Gute Nachrichten für alle Kirchgänger: Gottesdienste und Heilige Messen sind wieder möglich – unter bestimmten Voraussetzungen natürlich. In der St.-Anna-Kirche in Twistringen geht es Montag wieder los. (Michael Braunschädel)

Hallelujah! Nachdem in den vergangenen Wochen immer wieder Lockerungen des gesellschaftlichen Lebens durchgebracht worden sind, sind nun auch die Glaubensgemeinschaften an der Reihe. Ab diesem Mittwoch, 6. Mai, sind Gottesdienste offiziell wieder möglich. Unter bestimmten Auflagen dürfen also Kirchengemeinden wieder die Heilige Messe oder Gottesdienste feiern, nachdem auch sie wochenlang darauf verzichten mussten. Allerdings lassen es die Gemeinden im Landkreis Diepholz erst einmal ruhig angehen.

So werden die Gemeinden des evangelischen Kirchenkreises Syke-Hoya ab dem kommenden Sonntag, 10. Mai, wieder gemeinsam feiern. „Der Gottesdienst ist die elementare Form des Glaubens. Ich freue mich sehr darauf“, sagt der Superintendent des Kirchenkreises, Jörn-Michael Schröder. Derzeit warte er noch auf die Entscheidungen einzelner Gemeinden wie Bassum, Weyhe oder Barrien, die sich noch über den genauen Starttermin beraten, aber er ist überzeugt: „Wir können die Situation in den Kirchen so gestalten, dass keine Ansteckungen möglich sind. Die Menschen können mit einem guten Gefühl kommen und gehen.“

Doch bis es so weit ist, müssen noch Vorbereitungen getroffen werden. Denn die Gemeinden müssen Vorkehrungen für Reinigung und Desinfektion treffen und insbesondere ein Konzept für die Anordnung von Sitzplätzen erstellen. Die Zahl der Gläubigen wird begrenzt, je nach Größe des Raumes. Auch der Mindestabstand von eineinhalb Metern muss eingehalten werden. „Dies wird durch Markierungen auf den Plätzen oder eine Anordnung der Bestuhlung erleichtert. Familien und Personen, die in einem gemeinsamen Haushalt leben, können zusammensitzen, soweit dies organisatorisch möglich ist“, teilt der Kirchenkreis mit. Auch eine Mund-Nase-Bedeckung wird empfohlen.

Das Team des katholischen St.-Anna-Pfarrverbunds Twistringen, zu dem auch die Gemeinden in Bassum, Marhorst und Harpstedt gehören, wird sich in diesen Tagen entscheiden, wie es vorgehen wird. „Wir werden im Bistum Osnabrück gemeinsam am 11. Mai starten. Ich finde das sehr klug“, sagt Pfarrer und Dechant Joachim Kieslich. So könne man in den ersten Tagen schauen, wie sich die Bestimmungen umsetzen lassen, bevor am Wochenende mehr Gläubige kommen. Derzeit sprechen die Hauptamtlichen auch darüber, in Twistringen und Marhorst statt Heiligen Messen Wortgottesdienste (keine Kommunionausteilung, auch Nicht-Priester können die leiten) zu feiern. „In Twistringen gab es das vorher noch nicht“, weiß Kieslich. Er selbst freut sich wieder darauf, gemeinsam mit der Gemeinde in der Kirche zu sein. „Wir müssen natürlich sehr vorsichtig sein und genauer hinschauen, aber ich finde es gut, dass es die Möglichkeit nun gibt“, sagt er. Der Priester ist sich bewusst, dass die Kirchen nicht voll sein werden, aber man werde versuchen, eine würdige Form der Messe zu finden. In Twistringen selbst kann übrigens erst einmal keine Messe in der St.-Anna-Kirche stattfinden. Dort verhindern Innenarbeiten die Feier und lassen zunächst keinen Mindestabstand zu. So weiche man entweder nach Marhorst oder in die Krankenhaus-Kapelle aus.

Für die evangelische Kirchengemeinde Varrel ist ein Gottesdienst am kommenden Sonntag ebenfalls noch kein Thema. „Das ist zu früh. Ich halte die starken Auflagen zwar für richtig, doch sie sind schwierig umzusetzen. Von daher werden wir uns erst einmal mit dem Gemeindekirchenrat zusammensetzen und besprechen, was Sinn macht“, sagt Pastorin Eike Fröhlich, die den Gottesdienst als einzige ohne Mundschutz halten dürfte. Für alle Besucher besteht eine Mundschutzpflicht. Außerdem sei lediglich eine Person pro zehn Quadratmetern zugelassen und die Abstandsregel gilt selbstverständlich auch hier. Somit bliebe in der Kirche in Varrel nur Platz für 17 Personen. „Und alle anderen weise ich an der Tür ab?“, fragt Fröhlich und ergänzt: „Auch das Singen ist verboten, was ich ganz schrecklich finde. So fehlt mir einfach das Gemeinschaftsgefühl.“ Die Pastorin weist daher weiter auf den digitalen Gottesdienst der Kirche hin, der jeden Sonntag von bis zu 30 Personen live im Internet verfolgt werde.

„Sich persönlich im Kirchenraum zu treffen, ist etwas ganz anderes als sich einen digitalen Gottesdienst in Bayern anzuschauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es auch bei uns wieder losgehen kann“, sagt Pastorin Gudrun Müller von der Felicianus-Kirchengemeinde Weyhe, die am kommenden Sonntag ebenfalls noch keinen Präsenzgottesdienst anbieten wird. „Die Sicherheitsauflagen sind relativ hoch. Bis zum Wochenende werden wir sie nicht einrichten können. Deshalb starten wir frühestens am 17. Mai“, erklärt Müller. Inhaltlich seien die Kirchen sehr beschränkt. Ohne das Singen fehle etwas für den Gemeinschaftssinn, findet Müller. Doch das ist verboten, weil sich durch das Singen in geschlossenen Räumen zu viel Atemluft verteilt. Die Pastorin betont: „Wenn Leute kommen, sollen sie sicher sein – vor allem, weil wir am Sonntagmorgen meistens Besucher der Hochrisikogruppe begrüßen.“ Es sei auch fraglich, ob diese Menschen aktuell überhaupt kommen würden. Außerdem müsse noch geklärt werden, inwiefern permanent die Bänke desinfiziert werden können. Abschließend sagt Müller: „Es ist für uns alle komplettes Neuland. Ich finde es richtig, dass wir vorsichtig vorgehen.“