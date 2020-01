Trotzdem der neue Kindergarten Löwenzahn weitere Gruppen aufnimmt, werden die Plätze in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen knapp. Einige Kinder müssen sogar die Einrichtung wechseln. (Micha Bustian)

Bruchhausen-Vilsen. Sachstandbericht Kindertagesstätten – das war das beherrschende Thema des Sozialausschusses der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen am Mittwochabend. Und der Grund dafür, dass ein gutes Dutzend Eltern kleiner Kinder den Weg ins Rathaus von Bruchhausen-Vilsen gefunden hatten. Denn die Mütter und Väter hatten Angst, dass ihr Kind möglicherweise die Kita wechseln muss, weil der Kindergarten Löwenzahn künftig weniger Gruppen als bisher beherbergt. Und schon sind wir mittendrin im Thema.

Denn mit eben jener Kita Löwenzahn startete Cattrin Siemers, Fachbereichsleiterin Bildung, in den Abend. Der Neubau entwickele sich sehr gut, erzählte sie. Trotzdem der Zeitplan eng gesteckt sei, wolle man im Juli umziehen. Ins frei gewordene Gebäude zieht das Deutsche Rote Kreuz mit einer weiteren Kita ein. Wie sich das Innenleben und das Außengelände dann präsentieren würden, konnte Siemers nicht sagen. „Da wird das DRK seine Handschrift hinterlassen.“ Im neuen Löwenzahn seien schon die Fenster drin, die Elektroarbeiten seien abgeschlossen und die Wärmeleitung vom Schulzentrum stehe. Am 30. Januar folgen Innenputz und Estrich, dann setzt sich der Samtgemeindeausschuss am 20. Februar mit der Vergabe der Arbeiten an den Akustikdecken auseinander. Die Vergabe von Maler-, Boden- und Fliesenarbeiten sollen bis Ende Februar erledigt sein. Das Ganze werde zwar etwas teurer als ursprünglich geplant, „aber die Mehrkosten halten sich ganz gut im Rahmen“.

Zweiter Neubau in der Samtgemeinde ist die Lebenshilfe-Kita in Schwarme. Dort gebe es zurzeit noch „viele Provisorien“, wie es Cattrin Siemers ausdrückte. Neben dem Haupthaus würden in drei weiteren Gebäuden Kinder betreut, etwa an der Verdener Straße und der Borsteler Straße. 118 Plätze seien das insgesamt, 111 davon seien vergeben.

Weiter ging's mit der Aufzählung. Haendorf: vier Gruppen, 56 Anmeldungen. Uenzen: zwei Gruppen, „auch alles voll“. Scholen: eine Regelgruppe mit 25 Plätzen, eine Kleingruppe mit acht Plätzen, „hier haben wir einen Überhang von vier Plätzen“. Bruchhausen-Vilsen: Die Spielgruppe steht nicht mehr auf der Liste, „die brauchen wir nicht mehr“. Ganz nebenbei könne man da 15 000 bis 20 000 Euro sparen. Aber: Es wurden neun Kinder für die Gruppe angemeldet. „Da müssen wir gucken, ob wir das eventuell so lassen.“ Dazu kommen der Waldkindergarten, der auch schon Überhang aufweist, die Kita Löwenzahn, die nach dem Umzug weniger Gruppen unterbringen kann, und der DRK-Kindergarten in der ehemaligen Löwenzahn-Residenz. Macht alles zusammen 24 freie Plätze in Bruchhausen-Vilsen. Nicht viel bei Überhang in Scholen, Uenzen und dem Waldkindergarten.

Besonders knifflig ist die Situation in der ab Juli neuen Kita Löwenzahn, denn nicht alle Kinder können dorthin mit umziehen. Heißt: Einige müssen wechseln zum DRK-Kindergarten. Cattrin Siemers machte den Vorschlag, dass sich auf freiwilliger Basis gut befreundete Kindergrüppchen finden könnten, die dann zwar nicht mehr ihre Erzieherinnen behalten könnten, aber immerhin doch ihre Freunde und die gewohnte Umgebung. Denn das DRK zieht ja bekanntlich in das alte Löwenzahn-Gebäude um. Sollten sich solche Grüppchen nicht finden, müsse halt gelost werden. „Einteilungen aus Vitamin-B-Gründen – das machen wir nicht mit.“

Protest kam aus Reihen der Eltern. Man habe Kita wie Erzieherin bewusst gewählt und wolle das jetzt auch nicht ändern. Die Kommunikation vonseiten der Verwaltung sei ausschließlich mit einem Ausdruck aus der Fäkalkiste zu beschreiben. Man fühle sich ausverkauft, als hätte man eine Pistole auf die Brust gesetzt bekommen. Cattrin Siemers sah zur Freiwilligkeit beziehungsweise zum Losverfahren keine Alternative, die Eltern konnten auch keine nennen. Die Fachbereichsleiterin bewahrte die Contenance, erklärte, sie werde das DRK zur Löwenzahl-Infoveranstaltung einladen, damit erste Fragen schon geklärt werden könnten. „Sie können dann aber nur ihre grundsätzliche Arbeit vorstellen, weil die Leitung noch nicht feststeht.“