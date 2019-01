Die Mensa des Gymnasiums in Bruchhausen-Vilsen war voll: Bei der zweiten Auflage des Festivals gab es kaum noch Platz. (Fotos: Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Wummernde Bässe, explodierende Drums, infernalische Sequenzen auf Gitarrensaiten. Vibrationen unter der Kopfhaut bis zu den Zehennägeln erzeugten vier Bands am Sonnabend in der Mensa des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen. Unmissverständlich die Texte der Sänger, klare Kante zu zeigen gegen Hass, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie. Leise Töne bewirken nichts bei Krakeelern, die zu den Ewiggestrigen gehören, lautete die Botschaft.

Aufgeschreckt durch vor längerer Zeit aufgetauchte Plakate, Aufkleber und Flyer in der Samtgemeinde mit rechtsextremen und rechtspopulistischen Äußerungen und gegen Flüchtlinge gerichtete Schmierereien, entstand im Gymnasium die Arbeitsgruppe „Schule ohne Rassismus“. Seit 2015/16 wirken Schüler dem entgegen und setzen Zeichen mit Veranstaltungen und Projekten. 2017 legten sie mit Turn-Up-4-Tolerance den Grundstein für ein Konzert mit Bands, die – wie sie – für ein friedliches Miteinander eintreten. Die zweite Auflage brachte wieder Interpreten auf die Bühne, die sich schon einen Namen gemacht haben.

Boranbay eröffnete. Die Single „Monster“ der Rock’n’Roll- und Funk-Anhänger aus Bremen kam 2018 auf den Markt. Fliegender Wechsel mit Abbau des Equipments nach einem halben Dutzend Stücken und Neu-Aufbau der Bremer Indie-Rock-Pop-Rap-Band Faakmarwin. Mit „Du bist schön“, sanft beginnend, trieb Sänger Alex Skipa das Publikum an, nicht nur sich, sondern auch dem Gitarristen Christoph Endrigkeit, der die Band verlässt, einen unvergesslichen Konzertabend zu bereiten. Den hatten wohl auch die Schüler der Klasse 5g1, die ihre Aufgabe, einen Slogan passend zum Toleranzmotto zu entwickeln, belohnt sahen. Vor dem Konzert durften sie Backstage mit Bandmitgliedern plaudern. Ihr Wahlspruch: „Gemeinsam sind wir bunt miteinander und füreinander.“ Mia aus Asendorf, eine der Schülerinnen der Klasse, kam in Begleitung ihres Papas. „Für mich ist das eine Freude. Quasi von Kindesbeinen an gehe ich zu Konzerten“, sagte er. Ein Besucher aus Affinghausen hingegen outete sich als kinderlos. „Gar keine Frage, es ist einfach verpflichtend, bei diesen Themen hier zu sein“, sein Statement.

Alte Bekannte als Schlusspunkt

Das sahen auch die Organisationen, die ihre Stände im Foyer aufgebaut hatten, so. Das Bündnis „Wir sind mehr im Landkreis Diepholz“ erinnerte auf der Bühne an die Vorkommnisse in Chemnitz aus dem vergangenen Jahr. „Open The Port“ stand auf orangefarbenen Bannern, mit denen die „Seebrücke Bremen“ aufrief, sich dagegen zu stellen, Flüchtlinge auf Booten nicht an Land gehen zu lassen. Sie animierten die Besucher, sich zu zweit zusammenzutun und eine Rettung darzustellen: „Einer setzt sich auf den Boden, der andere reicht ihm die Hand und hilft ihm auf.“ Ein Bild mit Symbolkraft. Die Oldenburger Vereinigung „Menschlichkeit ist die einzige Alternative“, Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus, präsentierte sich, wie auch die „Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus und für Demokratie“, und aus Vilsen waren der Weltladen, „Lebenswege begleiten“ und die Jugendpflege vor Ort.

Auf der Bühne eröffnete die Berliner Band Kafvka ihr Crossover-Programm mit dem Ruf „Refugees Welcome“. Gerappt, Gesungenes, auch mal als Poetry-Slam Vorgetragenes gegen den Hass allerorten, den Stinkefinger zeigend und dann zum Mitschreien auffordernd: „Alle hassen Nazis“, sprang die Menge, groovte, riss die Arme in die Höhe. Altersmäßig lag die Bandbreite im Publikum zwischen zehn und mehr als 70 Jahren. Nicht nur Eltern, auch Großeltern rockten mehr als vier Stunden ab. „Ich bin aus Hannover angereist, weil ich es großartig finde, was die Schüler hier auf die Beine stellen“, fand ein 22-Jähriger, der als Erzieher arbeitet.

Kurz vor 23 Uhr enterte Radio Havanna als „Wiederholungstäter“ und Schlusspunkt des Abends die Bühne. Die Punk-Rocker, ursprünglich aus Suhl, jetzt in Berlin ansässig, waren schon bei der Premiere des Festivals 2017 dabei. Und es wurde noch eine Spur lauter, der Bühnennebel dichter, die Spotlights greller und heftiger rotierend bei „Homophobes Arschloch“. Immer noch hatte die Mehrzahl der Zuschauer ihren Spaß mit der Musik. Dabei wurde nach fast fünf Stunden Konzert – dazu mit kleinem Eintrittsgeld – versichert, es sei geboten, den Schülerinnen und Schülern als Organisatoren des Konzerts damit zu signalisieren, wir danken euch für euer aufrüttelndes Engagement.