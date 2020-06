Noch mal genau hingeschaut: Am Sonnabend war Künstlerin Bianca Hardemann (links) in der Klosermühle Heiligenberg zugegen, um Besuchern ihre Werke näherzubringen (Michael Braunschädel)

Heiligenberg. Sobald Kreativität und Ästhetik bei Bianca Hardemann eine ausgewogene Einheit bilden, wird es in ihrer aktuellen Ausstellung „UNTERHALT!SAM“. Guter Laune und engagiert stand die Syker Künstlerin am Sonnabend drei Stunden bereit, durch die Ausstellungsräume in der Klostermühle Heiligenberg zu führen und Fragen zu beantworten. Auch wenn aufgrund der Corona-Vorgaben weder zu Beginn eine Vernissage noch zum Ende am Sonntag, 30. August, eine Finissage stattfinden könne, so möchte sie doch „zurzeit gerade das Beste aus dieser Situation machen“.

Folglich ist es auch nicht verwunderlich, dass die Künstlerin den Zeitgeist als eine Quelle ihrer Inspiration benannte. Einerseits setzt sie trendige Farben wie Grau, Schwarz und Weiß gezielt ein, um sich an moderne Interieurs und Vorlieben anzupassen. Doch andererseits thematisiert sie die Corona-Krise mittels der „Welt der Kleinen“, präzise gearbeitet sowie künstlerisch gestaltet. „Kunst mit (Aus-)Wirkung“ betitelt sie eines dieser Objekte in 3D-Art. Was hier zu sehen ist? Selbstverständlich das Virus – in zwei Varianten – und zwar übermächtig im Vergleich zu den Figuren im Mini-Mini-Maß. Sie sind gezwungen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ohne Ausnahme und altersunabhängig, gleichgültig ob Mensch oder Tier. Wer Genaueres wissen will, kann vor Ort alles explizit in Augenschein nehmen.

„Wir haben uns schon lange auf die Ausstellung gefreut“, beschrieb Peter Creuzburg als einer der ersten Besucher sein Anliegen, die „Kunst im Kasten“ von der Sykerin zu zweit anzuschauen. Er ist Gründungsmitglied des gastgebenden Kunstvereins Art-Projekt. Die Freude ist nachvollziehbar, denn die Werke offenbaren Witz, Humor und Ironie. Ganz wie im passenden Mini-Flyer angekündigt, „treiben Minimenschen in Kulissen ihr Unwesen“. Es fällt leicht, sich auf die dargestellten Geschichten einzulassen. Die Themen sind breit gefächert: Zwischenmenschliches wie die Liebe, Erfolgsgeschichten privater und beruflicher Natur und Vieles mehr gehören dazu. Die Objekte sprechen weitgehend individuell an. „Manche der Bilder haben eine sehr starke Botschaft.“ Laura Geiss, die in der Gastronomie der Klostermühle tätig ist, fasste so ihren persönlichen Eindruck zusammen. Gleichwohl liegt die Interpretation natürlich in den Augen der Betrachter. Das ansprechende Kunstwerk „Schön, dass du da bist“ löst aber sicherlich ein Lächeln aus. „Der jeweilige Titel zeigt die Pointe“, erklärte Hardemann ihre Intention.

In ihrem Bassumer Werkatelier arbeitet sie freischaffend, seit 17 Jahren durchaus mit kommerzieller Zielrichtung. Gerne nehme sie adäquate Aufträge an. Für sie sei bisher jede Idee umsetzbar gewesen. Themen, auch die Erscheinungsbilder der Miniaturen, könnten je nach Wunsch und Kontext sehr unterschiedlich gestaltet werden. Für ihre Kunst sei das äußere Quadrat ihr Markenzeichen, führte sie aus. Die kleinformatigen Werke böten sich zum Sammeln an. Aber „je mehr filigrane Arbeit, desto mehr Freude beim künstlerischen Tun“. Insofern sehe sie in den XXL-Formaten eine besondere Herausforderung. So zum Beispiel in dem von ihr favorisierten Objekt „Colourful people“. In einer weiteren Variante bewirken die silbrigen Figuren im Vordergrund augenscheinlich bunte Schatten im Farbspektrum des Regenbogens.

Bianca Hardemanns Tipp: „Wenn man auf die Menschen draufschaut, gibt es viel Gleiches, aber bei genauerem Betrachten ergeben sich viele Unterschiede.“ Sicher ist: Die Wahrnehmungen ergeben sich direkt aus der Perspektive der jeweiligen Rezipienten. Und das Motto „Nimm dir Zeit“ kann hier jeder in Anspruch nehmen.