Letzter Schliff: Wolfgang Dohrmann passt den Dampfdohm an den Kessel der Johann-Reiners-Lok an. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. In der Werkstatthalle des Deutschen Eisenbahn-Vereins in Bruchhausen-Vilsen wurden schon einige urtümliche Typen beobachtet. Schwarz von Ruß, mit ölverschmierten Klamotten – das ist dort an der Tagesordnung. Aber so ein Typ? Nein! Wolfgang Dohrmann heißt er, sieht aus wie ein Imker mit Trennscheibe. Oder wie ein Astronaut mit einer Flex. Dabei ist er Blechschlosser. Und in dieser Funktion legt er im Museumsbahnhof letzte Hand an die Johann-Reiners-Lok.

Von 1900 bis 1954 fuhr die nach dem Torfkommissar genannte Dampflokomotive vom Bremen-Findorff nach Tarmstedt und zurück, brachte Menschen zur Arbeit und danach wieder nach Hause, transportierte Torf als Heizmittel in die große Stadt. Zudem hatte die Findorffer Firma Gestra die Lokomotive in den Jahren 1954 bis 1967 als Dampfspeicher genutzt. Seitdem steht der schwarz-rot-grüne Koloss an der Ecke Hemmstraße/Fürther Straße – als Denkmal.

Der letztes Teil für die Findorff-Lok wird angebaut, Treffen mit Ralf Hormann und dem Blechschlosser, Werkstatthalle des Deutschen Eisenbahnvereins, Bahnhof 1, Bruchhausen-Vilsen (Vasil Dinev)

In dieser Funktion hat die Johann-Reiners-Lok, weil ständig an der frischen Luft, einiges an Attraktivität verloren. Sie wurde mit Graffiti beschmiert, von Vögeln als Nest genutzt und rostete langsam vor sich hin. Für den Bürgerverein Findorff irgendwann nicht mehr haltbar. Nur: Wer sollte das gute Stück wieder auf Vordermann bringen? Da fiel die Wahl auf den Deutschen Eisenbahn-Verein in Bruchhausen-Vilsen. Seit April 2019 steht das „Dampfross“ nun im Luftkurort.

Allerdings nun nicht mehr lange. Denn: Wolfgang Dohrmanns Aufgabe war es, den sogenannten Dampfdom passend zu machen. Fast ein Jahr hat die Vilser Truppe um Ralf Hormann und Insa Drechsler-Konukiewitz geschraubt, geschweißt und gehämmert. Und am Ende fehlte nur ein Teil: der Dampfdom. Nur: wie ersetzen? Irgendwann kamen die ehrenamtlichen Handwerker auf die Idee, als Ersatz einen Pressluftbehälter zu nehmen. Und eben den hat Dohrmann nun an den Kessel angepasst. „Das ist interessant, ich mache das gerne“, sagt der Blechschweißer. Und einen Draht zur Lok hat er auch. „Meine Frau ist in Findorff geboren“, erklärt er. Und Kollegen von ihm hätten die letzte Fahrt der Johann-Reiners-Lok mitgemacht.

Die „Johann Reiners“ ist also klar für die Rückfahrt nach Bremen. Doch Findorff muss noch ein wenig warten, denn zuerst wird die Lokomotive via Sattelschlepper zu einer Firma in Bremen-Nord transportier. Dort wird sie unter den Sandstrahler gestellt und anschließend lackiert, bevor Hormann und Co. noch einmal aus dem Landkreis Diepholz anrücken und die letzten Schilder anschrauben.

Kurzbesuch: Paul Otto Bremicker (links) lässt sich von Ralf Hormann die Reparaturen erklären. (Vasil Dinev)

Ende Mai, Anfang Juni soll das Findorffer Wahrzeichen wieder auf seinem Platz stehen. „Schön“, findet das Paul Otto Bremicker, zweiter Vorsitzender des Findorffer Bürgervereins, gar „wunderbar“. Mit großen Ehren soll die Rückkehr des Schmuckstücks gefeiert werden. „Ein bisschen Trubel“, nennt Bremicker das. Musik werde auf jeden Fall gespielt, um Ehrengäste werde er sich bemühen. Da fallen dann Namen wie Bürgermeister Andreas Bovenschulte oder Innensenator Ulrich Mäurer. Große Planungen habe er allerdings noch nicht gemacht, „da ist noch alles offen“.

Beim Deutschen Eisenbahn-Verein in Bruchhausen-Vilsen indes stehen die Zeichen auf Abschied. Im Zuge einer Feuerwehrübung soll der 17 Tonnen schwere „Johann Reiners“ auf einen Sattelschlepper gewuchtet werden. Ein Spektakel. Danach ist wieder ein wenig Platz in der Werkstatthalle des Museumsbahnhofs. Etwas, das Ralf Hormann zwischenzeitlich wirklich vermisst hat. Deshalb seufzt er: „Irgendwie bin ich froh, dass die Lok demnächst raus ist.“