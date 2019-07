Das Quartett Chapeau Manouche spielt in der Garten-Kulisse von Fritz und Vera Vehring in Henstedt. (Lars Kaempf)

Landkreis Diepholz. Insgesamt 45 Konzerte in 26 Städten und Gemeinden in der Region Bremen und umzu – das sind die Eckdaten des 17. Gartenkultur-Musikfestivals, das der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen seit 2003 mit verschiedenen Kulturschaffenden in der Region zwischen Großenkneten im Westen bis Ottersberg im Osten und von Hagen im Norden bis Sulingen im Süden ausrichtet. Auch die Kommunen im Diepholzer Nordkreis nehmen an der Reihe, die von Freitag, 2. August, bis einschließlich Sonnabend, 31. August, läuft, teil. In Syke, Stuhr, Weyhe, Bruchhausen-Vilsen und Bassum soll eine große Bandbreite an Musikrichtungen geboten werden. Ein Überblick:

Syke:

Für Syke bildet das Duo Acoustic Colours den Auftakt des Gartenkultur-Musikfestivals. Am Sonntag, 4. August, spielen die Italienerin Elsa Ruiba und der Deutsche Stehan Griefingholt ab 15 Uhr im Sommergarten des Kreismuseums. Zu hören gibt es laut Ankündigung „ein musikalisches Feuerwerk mit Querflöte, Gesang und Gitarre“. Besucher können sich auf Blues, Bossa Nova und klassische sowie swingende Titel freuen. Zutritt gibt es im Tausch gegen zwei Euro Eintritt, Kinder ab sechs Jahren kommen für die Hälfte rein. Genauso wie Gruppen ab acht Personen. Bei Regen wird auf die Museumsdiele ausgewichen.

Umgeben von Rosen und Staudenbeeten des Gartens von Fritz und Vera Vehring in Henstedt, wird das Quartett Chapeau Manouche am Sonntag, 11. August, musizieren. Dabei kommen Besucher ab 17 Uhr an der Henstedter Straße 16 in den Genuss einer ungewöhnlichen Instrumentation, wenn es um Jazz geht. Denn während Manolito Steinbach und Wilhelm Magnus zur Gitarre greifen, begleiten sie Clemens Schneider an der Geige und Benjamin Bökesch am Bass. „Angelehnt an die Musik de Jazzgitarristen Django Reinhardt, spielt das Quartett konzertanten Swing zwischen Tradition und Moderne“, lassen die Veranstalter wissen. Der Eintritt kostet vier Euro.

Eine Woche später geht es mit dem Mädels-Trio Syringa Sisters in den nächsten Garten. Für das um 15 Uhr beginnende Konzert mit dem Titel „Bei mir bist du schön“ öffnet die Familie Iden in Ristedt ihre Gartenpforte. Mit zwei- bis dreistimmigen Interpretationen beliebter Hits und Schlager sollen Jung und Alt zum Mitsingen animiert werden. Der Eintritt ist frei, das Navi braucht also nur die Adresse: Ristedter Kirchweg 2.

Nicht weniger als ein „ganz besonderes Open-Air-Konzert“ versprechen die Veranstalter für „Querbeat im Garten“ am Sonntag, 25. August. Bei freiem Eintritt spielt das Moderne Orchester des TuS Syke unter der Leitung von Sabine Rosenbrock ab 15 Uhr im Europagarten, Zum Hachepark in Syke. Zu hören gebe es eine breite Auswahl an Stücken für symphonisches Blasorchester, Jazz, Rock und Pop. Besucher sind eingeladen, sich zur Stärkung Picknick-Körbe zu packen und es sich gemütlich zu machen.

Das einzige Sonnabendskonzert findet am 31. August im Park des Syker Vorwerks statt. Dort widmet sich ab 17 Uhr die Blaskapelle Lauter Blech der kollektiven Wiedergabe schräger Klänge. „Jenseits von traditioneller Blasmusik und vokstümelnden Melodien, stilistisch ohne Berührungsängste“ passt Lauter Blech unterschiedlichste Musikstile dem eigenen an. Eine gehörige Portion Selbstironie und der Hang zu musikalischen Stolpersteinen sollen dabei nicht fehlen. Interessierte kommen kostenfrei in den Genuss des Syker Abschlusses des Gartenkultur-Musikfestivals an der Straße Am Amtmannsteich 3.

Stuhr:

In Stuhr ist das diesjährige Gartenkultur-Musikfestival vor allem etwas für die jüngere Generation. Am Sonntag, 18. August, ist ab 15 Uhr die Band Pelemele zu Gast auf Gut Varrel, An der Graft (Zufahrt über Parkplatz Varreler Feld). Die vier Musiker haben sich Rock für Kinder auf die Fahnen geschrieben. Mit ihren selbst komponierten Songs, Texten sowie mit viel Witz und Musik, die in die Beine geht, wollen die Kölner ihre Zuhörer zum Mitrocken, Mittanzen, Mitspringen und Mitklatschen animieren. Dafür haben sie einen Mix aus Rock, Soul-Grooves und Hip Hop im Gepäck, versprechen die Organisatoren von Stuhr Kultur.

Im aktuellen Programm und auf der neuen CD „Ausrasten“ grooven wilde Tiere, tanzt ein Roboter, gibt es ein Pizza-Rapzept und rockt die Groove-Hummel, heißt es in der Ankündigung. Die Musiker Christoph Fröhlich (Bass und Gesang), David Mirche (Gitarre und Gesang), Florian Bergmann (Keyboard und Gesang) und Andreas Niemann (Schlagzeug) lassen musikalisch auch eine Herde tanzender Elefanten los. Mit dabei sind ebenfalls die WDR-Kiraka-Chart-Hits „Springt“ und „Bumschakalaka“. Die Alben „Nimm uns mit!“, „Rockwürste“ und „Rockzirkus“ von Pelemele erhielten das begehrte Prädikat „Gute Musik für Kinder“ vom Verband deutscher Musikschulen, dem Kulturradio WDR3, der Initiative Hören und dem Bundesfamilienministerium. Auftritte führten die Musiker ins Fernsehen und sie steuerten mit „Wir lassen's krachen!“ den Titelsong des Kinder-Kinofilms „Robbi,Tobbi und das Fliewatüüt“ bei. Der Eintritt ist frei.

Bassum:

Bassum wartet in diesem Jahr mit drei Veranstaltungen für das Gartenkultur-Musikfestival auf. Den Anfang macht die Gruppe Goldilocks and the Nightingale, bei der auch der gebürtige Bassumer Karsten Block mitspielt. Wie die Veranstalter mitteilen, erinnert die Musik von Block und Melanie Neuhöfer an den Folk der 1970er-Jahre. Diesen bringen sie mit Eigenkompositionen am Sonntag, 11. August, ab 14.30 Uhr in den neu gestalteten Reisegarten im Stiftspark. Der Eintritt ist frei.

Von der Lindenstadt geht es musikalisch nach Südeuropa. Die Klassische Philharmonie Nordwest spielt am Sonntag, 18. August, ab 16 Uhr ihre Italienische Operngala. An der Freudenburg wird Chefdirigent Ulrich Semrau einen gekonnten Mix aus Arien von Verdi, Donizetti und Rossini sowie Ouvertüren darbieten. Mit Agniezka Sokolincka und Voytek Soko-Sokolnicki kommen auch laut Ankündigung zwei Stars der internationalen Opernszene nach Bassum. Der Eintritt beträgt 21,65 Euro (Sitzplatz) oder 17,75 Euro (Stehplatz).

Kein Gartenkultur-Musikfestival ohne die Bassumer Landfrauen. Diesmal laden die Frauen in den Garten von Familie Iburg ein. Dann wird nämlich am Sonnabend, 24. August, ab 15 Uhr die Gruppe Greyhound die Blumen zum Wackeln bringen. „Ihre Bühnenreife stellten sie bereits mehrmals bei Konzerten eindrucksvoll unter Beweis“, heißt es vonseiten der Veranstalter. Der Hof am Ortsrand von Stühren bietet nicht nur was für die Ohren, auch gewährt er den Blick über Wiesen und Felder. Picknicken können die Besucher, ebenso ihre eigenen Stühle und Tische mitbringen. Der Eintritt ist frei.

Asendorf:

Die Crème de la Crème des nationalen und internationalen Künstlernachwuchses kommt am Sonnabend, 17. August, ab 19.30 Uhr nach Asendorf. So und nicht anders beschreibt der Veranstalter das Trio Adorno, das mit klassischer Musik vom Feinsten am Eichenhof Zempel, Essener Straße 10, in Asendorf begeistern möchte. Inmitten des denkmalgeschützten Ambientes des Bauernhofes spielen die drei Musiker Werke von zahlreichen Komponisten – historisch wie auch zeitgenössisch.

Bei der Kunstwerkstatt Artenreich, Liebenauer Weg 12, tritt das Trio Boogie, Blues und Jazz am Sonntag, 25. August, ab 18 Uhr auf. Inmitten der von Glaskunst verzierten Beete und Büsche möchten David Herzel, Eeco Rijken Rapp und Bertram Becher von Boogie, Blues und Jazz ihre Interpretation von Boogie-Woogie, traditioneller Jazz- und Blues- sowie klassischer Rockmusik präsentieren. Der Veranstalter verspricht einen ureigenen, dynamischen Sound.

Weyhe:

Die Anhänger des Blues bittet die Gemeinde Weyhe am Sonntag, 25. August um 15 Uhr an die Bühne an der Wassermühle Sudweyhe. Als Duo treten Abi Wallenstein und Steve Baker auf. Wallenstein liefert eine Mischung aus Delta Blues und Elementen des Rock inklusive einer markanten Stimme. Baker gilt als maßgebender Harpspieler Europas. Das Konzert findet im Mühlengarten, Im Mühlengrunde 15, in Weyhe statt.

Alle Veranstaltungen gibt es in einem Programmheft, das ab sofort in den Mitgliedskommunen des Kommunalverbunds sowie an öffentlichen Stellen ausliegt. Außerdem ist es im Internet unter www.gartenkultur-musikfestival.de einzusehen. Die Facebook-Seite www.facebook.com/gartenkulturmusikfestival bietet aktuelle Informationen. Der Großteil der Konzerte ist kostenlos, Karten für die kostenpflichtigen Konzerte können beim jeweiligen Veranstalter und teilweise bei Nordwest-Ticket erworben werden.