet. „Den Unterricht könnte es dann zweimal statt nur einmal in der Woche geben“, schlägt sie vor. Darüber entscheide allerdings nicht sie, sondern die Leitung der Volkshochschule, räumt die Fachberaterin für Kindertagespflege ein.