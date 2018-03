Twistringen. 15 000 Euro Schaden und eine Leichtverletzte – so ist ein Verkehrsunfall in Twistringen ausgegangen. Nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz war eine 29-jährige Kleinbus-Fahrerin am Donnerstag auf der Kreisstraße 101 unterwegs. An der Kreuzung in Natenstedt wollte sie die Landesstraße 342 in Richtung Heiligenloh überqueren. Dabei übersah sie einen 50-jährigen vorfahrtsberechtigten Sattelzug-Fahrer und stieß mit ihm zusammen.