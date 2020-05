Drei Generationen Schausteller auf einem Bild: Symon Feldkamp (rechts) und sein Schwiegervater Anton Fischer (links) mit Leni und Mimi. Mit der Tanzorgel wollen sie Bewohnern von Seniorenheimen bald eine kleine Freude bringen. (Michael Galian)

Syke. Aufmerksame Besucher des Hacheparks in Syke haben ihn in den vergangenen Tagen schon bemerkt: den süßen Duft von gebrannten Mandeln, der in der Luft liegt. Ursprung ist der Wagen von Symon Veldkamp. Normalerweise wäre der Schausteller damit jetzt auf seiner Frühlingstour und würde etwa auf Schützenfesten, auf der Frühlingskirmes, beim Open-Air-Festival, auf Straßenfeten seine süßen Leckereien anbieten. Doch das Verbot von Veranstaltungen dieser Art aufgrund der Corona-Lage verhindert dies.

„Wir haben in diesem Jahr schon 64 Spieltage verloren“, berichtet Veldkamp. Jede Woche kommen weitere hinzu. Ein Schlag ins Kontor für ihn, wie für jeden anderen Schausteller. Der Syker hofft daher, dass bald ein Medikament oder ein Impfstoff gefunden wird, damit Veranstaltungen wieder stattfinden können. „Derweil versuchen wir, irgendwie den Kopf über Wasser zu halten.“ Er sei daher „sehr dankbar“, die Möglichkeit bekommen zu haben, am Hachepark einen Wagen aufzubauen, um dort seine Leckereien anzubieten. Zumal Familie Veldkamp für die nahende Saison schon erste Vorräte eingekauft hatte – ehe die Kontaktsperre in Kraft trat. Mit Schokofrüchten und gebrannten Mandeln sowie weiteren Nusssorten in verschiedenen Geschmacksrichtungen kann man sich nun zumindest ein wenig über all die abgesagten Volksfeste hinwegtrösten.

Konzerte für Senioren

Aber: „Stillsitzen können wir nicht“, sagt Symon Veldkamp mit Nachdruck. Mit Begeisterung nahm er daher das Angebot eines befreundeten Schaustellers aus Oldenburg an. Dieser lieh ihm eine originale Albert-Decap-Tanzorgel aus. Damit wird Symon Veldkamp nun in Kürze zwei Konzerte der besonderen Art in Syke geben, wie Sykes Erster Stadtrat Thomas Kuchem ankündigt. „Der Termin steht noch nicht ganz fest“, sagt Veldkamp dazu. Man will abwarten, bis die Temperaturen wieder ein wenig gestiegen sind. Doch dann wird die Tanzorgel aus den 1940er-Jahren vor dem DRK-Seniorenheim in Barrien und vor dem Seniorenheim Deutsche Eiche in Syke erklingen. „Das ist möglich im Zuge einer bundesweiten Aktion des Deutschen Schaustellerverbands und des Bundesverbands deutscher Schausteller und Marktkaufleute“, erläutert Veldkamp. Dabei sind Kirmesleute aufgerufen, sich mit Ideen und ihrer Ausstattung dort einzubringen, wo Menschen in dieser Zeit gut Unterstützung und Abwechslung gebrauchen können. „Und gerade ältere Menschen leiden besonders unter dem derzeit geltenden Kontaktverbot“, weiß Veldkamp, weshalb er auf die Idee mit den Konzerten kam. Mit der Musik, vor allem aber mit dem nostalgischen Ambiente, das die Tanzorgel mitbringt, hofft er, ein bisschen Abwechslung und Unterhaltung in den derzeit doch eher erlebnisarmen Alltag der Senioren zu bringen.

Mit diesen Faltkarten wurde die Tanzorgel früher "bespielt". Heute ist die Musik computergesteuert, während die Instrumente immer noch mit Luft betrieben werden. (Michael Galian)

Und in der Tanzorgel der Familie Mondorf aus Oldenburg steckt wahrlich reichlich Leben. Eine ganze Tanzkapelle um genau zu sein. Ein Schlagzeug, eine Orgel, ein Saxofon, eine Trompete und zwei Akkordeons spielen tanzbare Melodien. Angetrieben wird die Kapelle ohne Musiker durch Luft, genau wie früher. Modernisiert wurde an dem „Wertobjekt“, wie Veldkamp sagt, lediglich die Eingabetechnik. „Früher wurden diese Orgeln mit Lochkarten 'gefüttert', auf denen die Melodien eingestanzt waren“, erklärt er und holt eine dieser Faltkarten hervor. Das sei inzwischen jedoch nur noch ein Demonstrationsobjekt, denn die Musik laufe seit einem Umbau 2018 computerunterstützt. „Die Karten waren störanfällig. Immer mal wieder klappten sie sich ein und liefen nicht mehr richtig durch“, so Symon Veldkamp. Dafür funktionieren die Ventile und Tasten der Instrumente immer noch, das Schlagzeug klappert und gemeinsam sorgen sie für beste Schunkelstimmung.

Wird die Tanzorgel gespielt, komme es immer wieder zu „rührenden Szenen“, das hat auch Anton Fischer schon erlebt. Der Schwiegervater von Symon Veldkamp war selbst Schausteller. Wie sein Großvater und Vater fuhr er mit einem Fahrgeschäft von Kirmes zu Kirmes. Mittlerweile hat er seinen Autoscooter verkauft und unterstützt nur noch die nächste Generation. „In dieser Zusammenstellung ist die Orgel einzigartig“, weiß er zu berichten. Vor allem auch, da sie transportabel ist. Die einzige dieser Art, die es seines Wissens noch in Deutschland gibt, stehe mittlerweile in einem Museum in München. Wie Symon Veldkamp war auch er dabei, als die Mondorf-Orgel zur Osterwiese in Bremen aufgebaut war. Da gehörte eine Zeitreise dazu, die Jung und Alt begeistert habe, so die Schausteller. Ältere Generationen erinnerten sich und der Nachwuchs staunte, womit Oma und Opa früher unterhalten wurden.