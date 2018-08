Die Schüler der Grundschule Heiligenloh überreichen Sträuße an die Zuschauer beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". (Jonas Kako)

Twistringen-Heiligenloh. Mit einem riesigen Ausflugsbus durch das kleine Heiligenloh: Wenn die Jury des Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz extra in das Worpswede Twistringens reist, um für den Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" drei Sieger-Dörfer unter den letzten 18 Favoriten-Dörfern auszuwählen, fährt Heiligenloh schon mal ganz groß auf.

Am Dienstag startete die Landesbewertungskommission ihre Reise durch Niedersachsen. Sechs Tage hat sie Zeit, um die 18 Dörfer zu bereisen. Jedes Örtchen hat 90 Minuten Zeit, um sich zu präsentieren. Die Kommission legt dabei großen Wert auf die Menschen, die den Ort erhalten, gestalten und entwickeln. Die Eigeninitiative der Bewohner soll durch diesen Wettbewerb mehr Anerkennung bekommen. Wird Heiligenloh den Anforderungen des Ministeriums gerecht? In seiner Pressemitteilung heißt es, die Jury wolle nicht nur ein schönes Dorf sehen, sondern auch eins mit Entwicklung und Nachhaltigkeit.

Heiligenloh gab jedenfalls sein Bestes und zeigte in 90 turbulenten Minuten, was den Ort besonders macht. Jürgen Heitböhn vom Verschönerungsverein führte die Bustour an. Also los, kein Blick zurück und auf durch die Ortschaft. Es ging von Kultur über Natur bis zu Pferden und Feuerwehr.

Erste Station: Da zuckelte der Bus am Gehöft von Karin-Maria Menk vorbei. Sie besitzt eine idyllische Scheune, in der auch schon mal ein Scheunenkino für die ganze Dorfgemeinschaft stattfindet. Menk tut, was in Heiligenloh nicht ungewöhnlich ist: Sie züchtet Pferde. Zusätzlich organisiert sie aber eben auch Veranstaltungen wie das Scheunenkino oder andere Kulturveranstaltungen wie einen Kunstrundgang durch die Scheune.

Henkelmühle als Kulturort

Vom Gehöft ging es juckelig bis zum schönsten Gebäude in Heiligenloh weiter, der alten Henkelmühle. Die Mühle ist wunderschön und alt, aber besonders gut erhalten. "Die schmucke Henkelmühle im Fachwerkstil, ist schon vor 500 Jahren das erste Mal urkundlich erwähnt worden", erzählt Jürgen Heitböhn stolz. 1991 habe der Verschönerungsverein die Mühle auch gekauft und Jugendlichen als Gemeindehaus zur Verfügung gestellt. Doch die Jugendlichen von heute hätten mittlerweile andere Interessen, weiß der Verschönerungsexperte. Deshalb, wie schön: Auch die Henkelmühle ist nun ein Kulturort in Heiligenloh. Tina Lehmkuhl ist die glückliche Besitzerin. "Ich veranstalte hier Backnachmittage für Klein und Groß, Schaumparties für Babys und auch mal einen Männerabend." Heitböhn weiß noch zu ergänzen: "Fräulein Lehmkuhl haben wir auch den Weihnachtsmarkt am Mühlendamm zu verdanken."

Von der Kultur ging es weiter zum ebenfalls großen Steckenpferd des "Klein-aber-Oho-Dorfs", den Pferden. Weil es hier viele schöne Gestüte gibt, verirren sich Reiterseelen gern nach Heiligenloh, um, wie der Stamm-Heiligenloher Jürgen Heitböhn sagt, "sein Hobby zum Beruf zu machen." So auch der Beningshof. Der nicht nur Reithalle ist, sondern gleichzeitig auch eine Ferienpension für Urlaub mit oder ohne Pferd. Vom Ferienhof ging es weiter zum Pferdehändler: "Wer Lust auf ein Pferd hat, kann sich hier noch eines kaufen", sagt Heitböhn.

Von den majestätischen Rossen fährt der Bus weiter zur Krone der Natur in Heiligenloh: dem Beeketal. Ein Landschaftsschutzgebiet, das gleichzeitig auch Erholungsgebiet ist. "Wir haben das Tal in ein lebendiges Biotop mit Teich umgewandelt", erzählt Ilse Austerhof vom Verschönerungsverein. Sie hätten den Randbereich mit standortgerechten Bäumen und Sträuchern bepflanzt, wodurch sich innerhalb der vergangenen Jahre Pflanzen angesiedelt haben, die schon auf der Roten Liste für bedrohte Arten standen. "Was mir besonders gefällt ist, dass wir eine Insel mit einem Entenhaus auf dem Teich haben", meint Austerdorf. Im Frühjahr könne man dann immer so schön beobachten, wie die Enten ihren Anflug auf Heiligenloh nehmen, um ihre Jungen hochzuziehen. Sie ergänzt noch: "Vorhin hat jemand gesagt, dass es hier so schön ruhig ist. Das ist es wirklich. Ich frage mich manchmal, wo die 600 Bewohner eigentlich stecken, man hört ja gar nichts von ihnen."

Was in Heiligenloh noch ganz wichtig ist, das ist die Feuerwehr. Der Busfahrer lässt es sich deshalb nicht nehmen, auch an der Halle der Ortswehr vorbeizufahren. Laura Speckmann, Freiwillige bei den Flammenbändigern, erzählt: "Während dieses Sommers waren wir bereits 27 Mal im Einsatz." Von der jungen Feuerwehr zur alten Feuerwehr – da steht er, nicht zu übersehen: Ein alter knallroter Löschwagen der Marke Opel Blitz, den die Ehemaligen der Blauröcke im vergangenen Jahr in Eigenregie verschönert haben. Jürgen Heitböhn schließt: "Ihr seht, die Feuerwehrjacken platzen, da waren die Herren noch jünger, als sie die roten Jackets getragen haben." Der ganze Reisebus lacht.

Wie weit Heiligenloh auf Niedersachsenebene kommt, wird am 31. August bekannt gegeben.