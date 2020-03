Deutlich leerer als sonst kommt die Kita Kinder-Reich daher. Die Erzieherinnen Nadja Beuke und Jana Brackmann kümmern sich derzeit um drei Kinder, die Anspruch auf eine Notbetreuung haben. (Michael Galian)

Bassum. Das Toben und Tollen von Kindern sucht man derzeit vergebens. Nur wenige Menschen sind überhaupt unterwegs. Auch die Kindertagesstätten und Schulen haben wegen des Coronavirus geschlossen. Dort fehlen die Kinder, die auf den Klettergerüsten hochjagen, Fangen spielen oder doch drinnen lieber etwas malen. Seit einer Woche sind Kitas und Schulen zu – bis Mitte April. Das bedeutet: Rund fünf Wochen müssen überbrückt werden. Für Eltern, die in sogenannten kritischen Berufen (etwa Medizin, Pflege, Polizei) arbeiten, gibt es die Notbetreuung in den Kommunen. Auch in Bassum bietet die Kita Kinder-Reich so eine Notbetreuung an. Derzeit kommen drei Kinder in die Einrichtung. „Die Eltern sind dankbar, dass es das Angebot gibt. Und die, die nicht ihr Kind bringen können, haben großes Verständnis“, freut sich Kita-Leiter Franz Holsten und fügt hinzu: „Das hatte ich so nicht erwartet.“

Gerade in diesen Tagen und Wochen stehen Eltern vor der großen Herausforderung, wie sie ihre Kinder betreut bekommen. Holsten gibt zu: „Es sind turbulente Zeiten.“ An normalen Tagen kümmern sich in der Kita zwei Erzieherinnen um 25 Kinder, in der Krippe sind es drei Kolleginnen für 15 Kinder. „Jetzt sind zwei Erzieherinnen im Einsatz. Wochenweise wechseln wir“, erzählt Holsten mit Blick auf die Vorgaben von Bund und Ländern. Natürlich setze er zunächst die Kräfte ein, die jung und kinderlos sind, um so den Kontakt zu Risikogruppen zu verringern und zu vermeiden. Vor Ort gibt es selbstverständlich Hygieneregeln, an die sich die Mitarbeiter halten. „Es sind die einfachen Dinge wie Abstand halten und Hände waschen“, nennt Holsten zwei Beispiele. Das funktioniere sehr gut.

Da es keine Vorgabe gibt, wie lange die Betreuung andauern muss, müssen sich die Kitas mit den Eltern abstimmen. In Bassum bleiben die Kinder sechs Stunden an der Bürgermeister-Lienhop-Straße. Geplant mit den Einsatzkräften hat Holsten übrigens bis zur ersten Woche nach den Osterferien. Ein normaler Prozess, da auch in Ferien ohne Pandemie Kinder in den Ferien zur Kita kommen würden. Was danach kommt, muss er schauen. Denn es könnte auch sein, dass Schulen und Kita über die Ferien hinaus geschlossen bleiben.

Noch ist die Notbetreuung in Bassum nicht ausgelastet. Alle drei Kinder, zwei besuchen die Kita und eines geht zur Krippe, werden derzeit in einer Gruppe betreut. „Wenn es mehr werden, dann nehmen wir einen zweiten Raum und teilen die Kinder und Erwachsenen auf“, sagt Holsten. Die Empfehlung zu Aufteilung der Schützlinge, an die sich auch das Kinder-Reich hält, sind maximal vier Ü3-Kinder in einer Gruppe, höchstens drei Kinder im Hort und nicht mehr als zwei Kinder in der Krippe. Sollten nun mehr Eltern die Betreuung im Kinder-Reich in Anspruch nehmen wollen, würden natürlich auch mehr Erzieherinnen eingesetzt, versichert der Kita-Leiter.

Plan reicht bis nach Ostern

„Das ist jetzt ein Ausnahmezustand, das ist keine Idealbetreuung, sondern schon fast eine Oberbetreuung. Ein wenig Luxus“, gibt er zu und lacht. Schließlich können die Erzieherinnen viel Zeit mit den Kindern verbringen und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Scherzhaft orakelt Holsten: „Den Kindern gefällt das. Manche wünschen sich sicher, wenn die Krise vorbei ist, diese Zeit zurück.“