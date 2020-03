Markus Kattau hat Nägel mit Köpfen gemacht: Auf dieser Fläche sollen Interessierte künftig Gemüse anbauen oder Blühflächen säen können. Für ein Jahr. (Michael Galian)

Wir wollen, sagt Markus Kattau, nicht nur meckern, sondern auch etwas gemeinsam machen. Es ist aber gar nicht so einfach, an der richtigen Stelle anzupacken. In Nordwohlde soll es diese demnächst geben: das sogenannte Blühwerk. Entstanden ist die Idee aus „der momentanen Debatte. Es ist alles ganz schrecklich. Vieles wird auf Landwirte abgewälzt, aber wir wollen etwas tun“, betont er. Dafür verpachtet er nun Parzellen an Interessierte, damit diese sich dort Gemüse anbauen oder Blühwiesen pflanzen können. „Es sollen kleine, bunte Flächen geschaffen werden. Wir wollen einen Schritt nach vorne gehen“, hofft Kattau auf großen Zuspruch für das Blühwerk in Nordwohlde. An der Straße Am Hombach liegt das rund ein Hektar große Feld, das Kattau in Parzellen zu je 36 Quadratmeter aufteilen wird und für eine Saison verpachten möchte. „Je nachdem, wie viel man möchte, kann man auch gerne erweitern“, sagt der Landwirt. So gebe es Pächter, die eine Parzelle für ihre Enkel gemietet hätten. Wichtig sei ihm, dass man etwas zusammen unternehme und sich gemeinsam engagiere. Sein Vorteil: „Als Landwirte haben wir die Fläche.“

Und Menschen, die keine Fläche haben, können nun eine Parzelle mieten. Was dort wachsen soll, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ob Gemüse oder Pflanzen – das ist egal. „Bei wenig Know-how oder Interesse kümmern wir uns“, sagt Kattau. Ein All-inclusive-Paket also. Dann würden allerdings vier Euro mehr pro Saison fällig. Ansonsten bezahlen Interessierte einen Euro für einen Quadratmeter, bei einer Parzelle macht das also 36 Euro. „Wir haben ein Viertel der Fläche schon verpachtet und sind zufrieden. Die Mindestgröße ist vorhanden, sodass wir starten können“, freut sich der Nordwohlder.

Erst Gemüse, dann Blüten

Bis die ersten Gemüsepflanzungen am Sonnabend, 21. März, beginnen können, dauert es nicht mehr lang. Die Vorbereitungen sind dafür auch fast abgeschlossen. Noch einmal wird das ein Hektar große Feld gepflügt, bevor die Parzellen abgesteckt werden. „Die Leute sind informiert, dann kann es losgehen“, kündigt Kattau an. Den Anfang macht das Gemüse. Einen richtigen Plan, welches Gemüse wo hinkommt, gibt es übrigens auch – und kann bei Interesse zurate gezogen werden. Schließlich weiß nicht jeder, welche Gemüsearten sich miteinander verstehen und welche nicht. Die Blühflächen werden erst ab Ende April ausgesät. „Bei dem Projekt geht es um den Austausch, wir wollen uns nicht verschließen vor Tipps und Anregungen, sondern vor allem einen Denkanstoß geben“, betont Kattau. Eine Einschränkung gibt es allerdings doch beim Projekt. Lediglich die Pflanzen, die einjährig wachsen, können angebaut werden.

Bei einem Info-Treffen Ende Januar kamen zahlreiche Menschen und brachten gleich Ideen mit ein. So soll es etwa eine Sitzgelegenheit geben, damit man sich mit anderen Pächtern zusammensetzen, ein bisschen schnacken oder sich etwas ausruhen kann. Markus Kattau freut sich auf den Startschuss: „Es ist schön, wenn man mit wenig finanziellem Aufwand die Welt bunter machen kann. Sei es mit den Blüten oder den Menschen.“