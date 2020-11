Die Kirchengemeinde Bassum ist nun auch auf Instagram und Facebook vertreten. (Tobias Denne)

Bassum. Heute hat niemand mehr Zeit. Die Menschen sind mobiler denn je und das Smartphone ist der ständige Begleiter. Für Rezensionen, Bestellungen, Navigation oder einfach, um sich schnell Infos zu besorgen. Unternehmen, Vereine, Menschen präsentieren sich deshalb nicht mehr nur auf Internetseiten, sondern nutzen die Sozialen Netzwerke wie Facebook und Instagram. Und da zieht die Kirchengemeinde Bassum nun mit. „Wir wollen den Leuten den Zugang erleichtern“, sagt Elena Kuschmann. Sie ist der Kopf hinter den Accounts der Kirchengemeinde, plant, organisiert und veröffentlicht Beiträge. „Die Idee war, dass Kirche anders sein kann und sich auf eine aktuellere Art und Weise zeigen kann“, sagt sie.

Wer gedanklich nun schon abwinkt, der sollte trotzdem weiterlesen, denn: Facebook und Instagram werden nicht nur dafür genutzt, einfach irgendwelche Fotos hochzuladen, hier mal ein Hashtag, da mal ein kurzer Satz. Kuschmann hat ein Konzept. „Es soll um Themen gehen, die das Gemeindeleben betreffen, und wir wollen bei kurzfristigen Änderungen schnell informieren“, kündigt sie an. Insbesondere soll es den Menschen, die die Accounts verfolgen, einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Prädikant Thorsten Runge erzählt: „Wir haben in unserer Gemeinde einen Öffentlichkeitsausschuss, der sich gefragt hat, was man außer der Homepage und dem Gemeindebrief noch anbieten kann.“

Infos auf drei Säulen

So schließt sich der Kreis zum Online-Auftritt der Kirchengemeinde. Fakten zur Taufe, Beerdigung, zu Veranstaltungen oder Telefonnummern finden Interessierte auf der Internetseite, auf der sich seit neuestem auch Konzertmitschnitte finden. „Das sind keine alten Konzerte, sondern die wurden aktuell eingestellt“, betont Kirchenvorsteher Andreas Grosser. Einen anderen Blick erhaschen Neugierige auf Instagram und Facebook. Für alles Weitere gibt es weiterhin den Gemeindebrief, der alle drei Monate herauskommt. Claudia Schröter hat öfter mitbekommen, dass gefragt wurde: „Was macht ihr eigentlich?“ Durch die Sozialen Netzwerke wird das Leben hinter dem Gottesdienst gezeigt. Elena Kuschmann, Tochter der ansässigen Pastorin Ines-Maria Kuschmann, hat vor kurzem eine Reihe ins Leben gerufen, um die Mitarbeitenden vorzustellen. Den Start machte ihre Mutter. „So sollen neue Einblicke gezeigt werden“, sagt Elena Kuschmann.

Angedacht ist ein Kirchenrundgang oder ein Eindruck, wie es vor einem Gottesdienst zugeht. Auch andere Orte in der Kirche können so vielen Menschen gezeigt werden. „So erreichen wir zwar eine große Altersspanne, der Fokus liegt dabei aber auf den Jüngeren. Fast jeder hat einen Instagram-Account“, betont sie. Man könne schnell durchscrollen und sich so informieren – und natürlich bei Fragen rasch eine Antwort bekommen. Mal eben schnell, das geht vielleicht beim Anschauen, aber nicht bei der Planung der Beiträge. „Das muss gut durchdacht sein“, weiß Kuschmann, die derzeit ein Studium im Bereich Social Media absolviert. Zwischen fünf und sieben Stunden brauche sie etwa für einen Post (Beitrag, Anm. d. Red.). „Das macht mir viel Spaß“, versichert Kuschmann. Ihr ist es wichtig, den Bassumern zu zeigen, dass Kirche nicht nur am Wochenende stattfindet. Die erste regelmäßige Aktion ist schon vorbereitet: Ab dem 1. Dezember startet ein virtueller Adventskalender. Hinter jedem Beitrag versteckt sich mal was Musikalisches, mal Bilder oder auch kurze Impulse. Kuschmann freut sich auf die kommende Zeit: „Wir sind natürlich offen für Feedback aus der Gemeinde. Der Rest wird sich ergeben.“

Zur Sache

Kanäle der Kirche

Instagram: www.instagram.com/kirche.bassum

Facebook: www.facebook.com/kirche.bassum

Homepage: www.kirche-bassum.de