Syke. Die Idee ist eine einfache. Über Spenden und Aktionen Geld verdienen, das als Stiftungskapital anlegen und von den Zinsen Gutes tun. So hatte es sich auch die Syker Bürgerstiftung vorgestellt, als sie sich am 25. Februar 2008 gründete. Doch nun ist schon seit mehreren Jahren nicht mehr viel mit Zinsen. Michael Lux, Vorsitzender des Stiftungsrates, kann dennoch gute Zahlen vermelden. Von ursprünglich 60 000 Euro ist das Stiftungskapital in den vergangenen zehn Jahren auf etwa 90 000 Euro angewachsen. „Wir haben das Kapital kontinuierlich aufgebaut“, sagt Lux. Es ist also genug Geld vorhanden, um zum ersten runden Geburtstag einen auszugeben. Den feiert die Bürgerstiftung am Sonntag, 25. Februar, von 11 bis 14 Uhr im Syker Rathaussaal.

Genau zu ihrem zehnten Jahrestag gibt die Bürgerstiftung einen aus. Ein Frühschoppen soll es sein. Mit Live-Musik, Freibier, kostenlosen Getränken und Brezeln. „Eingeladen sind alle, die die Bürgerstiftung mit Leben gefüllt haben“, erzählt Ralf Michel, Vorsitzender der Bürgerstiftung. Damit meint er beispielsweise die Dozenten der Kinderakademie und die Handwerker des Reparatur-Cafés, „aber auch die vielen Unterstützer, die unsere Aktionen mit ihren Spenden erst ermöglicht haben“. Am wichtigsten aber: Michel will möglichst alle Syker am 25. Februar im Rathaussaal sehen. „Neugierige, die einfach mal reinschauen wollen.“ Neugierige, die eventuell später mitarbeiten?

Nun, was erwartet eben jene Neugierigen? Reden beispielsweise. Sykes Bürgermeisterin Suse Laue wird sprechen, ebenso Landrat Cord Bockhop. Aber auch Michael Koch, Regionalkurator Niedersachsen bei der Initiative Bürgerstiftung. „Sie haben mir versprochen, dass sie ihre Reden kurz halten“, schmunzelt Ralf Michel. Damit Zeit ist für das, was beim Frühschoppen im Vordergrund stehen sollte: der Austausch. Die Bürgerstiftung hat ein paar Stellwände vorbereitet, auf der die vergangenen zehn Jahre in Bildern und Wörtern abgebildet wurden. Dazu werden Ausstellungsstücke präsentiert, Ergebnisse der Arbeit der Bürgerstiftung. Genug Informationen also, um in eine Diskussion einsteigen zu können. „Es soll eine fröhliche, lockere Runde werden“, hofft Michel. Wozu auch das TNP-Trio beitragen soll. Sören Tesch, Nils Neumann und Matthias Pique variieren gerne ihre Stilrichtung, bedienen sich musikalisch abwechselnd bei Jazz, Pop, Rock, Elektronik, Heavy Metal und Ska.

Zehn Jahre Syker Bürgerstiftung – da ist es noch nicht schwierig, Gründungsmitglieder auszumachen. Jürgen Frerker, Hans Berkowitz und Brigitte Haase zählt Ralf Michel auf. Er selbst ist erst später dazu gestoßen, hat das Amt des Vorsitzenden vom verstorbenen Wilhelm Tesch übernommen. Der übrigens ist Vater eins der vier Leuchtturmprojekte der Bürgerstiftung, hat sich um die Kinder-Akademie Syke verdient gemacht. Wenn der Kasy-Bär mit seinen Angeboten lockt, müssen die Eltern schnell sein, um ihre Kinder in einem der Kurse unterzubringen. Auch das Bürgermahl, der Wunschzettelbaum und das Reparatur-Café sind feste Größen im Portfolio.

Doch für den Vorstand sind es häufig die kleinen Sachen, die große Wirkung erzeugen. So habe man einem Flüchtling, der ein Praktikum in Bremen ergattert hat, die Fahrkarte in die Hansestadt finanziert. Auch eine Integrationsklasse der Syker Berufsschule habe Zuschüsse für eine Klassenfahrt erhalten. Und das alles trotz niedriger Zinsen.