Da muss man schon mal genauer hinsehen: Bianca Hardemann arbeitet bei ihrer Kunst im Kasten auf kleinstem Raum mit ihrem Material. (Tobias Denne)

Bassum. Bianca Hardemann atmet tief ein. Sie sitzt auf einem Stuhl in ihrem Werkatelier in Bassum und trinkt einen Kaffee. „Mein erster Berufswunsch war Zahntechnikerin oder Goldschmiedin“, sagt sie. Es gefiel ihr, filigran und kunsthandwerklich zu arbeiten. „Aber es war unmöglich, eine Stelle zu bekommen“, hatte Hardemann trotz Praktika keine Chance, in dem Beruf zu arbeiten. Stattdessen entschied sie sich für eine Ausbildung zur Erzieherin. „Ich hatte schon Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit und habe 15 Jahre lang als Erzieherin gearbeitet“, erzählt die in Bielefeld geborene Hardemann. Das Kunsthandwerk machte sie „so nebenbei“. Mittlerweile kann sie davon leben und fertigt in Bassum eigene Kunstwerke an. Unter „Kunst im Kasten“ vertreibt sie ihre Arbeiten – in ganz Deutschland.

Hauptsache Tageslicht

Dass sie mit ihrer kleinen Kunst mal groß herauskommt, damit hatte sie nicht gerechnet und nicht geplant. „Größer darf es nicht mehr werden. Ich mache alles alleine und es soll meine Handschrift haben“, sagt Hardemann, die vor rund 20 Jahren mit ihrer Arbeit begonnen hat. Seitdem entwirft, bemalt, dekoriert sie Bilderrahmen in der Größe von 30x30 Zentimetern – manchmal auch größer („Aber die kleinen Kästen sind das Tagesgeschäft“). Dafür hat sie sich in Bassum ein eigenes Werkatelier eingerichtet. In einem Gebäudekomplex hängen zahlreiche Kunstwerke an der Wand. In ihrem Atelier fallen die hohen Fenster auf, die viel Tageslicht hineinlassen. „Unverzichtbar für meine Arbeit“, erzählt Hardemann, die verschiedene Stationen aufgebaut hat. Auf jedem der Tische liegen kleine Holzquadrate, manche werden noch weiter bemalt, bei anderen geht es an die filigrane Arbeit. Hardemann nimmt sich Pinzette und kleine Edelsteine und legt sie in die vorgebohrten Löcher: „Bei den ganz kleinen nehme ich eine kleine Spitze Klebstoff, nur so viel, dass er nicht herausquillt und am Ende glänzt.“ Ganz klein bedeutet eine Größe von weniger als einem Millimeter. Kein Problem für Hardemann. „Je kleiner, desto schöner für mich“, sagt sie.

Bereits seit ihrer Kindheit hat sich die 1972 geborene Hardemann, die für die Liebe vor 14 Jahren nach Syke zog, der Kunst verschrieben. „Es lag mir irgendwie in den Genen. Schon als Kind und Jugendliche habe ich Silberschmuck verziert und auf Dorffesten verkauft“, erinnert sie sich. Ihre ersten Erfahrungen mit Kunsthandwerkermärkten hatte sie etwa zehn Jahre später. Als 20-Jährige verkaufte sie Holzarbeiten. „Ich habe dann eine Möglichkeit gesucht, um meine Fähigkeiten besser auszudrücken. Und malen kann ich nicht“, gibt sie zu. Fünf Jahre hat sie neben ihrer Arbeit als Erzieherin und Leiterin einer Einrichtung ihre Kunst im Kasten angeboten. „2003 habe ich mich auf den Profimarkt getraut.“

Die erste Kunst im Kasten verschenkte Hardemann. „Es ist gut, dass ich mich weiterentwickelt habe“, sagt sie und lacht. Denn die Sykerin möchte möglichst professionell arbeiten. „Man soll keinen Pinselstrich und keinen Kleber sehen.“ Ihr gefällt an ihrer Kunst, das Zusammenspiel von Handwerk und Doppeldeutigkeit. „Ich möchte eine Geschichte erzählen“, sagt sie. So zeigt unter dem Titel „Look forward“ eine rosarote Brille mit einem Männchen den Blick in die Zukunft oder bei „Kuhles Leben . . .“ füttert eine Bäuerin in einem schwarz-weiß-gefleckten Outfit eine Kuh.

Ihre Inspiration nimmt Hardemann dafür „aus dem bunten Leben. Mehr Input brauche ich nicht“, versichert sie. Bei neuen Kreationen überlegt sie, welches Material sie verwenden möchte. Dabei reicht ihre Bandbreite von kleinen Figuren, die normalerweise bei Modelleisenbahnen an der Seite stehen, bis hin zu Champagnerkorken. „Man muss schon ein Material-Messi sein“, weiß sie. Allerdings: Ungeordnet ist bei der Sykerin indes nichts. Die einzelnen Materialien sind fein säuberlich sortiert, in beschrifteten Schubladen verstaut, damit Hardemann sofort weiß, wo sie für bestimmte Kunstwerke schauen muss. Dann überlegt sie sich Titel, macht eine Liste, es folgen die ersten Prototypen. Auch sonst wirkt das Atelier sehr aufgeräumt und sortiert. In der einen Ecke stehen Bilderrahmen, auf dem Tisch hat sie Becher mit verschiedenen Pinseln gestellt.

Allerdings hat Bianca Hardemann, die ihre Arbeiten mittlerweile deutschlandweit verschickt, nicht immer die Zeit, sich neue Kästen auszudenken. „Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Viele Arbeitsschritte sieht man nicht“, erzählt sie. Zunächst arbeitete sie im Keller und Arbeitszimmer für ihre Kunst. „Das Haus wurde immer voller“, erinnert sich die Künstlerin. Deshalb ist sie 2011 mit ihrer Kunst nach Bassum gezogen. Dort, in ihrem großen Arbeitsatelier hat sie genug Platz, um in Ruhe oder bei einem Hörbuch zu arbeiten. Zwar musste sie ihre Verpackungen schon auslagern („Die stehen nun drei Räume weiter“), weiter wachsen möchte sie allerdings nicht. Hardemann will schließlich, dass ihre Kunst ihre Handschrift behalte: „Irgendwann hat es sich ergeben, dass ich das Kunsthandwerk mache. Ich würde sagen: Ziel erreicht.“