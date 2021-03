Ausnahmsweise hat Susanne Cordes-Staron einen Geschenkekorb vorbereitet. Ansonsten versucht sie, individuell auf die Wünsche der Kunden einzugehen. (TAMMO ERNST)

Bassum. Die Idee, die hatte Susanne Cordes-Staron schon seit einigen Jahren. „Zur Weihnachtszeit meckern immer alle, dass sie Geschenke einpacken müssen. Ich mache das gerne“, sagt sie. Die Bassumerin sitzt in ihrer Küche am Tisch. Darauf steht ein dekorierter Präsentkorb – darin: Schokolade, Wein, gestrickte Wattepads und Spüllappen. „Corona hat vielleicht den letzten Anstoß gegeben“, überlegt Cordes-Staron. Seit einigen Wochen bietet sie als Geschenkefee genau das an: liebevoll verpackte Präsente.

Wenn jemand etwas zu verschenken hat, was nach mehr aussehen soll als „nett gemeint“, hilft Cordes-Staron. Das geht dann von den Präsentkörben wie dem, der in der Küche auf dem Tisch steht, bis hin zu Körben voller Geschenke. „Ich höre zu, was das für ein Mensch ist, der beschenkt werden soll“, geht es laut Cordes-Staron oft um Interessen oder die Lieblingsfarbe. Wie letztens, als der Papa einer elfjährigen Tochter bei der Bassumerin um Hilfe gebeten hat. Schnell kam raus: Die Lieblingsfarbe ist blau. Mit ein paar Schleifen dekoriert machen die Geburtstagsgeschenke gleich viel mehr her. „Wenn ich fertig bin, dann schicke ich den Leuten ein Foto und frage, ob das so in Ordnung ist“, erzählt sie. Bislang gab es noch keine Probleme, „ich versuche, im Vorfeld möglichst viel abzufragen, was gewünscht ist“, sagt Cordes-Staron.

Nach Weihnachten überlegte sie, ihr Hobby weiter aufzuziehen. „Ich habe dann geplant und überlegt, was ich so anbieten kann“, berichtet die gelernte Bänkerin. Sie selbst arbeitet seit vier Jahren bei der VGH in Brinkum und ist dort glücklich. „Manche Dinge passieren einfach über Umwege. Ich hätte früher nie gedacht, bei einer Versicherung zu arbeiten. Jetzt mache ich das sehr gern“, schwärmt sie. Da sie sich aber gleichzeitig mit Freude kreativ austobt, reifte die Idee der Geschenkefee.

Dabei zeigte sie zumindest in der Schule noch nicht die Neigungen zum Gestalten. „Der Kunst bin ich in der Schule nie nachgegangen“, erinnert sich Cordes-Staron heute. Als dann Tochter Janne geboren wurde, fing sie langsam mit dem Malen an. Eines der Bilder, das sie und ihre Tochter zeigt, hängt bei ihr noch im Flur, langsam blättert es nach 15 Jahren ab. Mit Gips und Mehl hat sie angefangen und später unter anderem mit rot und schwarz Formen gemalt. Plötzlich fiel ihr auf, dass es zwei Personen darstellen könnte. „Das habe ich dann weiter verfolgt“, erzählt sie.

Über die Jahre wurde das Malen indes weniger, da Susanne Cordes-Staron, je größer die Tochter wurde, wieder mehr arbeitete. Dadurch, dass im Vorjahr mehr Freizeit übrig war, ging sie ihrem Hobby immer stärker nach. „Ich habe richtig Bock, etwas selbst zu machen“, betont sie. So häkelt sie auch wieder verwertbare Pads (als Alternative zu Wattepads) oder Spüllappen – die Inspiration kommt aus dem jährlichen Dänemark-Urlaub mit der ganzen Familie – oder Schlüsselanhänger. Aber: „Primär kümmere ich mich ums Verpacken.“ Nach dem Gespräch mit dem Kunden oder der Kundin „mache ich mir Gedanken“ und los geht’s. Wichtig ist ihr, dass die Präsente und Geschenke individuell sind. Daher hat sie selten etwas vor Ort, um etwas zu zeigen, sondern postet Bilder bei Instagram.

Cordes-Staron ist überrascht, wie gut ihr Kleingewerbe funktioniert. Viel geht natürlich über Mund-zu-Mund-Propaganda und die sozialen Medien. Letztens haben sie Nachbarn angesprochen, die gerne einen Geschenkkorb haben wollten. „Den 70. Geburtstag konnten sie ja nicht feiern, aber sie wollten etwas zum Abgeben haben“, erzählt die Bassumerin und schmunzelt. Entweder können Interessierte die Geschenke vorbeibringen, die Cordes-Staron dann liebevoll einpackt, oder sie kümmert sich nach dem Vorgespräch um den Inhalt der Körbe. Ganz individuell eben.



Susanne Cordes-Staron ist per E-Mail an diegeschenkefee@web.de und per Telefon (0 42 41 / 92 11 34) erreichbar.